«Ми зосереджуємось на «випалюванні» секретів російської армії і спецслужб» – засновник InformNapalm

Київ – У квітні цього року міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm опублікувала інтерактивну базу даних російської агресії проти України, Грузії та Сирії.

Як розповів Радіо Свобода засновник спільноти Роман Бурко, база Russian Aggression – це результат напруженої роботи волонтерів упродовж чотирьох років, фактично з перших годин російської гібридної війни проти України.

Буквально за кілька днів по тому в інформаційний простір України волонтери спільноти завантажили «список 1097» про російську військову кампанію захоплення Криму, який збирали й систематизували разом з волонтерами «Українського кіберальянсу».

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Про діяльність і проекти InformNapalm Роман Бурко розповів Радіо Свобода.

Наша команда справді міжнародна. Ми – справді волонтери

– Наша команда справді міжнародна. Ми – справді волонтери. Адже, як відомо з часу Майдану, «разом – сила». Зібрані нами факти присутності росіян у Сирії та на українському Донбасі використовують експерти з питань безпеки не лише в Україні: так, тільки у 2017 році ми зробили понад триста розслідувань, виступали на міжнародних конференціях з питань безпеки в Європі, зустрічалися з фахівцями з країн НАТО. Наші розслідування Парламентська асамблея ОБСЄ внесла до своєї доказової бази щодо російської присутності на окупованій частині України. Хочу наголосити, що більша частина нашої інформації походить з публічних джерел.

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– А як використовує ваш фактаж Україна?

– Матеріали своїх розслідувань ми передали до Міністерства юстиції для використання у судовому процесі «Україна проти Росії» в Європейському суді з прав людини. Це – факти, які стосуються подій на Донбасі у період квітня-вересня 2014 року. Наші матеріали та розслідування отримують у силовому блоці України, їх використовують експерти аналітичних центрів та ЗМІ. Наразі ми досліджуємо так зване «протистояння снайперів» на Донбасі, адже Росія далі перекидає на схід України своїх військових снайперів.

– З чого починався InformNapalm?

– Я би сказав так: наша спільнота є відповіддю на агресію Росії як проти України, так і проти таких країн, як Грузія та Сирія. Так, у базу щодо участі росіян у гібридній війні проти України увійшли матеріали, які ми збирали з 2014 року. Не виключаю, що ми будемо розширювати нашу базу і додавати в неї не лише розслідування саме нашої спільноти. Додам, що базу стосовно російської агресії проти України розробив за власною ініціативою волонтер InformNapalm з Грузії. Також над структуризацією бази активно працювали волонтери з Болгарії, України та Південно-Африканської Республіки. У нас на порядку денному, до речі, – збільшення кількості мовних версій для «сторінок» нашої спільноти, до цієї роботи вже долучились волонтери з Німеччини, Чехії, Польщі, Швеції, Білорусі та інших країн.

– Які розслідування провадите у ці дні?

Ми спробували знайти місце, де Служба зовнішньої розвідки Росії «ховає» нервово-паралітичну речовину «Новачок», якою було отруєно Сергія Скрипаля та його доньку

– Ми спробували знайти місце, де Служба зовнішньої розвідки Росії «ховає» нервово-паралітичну речовину «Новачок», якою було отруєно Сергія Скрипаля та його доньку.

Ми проаналізували усю публічну інформацію, надруковану у британських ЗМІ, ознайомилися із заявами і коментарями міжнародних експертів та російських пропагандистів, і маємо свою версію: це місце знаходиться у Москві, у комплексі СЗР і, швидше за все, має вихід до метрополітену. Але повторюю: це версія, ми наразі достеменно нічого не стверджуємо, ми пробуємо знайти відповіді на запитання, які стосуються використання Росією хімічної зброї тощо.

«Напалмівці» не витрачають час і зусилля на спростування поширюваних Росією фейків та пропагандистських кліше. Ми зосереджуємось на «випалюванні» секретів російської армії і спецслужб

Ще хочу сказати наступне: «напалмівці» не витрачають час і зусилля на спростування поширюваних Росією фейків та пропагандистських кліше. Ми зосереджуємось на «випалюванні» секретів російських армії і спецслужб, збираємо інформацію про росіян – учасників бойових дій на сході України.

Кожен волонтер спільноти може виявити ініціативу, наприклад, знайти цікавий напрямок для ефективної дії і запропонувати його реалізацію. Так з’явилась ідея структурувати бази даних щодо доказів присутності російських військових та озброєння на Донбасі, так ми починали фіксувати присутність російських пілотів у Сирії тощо.