Кримський «депутат» у руках СБУ: що відомо про затриманого євпаторійського політика та бізнесмена

Херсонський міський суд ввечері 5 квітня заарештував на два місяці затриманого СБУ на адмінкордоні з анексованим Кримом «депутата» підконтрольної Росії Євпаторійської міськради, бізнесмена Сергія Осьмініна. Проти нього порушена кримінальна справа за статтею «замах на територіальну цілісність України». Затримання відбулося на адміністративному кордоні біля пункту пропуску «Чаплинка». Кореспондент Крим.Реалії з'ясовував, чим Осьмінін відомий у Євпаторії та як він опинився на материковій частині України.
Прес-служба СБУ повідомила про затримання євпаторійського «депутата» 3 квітня. У повідомленні не було назване прізвище затриманого, але було вкладене його фото, завдяки якому стало відомо, що йдеться про Сергія Осьмініна.
У звіті про затримання СБУ стверджується, що проти «депутата» відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність України, вчинене представником влади).
Йому загрожує до 10 років в’язниці, повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.
Слідчі Осьмініну ставлять у провину те, що він нібито «брав активну участь у протиправній діяльності «самооборони Криму» та «захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України».
Власник міської монополії
Зараз Сергій Осьмінін має мандат «депутата міськради Євпаторії». Він «обрався» в одномандатному окрузі №2 у вересні 2014 року, балотувався від «Единой России».
Осьмініну ‒ 52 роки. Він народився в Запоріжжі, а до Євпаторії переїхав 1982 року. Вперше депутатом був обраний 2010 року від Партії регіонів, входив до депутатської фракції «Регіон Євпаторія».
У місті Осьмінін відомий, перш за все, як власник транспортної компанії «Машсервіс». Ця фірма є єдиним міським перевізником, що надає послуги маршрутного таксі. ТОВ «Машсервіс» було зареєстроване 1998 року. Згідно з єдиним реєстром юридичних осіб України, половина компанії належить Осьмініну, половина ‒ його дружині Галині. 2014 року вони перереєстрували свою компанію за російським законодавством.
«Машсервіс» у місті має неоднозначну репутацію. Його робота час від часу викликає нарікання ‒ як від пасажирів, так і «адміністрації» Євпаторії. Зокрема, звучали скарги на те, що водії «Машсервісу» грубіянять, не обслуговують пільгові категорії громадян, порушують техніку безпеки, автобуси ходять перевантажені. У серпні минулого року «мер» Євпаторії Андрій Філонов назвав неправильним те, що «Машсервіс» є монополістом, і висловив надію на те, що до міста зайдуть інші транспортні компанії.
Осьмінін є одним із найбагатших «депутатів» євпаторійської міськради. Згідно з його декларацією, 2016 року його прибутки склали понад 1,86 мільйона рублів (852 тисячі гривень), а роком раніше ‒ 1,37 мільйона рублів (628 тисяч гривень), а його дружина заробила 1,63 мільйона рублів (747 тисяч гривень), а роком раніше ‒ 1,28 мільйона рублів (586 тисяч гривень). «Депутат» задекларував Range Rover і позашляховик BMW X6, яким володіє його дружина. У власності в сім'ї Осьмініних, згідно з декларацією, є будинок 650 квадратних метрів, нежитлове приміщення 1830 квадратних метрів, квартира 98 квадратних метрів та елінг 80 квадратних метрів.
Батько депутата Анатолій Осьмінін, який також проживає в Євпаторії, ‒ колишній директор міського АТП-14311.
У ЗМІ та інших відкритих джерелах кореспондент Крим.Реалії не знайшов доказів того, що Сергій Осьмінін є учасником «самооборони Криму» та причетний до захоплення адмінбудівель.
Подробиці затримання
За інформацією СБУ, депутат опинився на материковій частині України, оскільки приїжджав до родичів. Більше нічого про це силовики не повідомили.
Кореспондент Крим.Реалії знайшов у соціальних мережах членів сім'ї Осьмініних, які проживають у Запоріжжі. Вони не знали про затримання й сказали, що Сергій до них не збирався. При цьому вони додали, що у Осьмініних є родичі також у Києві.
4 квітня в ефірі радіо Радіо Крим.Реалії начальник управління нагляду за кримінальним провадженням прокуратури АРК Ігор Поночовний повідомив, що депутат приїхав на материкову частину України й був затриманий, уже коли повертався назад.
«Особа заїхала до України, намагалася з України через різні пункти пропуску виїхати. Завдяки оперативній роботі СБУ на пункті пропуску «Чаплинка» він був затриманий», ‒ сказав Поночовний.
Сам Осьмінін наразі затриманий і не доступний для коментарів. Чи уклав він договір з адвокатом ‒ поки невідомо.
Ситуацію із затриманням «депутата» прокоментувала «голова» міськради Євпаторії Олеся Харитоненко.
«Якщо порушуються права людей, це обурливо», ‒ сказала вона, додавши, що не може вийти на зв'язок із затриманим.
Затримання Сергія Осьмініна також засудив «спікер» підконтрольного Кремлю «парламенту Криму» Володимир Константинов.
Для нинішнього Києва всі ми ‒ злочинціВолодимир Константинов
«На цих двох прикладах легко собі уявити, що всіх нас могло б чекати, якби ця «помаранчева нечисть» вторглася до Криму. Адже майже всі кримчани так чи інакше брали участь у всекримському «референдумі», у всіх нас – російські паспорти, отримані нами добровільно. Тобто, для нинішнього Києва всі ми ‒ злочинці», ‒ йдеться в заяві Константинова в Facebook.
Оригінал – на сайті Крим.Реалії
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