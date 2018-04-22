Мамонта «Льодовикового періоду» відреставрували у Львові

Мамонта «Льодовикового періоду» готуються показати відвідувачам Львівському природничого музею імені Дідушицького. Кістки доісторичної тварини, що останні 20 років зберігалися у ящику, зміцнили і закріпили металевим каркасом. Разом з мамонтом відвідувачі побачать волохатого носорога.

Востаннє мамонта у Львові експонували у 1995 році. Відтоді музей імені Дідушицького був зачинений на ремонт. І ось, готуючи експозицію «Льодовиковий період» до відкриття, науковці витягли з ящика кістки доісторичного мамонта і взялися їх реставрувати.

«Усі кістки були почищені, бо 100 років експонувався мамонт і був запилений. Ми покрили всі кістки антигрибковими розчинами і заповнили спеціальними смолами, щоб їх укріпити. Майже всі кістки охопили металевим каркасом, що дозволить експонату стояти не одну сотню літ і не потребувати особливого догляду», – розповідає Радіо Свобода науковий співробітник природничого музею Андрій Бокотей.

Мамонту було десь приблизно 8-10 років, і десь 24 тисячі років тому тварина загинула

Вчені зробили рентгенівські знімки кісток, щоб дізнатися напевне, де справжня кістка, а де її імітація з гіпсу. Вочевидь, щоб відвідувачі музею могли краще уявити розміри та форму мамонта, віднайдені рештки «подоповнювали» гіпсовими деталями. Як виявилося, найбільше їх у кістках черепа.

Мамонту було десь приблизно 8-10 років, і десь 24 тисячі років тому тварина загинула, кажуть учені.

Такий мамонт – один в Україні

Однак, раніше відвідувачам все одно важко було оцінити розміри тварини, оскільки мамонт експонувався нижче рівня, з якого його оглядали.

Тепер вже експонат розташували в окремій великій залі, використавши при цьому сучасні засоби. Зокрема, зробили спеціальний ергономічний каркас, що створює ілюзію легкості тварини і експозиція виглядає ефектніше.

Науковці трудилися над реставрацією та готували експозицію понад півроку. Роботи було багато, адже понад 110 років кістки ніхто не відновлював, а останніх 20 років вони просто лежали у ящику.

Для широт України така знахідка – велика рідкість. А у 1907 році це було сенсацією на весь світ

Науковці наголошують, що мамонт з Львівського природничого музею –єдиний в Україні такий експонат, що зберігся з м’якими тканинами. Таких мамонтів знаходять у північній мерзлоті, але для широт України така знахідка – велика рідкість. А у 1907 році це було сенсацією на весь світ, про яку писала світова преса.

Знайшли у Старунській шахті і не віддали до Кракова

Мамонта знайшли робітники у шахті в селі Старуня Богородчанського району (Івано-Франківська область). Працівники наштовхнулись на тварину під час розробки озокеритної копальні на глибині 12,5 метрів. Спершу люди подумали, що у шахту впав віл. Витягнули тушу, шкіру розібрали для пошиття постолів (українське шкіряне взуття – ред.), а великі кістки подробили, бо вони заважали робітникам просуватися у глибину копальні.

Однак знайшовся інженер, який побачив, що кістки, віднайденої тварини, надто великі і повідомив керівництво шахти, а ті, в свою чергу, дали знати про знахідку старості села. Староста ж поінформував графа Володимира Дідушицького – науковця, засновника і мецената Природничого музею у Львові, а також Краківську академію наук.

Це врятувало знахідку від повного знищення.

Знайшли не просто скелет, а унікальну тварину з м’якими тканинами

«Буквально через кілька днів на місце знахідки прибули науковці зі Львова і Кракова, які з’ясували, що це кістки мамонта і зупинили роботи в шахті. Вони заставили перебрати всі обвали, поскладати все у спеціальному приміщенні і встановили охорону жандармів. Адже у Передкарпатті знайшли не просто скелет, а їх часто знаходять, чи окремі кістки, а унікальну тварину з м’якими тканинами – зі шкірою, м’язами, сухожиллями, внутрішніми органами. Це унікальне явище у світовому масштабі», – розповідає Адрій Бокотей.

І от, тоді постала дилема, де саме має зберігатися унікальна знахідка – у Львові чи Кракові. Поки краківські науковці залагоджували справу через уряд і парламент, галицькі колеги їх обійшли: вони запросили власника шахти у Природничий музей і через короткий термін мамонт був перевезений до Львова. А шкіру, яку робітники розібрали на власні потреби, через суд заставили повернути і долучили до колекції.

Відтоді тварина експонувалась у Львівському музеї. Цей музей граф Володимиром Дідушицький відкрив у 1870 році. Для цього він придбав окрему будівлю, яку згодом, разом з великою колекцією він подарував місту.

«Льодовиковий період» готується до відкриття

Сьогодні Природничий музей намагаються перетворити у динамічний простір, тобто «живий музей». Але відкрито лише частину експозиції, бо бракує фінансування.

Андрій Бокотей розповідає, що в експозиції буде ще волохатий носоріг, якого знайшли у тій самій шахті.

«Коли у 1907 році мамонта перевезли у Львів, то продовжили роботу у шахті і натрапили ще й на волохатого носорога. Цей вид вимер понад 10 тисячу років тому. Таких експонатів у світі на сьогодні є два – у Львові і Кракові. Краківські науковці викопали свій експонат носорога у селі Старуня вже після галичан – у 1929 році», – розповідає співробітник музею.

Відреставрованих доісторичних мамонта і носорога відвідувачі зможуть побачити до кінця цього року, коли повністю буде завершена експозиція під назвою «Льодовиковий період».