Ніхто не знімає недоторканність із Бойка – Козаченко

Заява Юрія Луценка про зняття недоторканності з низки депутатів звучить уже не вперше, але коли слова не супроводжуються діями, це дискредитує Генеральну прокуратуру. Таку думку висловила гостя «Ранкової Свободи», адвокат, громадська діячка, голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко. За словами юриста, інформаційний шум навколо діяльності ГПУ відвертає увагу від справ, у яких немає поступу.

– Це не перша схожа заява генпрокурора Луценка. Для вас такі заяви звучать дивно?

– Вони звучать дивно, і я можу пояснити, чому. Тому що я розглядаю такі питання всебічно. По-перше, я 15 років адвокат, я правник, розуміюсь на юриспруденції і говорю про те, що генеральний прокурор у країні – найвища процесуальна фігура за Кримінальним процесуальним кодексом. Жодної політики в цій частині, жодних гасел, тільки неупередженість, тільки закон – те, що повинно бути.

Коли генпрокурор робить гасла без будь-яких дій, воно виглядає як політичні заклики

І коли генеральний прокурор робить гасла, що планує щось учинити, без будь-яких дій, будь-яких об’єктивних даних, воно весь час виглядає як політичні заклики. Це неправильно, враховуючи, що ще порушується баланс.

Люди так давно чекали справедливої і правильної оцінки тих дій, які існували, тому що ніхто не знімає, наприклад, недоторканність з Ахметова, ніхто не знімає її з Бойка, забули про вишки, а зараз, коли є скандал із плівками Онищенка, це звучить як перегин по інформаційній ситуації для того, щоб скласти штучно якусь інформацію, яку можна обговорювати, для того, щоб привернути увагу до інших речей.

Чому ГПУ, наприклад, не торкається питання «Ротердаму+»? Чому вона взагалі про плівки Онищенка нічого не говорить, про те, наприклад, яким чином Злочевський домовлявся, щоб уникнути кримінальної відповідальності? Оце біда, оце рівень корупції, оце повноваження Генеральної прокуратури – зробити все, щоб у країні було очищення влади.

Вони вже знімали недоторканність народних депутатів – і що сталось? Вони так само ходять у парламент.

– Такі моменти, на вашу думку, такий план чи просто непрофесійність прокурорів?

– Це не тільки непрофесійність. По-перше, прокурори – правники. Однак уявляєте, як за один день у країні змінили закон, і, якщо кожен прокурор є процесуальною фігурою, підписує процесуальні документи, а генеральний прокурор, який представляє в парламенті безпосередньо зняття недоторканності з народних депутатів, взагалі не має юридичної освіти, тобто він це робить, тому що йому хтось інший розказав чи пояснив?

Були здатні змінити закон і поставити фігуру, яка взагалі не має профільної освіти. Про які правничі шляхи ми намагаємось чути?

За один день без вимог правової системи, без вимог суспільства парламентарі під тиском Адміністрації президента були здатні змінити закон і поставити процесуальну фігуру, яка взагалі не має профільної освіти, не є юристом, очолювала відповідну парламентську фракцію Адміністрації президента. Про які правничі шляхи ми намагаємось чути? Авжеж, це буде політичний напрямок, і це лячно. Це лячно для правників, тому що треба розуміти, що особа, яка там перебуває, є дійсно неупередженою.

– Популярний останнім часом хід ГПУ, коли у Верховній Раді демонструють відео різних депутатів. Це має якийсь стосунок до якихось правничих процедур?

Для того, щоб обґрунтувати парламенту, намагаються представити плівки

– Це було з Мосійчуком, з Надією Савченко. Не можна думати, що процес є однобічним. Уявіть, будь ласка, що прокурор, навіть якщо в цьому дійсно є правова потреба і треба зняти недоторканність для того, щоб допитати особу або пред’явити підозру, притягнути до кримінальної відповідальності (ми кажемо про народного депутата ), приходить у парламент. На парламентському комітеті повинні розглянути, чи є підстави. Бо зняти недоторканність чи ні, вирішує сам парламент. І, в принципі, навіть за наявності злочину, якщо парламент прийме необґрунтовано подані документу ГПУ, – все. Генеральна прокуратура втрачає можливість, вона повинна знову зробити нове подання і його належним чином обґрунтувати. Тому для того, щоб обґрунтувати парламенту, намагаються представити, зокрема, і плівки.

Однак ми з вами вже були свідками, коли так само говорили про різні плівки, але не провели належним чином експертизи, не довели, що ці докази є фактично допустимими, і таким чином прокуратура себе дискредитує іноді.

– Можливо, НАБУ чи Спеціалізована антикорупційна прокуратура можуть демонструвати, що вони принаймні на крок попереду від Генпрокуратури десь у майбутньому?

Яким чином НАБУ може вести розслідування, коли повинні звертатись по частину слідчих дій, щоб проводили інші органи?

– Так, вони на крок попереду, але уявіть: Національне антикорупційне бюро для того, щоб проводити розслідування, навіть не має «прослушки». Це робить тільки Служба безпеки, парламент їм не надав повноважень. Яким чином, наприклад, НАБУ може вести розслідування, коли вони повинні звертатись по частину слідчих дій, щоб її проводили інші органи? Ви думаєте, не буде витоку інформації, що, вони або САП у цій частині є незалежними?

От із чим ми зіткнулись: навіть якщо створюються нові органи, їм не надаються інструменти для того, щоб вони належним чином проводили свою роботу і закріплювали докази. Тому конкретні дії: дайте можливість новим органам проводити прослуховування, дайте їм відповідні інструменти, інакше вони справи не доведуть до суду. Ось це реальні дії. Для того, щоб досягти результату, кожному конкретному органу треба давати конкретні інструменти. А обирати туди людей – через прозорі механізми.

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