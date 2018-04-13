Новітні суперкомп'ютери США займуться загрозами нацбезпеці – міністр енергетики

Новітні суперкомп'ютери США, над створенням яких працюють у Міністерстві енергетики країни, будуть у 50-100 разів швидшими за будь-які наявні нині. Про це під час слухань у Палаті представників Конгресу США заявив міністр енергетики США Рік Перрі.​

«Вони допоможуть відповісти на найскладніші запитання у науці, медицині та національній безпеці», – заявив Рік Перрі під час слухань, присвячених фінансовим пріоритетам Міненерго США на 2019-й фінансовий рік.

Під час виступу Перрі також наголосив на тому, що наявні у його відомства «суперкомп'ютери та інші просунуті технології» відіграють вирішальну роль у протидії загрозам американській інфраструктурі енергетичної безпеки та нацбезпеки.

Раніше Міненерго США оголосило про прийом пропозицій потенційною вартістю до 1,8 мільярда доларів на будівництво двох суперкомп'ютерів, які повинні будуть надійти у розпорядження Національних лабораторій Міненерго США у 2021-2023 роках.

За словами міністра енергетики США, майбутні системи допоможуть зберегти лідерство США у важливій царині обчислень на суперкомп'ютерах, яка є ключовим елементом національної безпеки, процвітання та конкурентноздатності США.

«Нові системи гарантуватимуть у 50-100 разів вищу продуктивність, ніж найшвидший наявний нині американський суперкомп'ютер. Вони створять передумови для прориву в науці та виробництві за допомогою моделювання та симуляцій, високопродуктивного аналізу даних, штучного інтелекту та через їх застосування для машинного навчання», – мовиться на сайті Міненерго США.