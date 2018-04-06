«​Юридичний треш» – Титич про «справу Бубенчика»

За змістом нова підозра, яку оголосили Івану Бубенчику, не відрізняється від старої, переконаний юрист Віталій Титич. Він стверджує, що якщо у справі учасника подій Революції гідності не здійснять повноцінного кримінального провадження, це буде «зрадою Майдану». А екс-заступник генпрокурора Олексій Баганець додає, що поведінка влади не сприяє встановленню істини щодо того, що сталось на Майдані 2014 року.

Попередня кваліфікація дій Бубенчика є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою

​Заступниця генпрокурора Анжела Стрижевська, яка від 5 квітня призначена керівником групи прокурорів у справі активіста Майдану Івана Бубенчика, вважає, що підозрі, яку раніше йому оголосили, бракує обґрунтування.

«Я, старший прокурор, вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшла до висновку, що попередня кваліфікація дій Бубенчика є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою для висунення особі таких тяжких звинувачень», – заявила Стрижевська.

Активіста Євромайдану Івана Бубенчика тепер підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя працівника правоохоронного органу, інформує прес-служба Генеральної прокуратури України.

У відомстві заявили, що заступник генпрокурора Анжела Стрижевська у присутності адвокатів повідомила Бубенчику про зміну раніше повідомленої підозри. Йому інкримінували вбивство двох правоохоронців і один замах на вбивство.

У свою чергу адвокат сімей Небесної сотні Віталій Титич переконаний, що представникам генпрокуратури бракує юридичної кваліфікації для подібних заяв, а також зазначає, що по факту в обсязі самої підозри нічого не змінилось.

Це те саме умисне вбивство, але кваліфіковане відповідно

«Стаття 348 – «посягання на життя працівника правоохоронних органів» передбачає у своїй частині вбивство або замах на вбивство. Тобто, це те саме умисне вбивство, але кваліфіковане відповідно. Це – спеціальна стаття і вона застосовується до тих подій, які описані в обсязі підозри. А 115-та («умисне вбивство» – ред.), яку вилучила Стрижевська, виконавши незаконну вказівку Луценка – це просто банальна безграмотність», – стверджує Титич.

За словами Титича, дії Бубенчика треба кваліфікувати за сукупністю злочинів, адже стаття 348 передбачає вбивство однієї особи.

Правник висловлює скептицизм і з приводу закону про амністію учасників Євромайдану, на основі якого підозру відкликали, і з приводу самої процедури.

Щоб звільнити за законом про амністію, треба встановити, що особа вчинила злочин. Нічого спільного з амністією цей юридичний треш не має

«Щоб звільнити за законом про амністію, особу треба притягнути до кримінальної відповідальності і встановити в суді факт того, що особа вчинила вказаний злочин. Але цей закон не є законом про амністію, це закон, якщо перевести на такий побутовий рівень, про неможливість проведення досудового розслідування і встановлення фактів відповідно до вимог іншого законодавства. Нічого спільного ані з амністією, ані з базовими вимогами, на яких будуються правові конструкції цих законів, цей юридичний треш не має», – заявив юрист в ефірі «Ранкової Свободи».

Адвокат та колишній заступник генпрокурора Олексій Баганець висловлює подив з приводу активності ГПУ.

Так швидко вирішили приймати рішення про чистоту повідомлення підозри

«Вони так швидко в одному кримінальному провадженні, мабуть, із сотень кримінальних проваджень, вирішили приймати рішення про чистоту повідомлення підозри конкретній особі», – коментує він.

Дивують правника і темпи, з якими заступниця генерального прокурора ознайомилася з деталями справи.

Коли можна так швидко вивчити конкретне кримінальне провадження?

«Скільки там змінилось начальників головних слідчих управлінь – ціла маса. Вдумайтесь, сьогодні прийти людині новій в кримінальне провадження, де є тисячі експертиз, допитані десятки тисяч людей в якості свідків і потерпілих – коли можна так швидко вивчити конкретне кримінальне провадження, щоб повідомити про те, що підозра якась не зовсім обґрунтована чи повна?», – питає він.

Віталій Титич впевнений: якщо у справі Бубенчика не відбудеться повноцінного провадження, це дискредитує розслідування злочинів проти Майдану.

Непроведення провадження є зрада Майдану

«Непроведення (провадження – ред.) якраз і є зрада Майдану, зрада тих речей, заради яких принаймні ми як представники потерпілих працювали п’ять років. Це унеможливить, зведе нанівець роботу, будь-який вирок у справі стосовно «Беркуту» або стосовно громадянина Януковича, який підозрюється в організації цих злочинів», – каже Титич.

Саме вибіркове правосуддя, на думку адвоката, дозволяє колишнім службовцям «Беркуту» уникати міжнародного розшуку.

«В офісі Інтерполу лежать на столі документи від адвокатів «Беркуту», де вони вказують на оці випадки нападу на правоохоронців. Якщо вам потрібен в Україні вирок, яким можна, вибачте, підтертися і викинути, а Янукович і «беркути» будуть через рік їздити за кордоном і читати лекції про захист прав людини, як переслідувані особи, що піддались вибірковому правосуддю – то займайтесь далі цими речами», – обурений Титич.

Олексій Баганець покладає на чинну владу України відповідальність про те, що злочини на Майдані досі не розкриті повністю.

Складається враження, що дехто або хоче показати результати роботи, або отримати політичні акції

«Останні кримінальні провадження, які на сьогоднішній день виникають – висувають підозри, оголошують про те, що збираються до суду спрямувати, або як у справі Януковича по державній зраді, направили до суду з обвинувальним актом – в мене складається враження, що дехто або дуже хоче показати свої результати роботи – я прийшов і встановив істину, або хтось хоче отримати якісь політичні акції», – міркує Баганець.

Юрист побоюється, що внаслідок такого становища екс-президент Віктор Янукович та інші представники дореволюційної влади отримають виправдальні вироки.

«Це не сприятиме в жодному разі ані встановленню істини по цих справах, ані встановленню справедливості. І найголовніше: почнуть говорити, як вже почали, що це не Революція гідності була, а був «державний переворот» і так далі», – припускає він.

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