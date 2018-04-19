Чекати на приліт «чорних лебедів» до Росії неефективно – Кулик

Соціологічні дослідження в Росії на кшталт того, що провів російський «Левада-центр», а за результатами його опитування, майже 90% росіян не готові брати участь у протестах, не відбивають російських реалій, тому що люди бояться чесно відповідати на запитання соціологів, впевнена російська політик Ольга Курносова. Вона вважає, що в Росії поступово накопичуються передумови для змін, адже підтримка влади геть не монолітна. Натомість український політичний експерт Віталій Кулик не бачить підстав чекати на «чорних лебедів» в Росії – на його думку, росіяни можуть протестувати проти місцевих чиновників, але не проти Кремля.

Політолог Петро Олещук каже, що ейфорії, яка була після окупації Криму та частини Донбасу, в населення Росії вже нема, але підтримка Путіна залишається.

Відсутність ейфорії замінилася мовчазною згодою

«Спочатку це була безперечна ейфорія у багатьох представників суспільства. Зараз такої ейфорії не помітно. Але відсутність ейфорії замінилася мовчазною згодою і відсутністю бурхливої реакції. Тобто, в принципі, ніхто переважно не декларує свою опозиційність, але якоїсь такої аж надто визначної підтримки так само не помітно. Але на практиці це мало що означає. Тому що, в принципі, мабуть, російське керівництво подібний стан влаштовує», – каже він.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик припускає, що кількісні дослідження можуть відображати реалії російського суспільства, проте вказує на особливість протестів у Росії.

Час від часу росіяни все ж виходять на вулицю

«Якщо подивимось якісну соціологію – фокус-групи, глибинні інтерв’ю, дослідження, опитування, які пов’язані з виявленням мотивації, то побачимо, що, з іншого боку, є незадоволення місцевою бюрократією, окремими чиновниками, соціально-економічними питаннями. І час від часу, незважаючи на нібито неготовність протестувати, росіяни все ж виходять на вулицю, влаштовуючи такі спонтанні акції протесту», – зазначає Кулик.

В тому, що народне невдоволення росіян часто спрямоване саме на локальну владу, експерт вбачає ключову розбіжність Росії з Україною.

Місцеві чиновники погані, а Путін не може бути поганим апріорі

«Цар хороший, бояри погані. Це – принцип неперсоніфікації за Путіним всіх негараздів, якими страждає його режим на локальному рівні, рівні місцевих чиновників. Місцеві чиновники погані, а Путін – це одностайний лідер, і він не може бути поганим апріорі. У нас навпаки, якщо щось відбувається, то винна центральна влада в особі президента, і саме на неї покладають весь негатив за діяльність навіть сільського голови», – порівнює він в ефірі «Ранкової Свободи».

Не вбачає Кулик масового розчарування політикою Кремля і в націонал-патріотичних колах​: «Там є розчарування Кремлем і його політикою, але там достатньо обережна критика самого Путіна. Лише одиниці в націонал-патріотичному таборі безпосередньо критикують Володимира Володимировича Путіна».

Російська політик Ольга Курносова натомість вважає, що дослідження «Левада-центру» взагалі не відображає реального стану справ.

На запитання, які ставляться в лоба, відповіді не отримаєш

«Соціологія в тоталітарній або квазітоталітарній країні не працює. Дослідження треба проводити геть іншими методами. На запитання, які ставляться в лоба, відповіді ти не отримаєш, бо ж люди відповідатимуть те, що, як їм здається, від них чекають», – пояснює вона.

Політик нагадує, що подібним чином влада і громадяни взаємодіяли в усіх країнах колишнього Варшавського договору: «Це завжди було приблизно за однаковим сценарієм: до останнього моменту режиму здавалось, що є його масова підтримка, а потім відбувались події, коли виявлялось, що більшість людей насправді режим не підтримує».

«Холодильник проти телевізора»

Курносова переконана, що підтримка вертикалі влади в Росії не така одностайна, як того хотів би Кремль, проте не береться визначити, коли саме рівень підтримки стане критично низьким і призведе до кардинальних змін.

Накопичуються події, кожна з яких незначуща, але разом вони призводять до того, що чаша терпіння переповнюється

«Є так звана теорія «чорних лебедів», коли накопичуються такі події, кожна з яких начебто незначуща, але разом вони призводять до того, що ця чаша терпіння переповнюється і люди переходять до серйозних дій», – каже політична діячка. Проте додає, що зараз для цього Росії бракує сильної опозиції.

Віталій Кулик не впевнений, що варто очікувати такого перелому.

«Чекати «чорних лебедів» для Росії – справа не надто ефективна. Можна згадати тексти російських емігрантів, починаючи з 1920-х років, які очікували падіння більшовиків з дня на день протягом десяти найближчих років, але насправді воно протягнулось достатньо довго», – нагадує він.

Експерт вважає, що протистояння в Росії виходить за межі відомого порівняння «холодильник проти телевізора», тобто ситуації, коли реальне економічне становище людини суперечить тому, що вона бачить у ЗМІ.

«Ситуація трохи інакше вимірюється. Росія живе в стані оточеної фортеці. Є периметр зовнішніх ворогів, які намагаються звинуватити Росію, і все це нав’язується суспільству, що це ситуація холодної війни, а холодна війна – дуже зручна риторика для Кремля, оскільки легітимізує її експансіоністську політику та жорстку політику всередині країни із закручування гайок», – міркує він і робить висновок, що поки що Путін має достатню щиру підтримку своїх виборців.

Переможе інтернет

Натомість Ольга Курносова відводить окрему роль в майбутньому Росії активним користувачам соцмереж – зокрема Telegram, який «Роскомнагляд» намагається заблокувати.

«Якщо говорити про те, що перемагає – холодильник чи телевізор, я б сказала, що, швидше, переможе інтернет. Якщо «Роскомнагляд» з таким же запалом продовжить блокування Telegram, а обіцяє ще й заблокувати Facebook – ось тут можуть і дозріти якісь умови. Тому що уявіть собі на хвильку, що тут взагалі все припиняє працювати. Якщо вони випадково ще заблокують якісь сайти, де підлітки грають в ігри – наслідки можуть бути найбільш непередбачувані», – припускає політик.​

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