Кримський «депутат» у руках СБУ: що відомо про затриманого євпаторійського політика та бізнесмена

Херсонський міський суд ввечері 5 квітня заарештував на два місяці затриманого СБУ на адмінкордоні з анексованим Кримом «депутата» підконтрольної Росії Євпаторійської міськради, бізнесмена Сергія Осьмініна. ​Проти нього порушена кримінальна справа за статтею «замах на територіальну цілісність України». Затримання відбулося на адміністративному кордоні біля пункту пропуску «Чаплинка». Кореспондент Крим.Реалії з'ясовував, чим Осьмінін відомий у Євпаторії та як він опинився на материковій частині України.

Прес-служба СБУ повідомила про затримання євпаторійського «депутата» 3 квітня. У повідомленні не було назване прізвище затриманого, але було вкладене його фото, завдяки якому стало відомо, що йдеться про Сергія Осьмініна.

У звіті про затримання СБУ стверджується, що проти «депутата» відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність України, вчинене представником влади).

Йому загрожує до 10 років в’язниці, повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.

Слідчі Осьмініну ставлять у провину те, що він нібито «брав активну участь у протиправній діяльності «самооборони Криму» та «захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України».

Власник міської монополії

Зараз Сергій Осьмінін має мандат «депутата міськради Євпаторії». Він «обрався» в одномандатному окрузі №2 у вересні 2014 року, балотувався від «Единой России».

Осьмініну ‒ 52 роки. Він народився в Запоріжжі, а до Євпаторії переїхав 1982 року. Вперше депутатом був обраний 2010 року від Партії регіонів, входив до депутатської фракції «Регіон Євпаторія».

У місті Осьмінін відомий, перш за все, як власник транспортної компанії «Машсервіс». Ця фірма є єдиним міським перевізником, що надає послуги маршрутного таксі. ТОВ «Машсервіс» було зареєстроване 1998 року. Згідно з єдиним реєстром юридичних осіб України, половина компанії належить Осьмініну, половина ‒ його дружині Галині. 2014 року вони перереєстрували свою компанію за російським законодавством.

«Машсервіс» у місті має неоднозначну репутацію. Його робота час від часу викликає нарікання ‒ як від пасажирів, так і «адміністрації» Євпаторії. Зокрема, звучали скарги на те, що водії «Машсервісу» грубіянять, не обслуговують пільгові категорії громадян, порушують техніку безпеки, автобуси ходять перевантажені. У серпні минулого року «мер» Євпаторії Андрій Філонов назвав неправильним те, що «Машсервіс» є монополістом, і висловив надію на те, що до міста зайдуть інші транспортні компанії.

Осьмінін є одним із найбагатших «депутатів» євпаторійської міськради. Згідно з його декларацією, 2016 року його прибутки склали понад 1,86 мільйона рублів (852 тисячі гривень), а роком раніше ‒ 1,37 мільйона рублів (628 тисяч гривень), а його дружина заробила 1,63 мільйона рублів (747 тисяч гривень), а роком раніше ‒ 1,28 мільйона рублів (586 тисяч гривень). «Депутат» задекларував Range Rover і позашляховик BMW X6, яким володіє його дружина. У власності в сім'ї Осьмініних, згідно з декларацією, є будинок 650 квадратних метрів, нежитлове приміщення 1830 квадратних метрів, квартира 98 квадратних метрів та елінг 80 квадратних метрів.

Батько депутата Анатолій Осьмінін, який також проживає в Євпаторії, ‒ колишній директор міського АТП-14311.

У ЗМІ та інших відкритих джерелах кореспондент Крим.Реалії не знайшов доказів того, що Сергій Осьмінін є учасником «самооборони Криму» та причетний до захоплення адмінбудівель.

​Подробиці затримання

За інформацією СБУ, депутат опинився на материковій частині України, оскільки приїжджав до родичів. Більше нічого про це силовики не повідомили.

Кореспондент Крим.Реалії знайшов у соціальних мережах членів сім'ї Осьмініних, які проживають у Запоріжжі. Вони не знали про затримання й сказали, що Сергій до них не збирався. При цьому вони додали, що у Осьмініних є родичі також у Києві.

4 квітня в ефірі радіо Радіо Крим.Реалії начальник управління нагляду за кримінальним провадженням прокуратури АРК Ігор Поночовний повідомив, що депутат приїхав на материкову частину України й був затриманий, уже коли повертався назад.

«Особа заїхала до України, намагалася з України через різні пункти пропуску виїхати. Завдяки оперативній роботі СБУ на пункті пропуску «Чаплинка» він був затриманий», ‒ сказав Поночовний.

Сам Осьмінін наразі затриманий і не доступний для коментарів. Чи уклав він договір з адвокатом ‒ поки невідомо.

Ситуацію із затриманням «депутата» прокоментувала «голова» міськради Євпаторії Олеся Харитоненко.

«Якщо порушуються права людей, це обурливо», ‒ сказала вона, додавши, що не може вийти на зв'язок із затриманим.

Затримання Сергія Осьмініна також засудив «спікер» підконтрольного Кремлю «парламенту Криму» Володимир Константинов.

Для нинішнього Києва всі ми ‒ злочинці

«На цих двох прикладах легко собі уявити, що всіх нас могло б чекати, якби ця «помаранчева нечисть» вторглася до Криму. Адже майже всі кримчани так чи інакше брали участь у всекримському «референдумі», у всіх нас – російські паспорти, отримані нами добровільно. Тобто, для нинішнього Києва всі ми ‒ злочинці», ‒ йдеться в заяві Константинова в Facebook.

Оригінал – на сайті Крим.Реалії