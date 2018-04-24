Присутність голови українського МЗС Павла Клімкіна на саміті «Групи семи» не означає, що західні країни будуть донорами України, каже політолог Микола Бєлєсков. Натомість дипломат Сергій Корсунський переконаний, що сам факт такого запрошення є потужним сигналом для Росії: Україна має підтримку найпотужніших країн світу.

Зустріч міністрів закордонних справ «Групи семи» в канадському Торонто відбулася 22 – 23 квітня. У межах засідання очільник українського МЗС Павло Клімкін на неформальному сніданку обговорив із міністрами закордонних справ «Групи семи» підтримку реформ в Україні та фінансову підтримку Києва з боку цих країн, ситуацію в Криму та на Донбасі, а також план миротворчої місії на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Вночі 24 квітня було поширене комюніке за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ держав «Групи семи» в Торонто, в якому ці країни висловили готовність посилити санкції проти Росії та підтвердили підтримку територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Надзвичайний і повноважний посол, директор Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Сергій Корсунський вважає, що, хоча саміт «Групи семи» і не є формальною організацією, присутність на ньому – це іміджевий плюс.

Маєте можливість за одним столом обговорити найбільш болючі питання

«Присутність України – сам по собі потужний політичний сигнал в першу чергу Росії: ви маєте можливість, сидячи за одним столом – це «сімка» плюс Європейський союз, тому що була присутня Федеріка Моґеріні, – обговорити найбільш болючі для України питання. Насамперед, звичайно, це агресія Росії, врегулювання на Донбасі, миротворці і що взагалі далі робити з цією країною, яка не тільки не здається, а, навпаки, збільшує свої агресивні дії», – перерахував Корсунський в ефірі «Ранкової Свободи».

За словами дипломата, країни «Групи семи» солідарні в питанні політичного та економічного тиску на Росію.

«Сімка» буде постійно моніторити агресивні дії Росії

«Підтримка Сполучених Штатів, Канади, Японії – все це разом робить нашу позицію сильнішою. Окрім того, було прийняте рішення, що «сімка» створить свій власний комітет чи комісію, воно по-різному називається в пресі – структуру, яка буде постійно моніторити агресивні дії Росії в усіх напрямках: безпека, кібербезпека, втручання в політичні вибори і так далі. Відповідно, вона буде розробляти пропозиції, як світ буде реагувати на це. Для нас це дуже важливо: настав час вирішувати питання з Донбасом і рухатись вперед», – переконаний він.

Водночас Корсунський нагадує, що більш приземленими питаннями на кшталт російського проекту «Північний потік-2» саміт не займається.

«Північний потік-2» не лежить в полі зору як такий, що становить глобальну небезпеку

«Північний потік-2», при всій чутливості до нього з нашого боку – це все-таки проект, по-перше, регіональний, по-друге, він не лежить в полі зору як такий, що становить глобальну небезпеку чи глобальну стурбованість. Ми знаємо чітку позицію Сполучених Штатів, немає жодного сумніву, що й Канада до цього проекту ставиться негативно, хоча я не пам’ятаю, щоб були якісь спеціальні висловлювання. Але не варто очікувати в даному випадку вирішення подібних питань», – міркує він.

Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков переконаний, що Україна має завищені очікування від «Групи семи».

Очікування, що країни будуть донорами, не розділяються Заходом

«Звичайно, є непропорційні очікування, що відповідні країни будуть великими донорами, в першу чергу, фінансовими. Ці очікування повністю не розділяються Заходом, оскільки в нього філософія зовсім інша, але створюються відповідні умови: сюди переходять гроші, приватний капітал. Тому я не думаю, що, незважаючи на присутність Павла Клімкіна, ми побачимо зміну тих позицій, яка була у «Групи семи», – зізнається Бєлєсков. На думку політолога, запрошення для представника України було скоріше символічним кроком з боку Канади.

Український дипломат, генеральний консул України в Торонто (Канада) Андрій Веселовський зауважує, що не всі домовленості саміту підлягають розголосу, проте очікує, що «Група семи» підтримає Україну в питанні розміщення миротворчого контингенту.

«Сімка» перед світом буде наполягати на тому, щоб сама ідея введення миротворців ООН якомога швидше була реалізована, тобто що вона не сходить з порядку денного. Це дуже важливий елемент», – міркує він.

В цьому контексті консул звертає увагу на внутрішні проблеми самої України, які можуть стати на заваді її міжнародній підтримці.

З’являються нові лінії розломів, елементи дестабілізуючих впливів Росії та власної неорганізованості

«Загострюються наші хронічні протистояння, з’являються нові лінії розломів, якісь неформальні збройні організації. Все це – елементи тих дестабілізуючих впливів Росії та нашої власної неорганізованості, які загалом можуть послабити всю допомогу, яку надає нам сьогодні демократичний світ», – припускає Веселовський.

Він сподівається, що внутрішні перетворення дозволять ефективніше протистояти російській агресії.

«Коли Україна проведе нарешті перші та другі вибори, почне нарешті робити серйозні реформи, бо вони останнім часом пригальмували, це дуже небезпечно, то тоді Росія змушена буде під тиском, побачивши, що ми успішно далі розвиваємось, шукати виходу в миротворчій місії ООН», – очікує дипломат.

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