Мушак: «У чому проблема у НАБУ, САП, ГПУ? Запит на справедливість не реалізований»

Гості програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Юрій Дерев’янко (позафракційний) та Олексій Мушак (БПП).

Верховна Рада України вирішила заслухати директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького й генерального прокурора Юрія Луценка у Верховній Раді 4 квітня. Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького звинувачують у тиску на свідка та розголошення даних досудового розслідування. Днями стало відомо, що кабінет Холодницького прослуховували. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вимагатиме зняття з посади керівника САП Назара Холодницького. А голова НАБУ Артем Ситник зазначив, що «ризик збереження Холодницького на посаді перевищує всі інші». ​

Олександр Лащенко: Пане Дерев’янко, на вашу думку, яка політична оцінка чергового конфлікту навколо керівника САП Назара Холодницького?

​Юрій Дерев’янко: Бажаючих дискредитувати антикорупційні органи дуже багато. Найгірше і найнебезпечніше для країни – що ці бажаючі сидять на дуже високих посадах в адміністрації президента, сам президент також у цьому зацікавлений, навіть генпрокурор у цьому зацікавлений.

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Порошенко не зацікавлений, щоб боротьба з корупцією на всіх рівнях велася ефективно – це і рівень САП, і НАБУ, і ГПУ, і навіть рівень прав і свобод усіх громадських антикорупційних активістів, які жодної копійки не отримують з бюджету, залучаючи кошти донорів, виграючи гранти, але у своїй діяльності інколи є більш ефективні від монополії держави на боротьбу з корупцією.

Вигадують різні дурниці, пов’язані з е-декларуванням. Не дали голосів БПП і «Народний фронт», хоча голосніше за всіх кричали

Коли ця ефективність загрожує людям, які сидять сьогодні, розподіляючи потоки, вигадують різні дурниці, пов’язані з е-декларуванням. Спеціально закладені норми, щоб відлякувати громадян України від активної громадянської позиції з контролю за владою. Усі кажуть: схаменіться, не можна у демократичній державі такі інструменти застосовувати проти тих, хто контролює владу. Вони кажуть: все скасуємо! Бачили сьогодні, що у Верховній Раді відбувається – не дали голосів БПП і «Народний фронт», хоча голосніше за всіх кричали...

Конфлікт між НАБУ і САП – це конфлікт світоглядний і між людьми, які очолюють ці органи

Ми створили нові органи – НАБУ і САП, які мали б працювати незалежно і від президента. Ні оточенню, ні президенту це не подобалося. Щодо так званого начебто конфлікту між НАБУ і САП – це не конфлікт між структурами, це конфлікт світоглядний і між людьми, які очолюють ці органи.

Ми як профільний комітет заслуховуємо закриті звіти цих правоохоронних органів на закритих засіданнях. Дійсно, впродовж тривалого періоду часу часто чули від Артема Ситника, що є певні проблеми з САП, які полягали у гальмуванні, в якихось речах, про які він не хотів тоді говорити. Зараз зрозуміло, що Ситник наважився публічно про це говорити – підозри чи інші речі перетворилися у певні факти. Це людина, яка щиро хоче щось робити. Коли його партнер Холодницький, який мав би це робити з іншого боку, можливо, робить якісь неправомірні дії, то він для себе ухвалив рішення поставити принцип важливіше, ніж «договорняк», який завжди був.

– Якщо така ваша логіка є вірною, то «світоглядним партнером» Артема Ситника є Юрій Луценко?

Ситник і Луценко ніякі не світоглядні партнери. Про ситуативний союз не треба говорити

​Юрій Дерев’янко: Артем Ситник і Юрій Луценко ніякі не світоглядні партнери. Це просто процесуальний керівник, який єдиний міг дати санкцію, щоб це відбулося. Я впевнений, що він санкцію не так просто давав. Західні партнери також тримали ситуацію під контролем. НАБУ дуже тісно співпрацює, наприклад, з ФБР, з іншими правоохоронними органами. Для наших партнерів дуже важливо, щоб у нових органах була професійність, чесність, не було внутрішньої корупції. Коли це подання з’явилося у генпрокурора, він інших дій не міг робити. Тому про ситуативний союз чи ситуативних соратників з світогляду не треба говорити.

Клієнтом наступної влади чи процесуальних прокурорів, чи слідчих, чи детективів ще можуть бути ті ж керівники ГПУ з часом. Завжди у ГПУ справи продавалися, інформація зливалася

Я думаю, що, можливо, клієнтом наступної влади чи, можливо, і цих самих процесуальних прокурорів чи слідчих, чи детективів ще можуть бути ті ж керівники ГПУ з часом. Ситник вирішив не допускати практики, яка стовідсотково завжди була у ГПУ, де справи продавалися, інформація зливалася.

– Пане Мушак, яка ваша оцінка цього скандалу?

​Олексій Мушак: Одним інтерв’ю не можна дискредитувати антикорупційний орган. Поки що ще нічого навколо Холодницького не відбувається. Якщо у нас інтерв’ю вже визначає легітимність чи не легітимність того чи іншого держоргану, то так далеко зайдемо. Ми вже почали настільки швидко рухатися вперед, що достатньо однієї заяви і все – немає жодної репутації.

У чому дійсно проблема у НАБУ, САП, ГПУ? Запит на справедливість не реалізований

У чому дійсно проблема у НАБУ, САП, ГПУ? Запит на справедливість не реалізований. По НАБУ, що каже Холодницький – так де справи? Проблема ж не тільки в антикорупційному суді. Наприклад, по Онищенку історія в тому, що людину звинуватили, не можуть подати у міжнародний розшук. Онищенка матір, пані Кадирову була спроба екстрадувати з Іспанії – іспанський суд відмовив. Над якістю роботи треба більше працювати.

Проблема НАБУ – з доказовою базою у них поки що погано. Холодницький вказав на недоліки, які насправді є в НАБУ, і пояснив, в чому у нього якийсь конфлікт, який, я вважаю, більш робочим. Тому що НАБУ робить якийсь серйозний крок вперед – в суспільстві підігрівається очікування, що от нарешті щось відбудеться! А потім нічого не відбувається.

НАБУ йде у зв’язці з САП – не можна, щоб САП була хорошою, а НАБУ – погане. Або разом виграють, або разом підуть на дно

НАБУ йде у зв’язці з САП – не можна, щоб САП була хорошою, а НАБУ – погане. Вони або разом виграють, або разом підуть на дно.

– Пане Мушак, пан Дерев’янко сказав, що президент Петро Порошенко зацікавлений, щоб діяльність нових антикорупційних органів отак виглядала: щоб існували якісь суперечки, а не результату від цих органів не було.

​Олексій Мушак: Коли президента Порошенка звинувачують, що він одноосібно «рулить» в державі, то це неправда. Він у багатьох питаннях, які йому приписують, є незацікавленим. Можливо, має якийсь вирішальний вплив, але те, що він все однозначно може вирішити в державі – це віра в доброго чи в поганого царя.

Щодо громадських активістів, я підтримую знаття е-декларування. Проблема перебільшена

Щодо громадських активістів, я підтримую знаття е-декларування. Це є проблема трішки перебільшена. Е-декларації подають 816 тисяч держслужбовців, там же вказуються і доходи дружини, тобто загалом десь 1,5 мільйони людей, а минулого року 2,5 мільйони показали всі свої доходи, статки й інше. У чому проблема, щоб ще 100 або 200 людей також показали? Декларування – не є покарання, це просто крок до прозорості...

Якщо ж говорити про скасування е-декларування, то його треба зменшити у 2-3 рази. Більше ніж 800 тисяч людей подає декларацію – перевірити це неможливо. Кожного року Україна отримує на мільярди доларів технічної допомоги. Це офіційна статистика. Хочете знайти корупцію серйозну і велику – подивіться, що таке технічна допомога.