«Мені не віриться, що в Україні знімають такі фільми!» – реакція чеських глядачів на «Кіборгів»

Фільм «Кіборги» зібрав не лише повну залу в Празі, але для багатьох чеських глядачів поставив питання про те, чому вони так мало знають про цю війну, про Україну та про українське кіно. Після перегляду фільму серед глядачів виникли гарячі дебати: чи показали б у прокаті чи на телебаченні український фільм про нинішню війну Росії в Україні? Чи з огляду на політичні симпатії нинішнього керівництва держави, місцеві прокатники та телевізійники не наважилися б показати український фільм, який міг би кардинально змінити розуміння чехів того, що відбувається у сусідній країні.

Інтерес до фільму був настільки великий, що велика зала Kino Světozor не змогла вмістити всіх охочих подивитися український фільм про війну на Донбасі. З міркувань пожежної безпеки до зали на 360 місць впустили додатково лише кілька десятків із тих, хто вже не зміг купити квитки – вони були викуплені вже за кілька днів до понеділкового показу.

Останні кадри фільму «Кіборги» глядачі одного з найбільших кінотеатрів Праги зустріли стоячи – аплодували всі, деякі зі сльозами на очах.

Я ще ніколи в житті не бачила такого, коли чехи приєдналися до тих українців у залі, які встали і аплодували стоячи, і ще якийсь час просто завмерли у тиші

«Я очікувала, що фільм буде подобатися, але я не очікувала, що люди так емоційно на нього відгукнуться, бо чехи бувають дуже скептичні, вони не люблять пафосу, не люблять демонструвати свої почуття. А тут вони просто перестали стримувати емоції – я це бачила вперше. І я ще ніколи в житті не бачила такого, коли чехи приєдналися до тих українців у залі, які встали і аплодували стоячи, і ще якийсь час просто завмерли у тиші», – говорить співорганізатор показу, празька україністка Ленка Віхова.

Показ, за підтримки українського посольства, був організований у стислі терміни і з мінімальними рекламними можливостями, але, незважаючи на це, ним зацікавилася професійна журналістська аудиторія. Можливо, дався взнаки успіх попередньої української акції – «Тижня українського кіно», який відбувся наприкінці минулого року. Ленка Віхова, яка працювала над організацією обох заходів, каже, що така увага професіоналів до фільму – це вже великий успіх, бо враховуючи багатство культурного життя чеської столиці, «пробитися на сторінки культурних оглядів є майже неможливо».

Було багато чехів, які є активними у громадському житті країни, і вони розповідатимуть про цей фільм далі

«Прийшло близько 20 журналістів, які пишуть про кіно, і багато з них запитували, чи фільм буде показаний на фестивалі у Карлових Варах. Будуть два інтерв’ю на Чеському радіо з авторкою сценарію Наталкою Ворожбит та одним із тих справжніх «кіборгів» із Донецького аеропорту, актором Андрієм Шараскіним, які були на показі. Тож можна очікувати й інших публікацій. У кожному разі, там було багато чехів, які є активними у громадському житті країни, і вони розповідатимуть про цей фільм далі», – говорить Ленка Віхова в коментарі для Радіо Свобода.

Будувати український контекст крок за кроком

Ленка Віхова розповідає, що на відміну від тих показів фільму «Кіборги», які українське Міністерство закордонних справ організовує по світу – включно з американським Конгресом, з європейськими інституціями, і які націлені на невеликі аудиторії – празькі організатори вирішили піти на ризик і домовитися про показ, який включав і широку публіку. І хоча Україна вже встигла заявити про себе фільмами-призерами на минулорічному Карло-варському кінофестивалі, все ж для багатьох чеських глядачів висока якість українського кіно виявилася несподіванкою.

Мені не віриться, що в Україні знімають такі фільми!

«Я прийшла на фільм, бо мене запросила подруга, але я є під великим враженням. Мені не віриться, що в Україні знімають такі фільми! Я не кажу зараз навіть про зміст, а про те, як сам фільм зроблений! І точно я не є любителькою воєнних драм, і я погано розумію політичний контекст, але фільм справляє враження», – говорить після перегляду фільму Мартіна Лукашова, яка працює в телевізійній продукції.

Мене вразило, як були пропрацьовані психологічні образи українських бійців

Деяких глядачів здивувало те, що фільм був далекий від плоскої пропаганди, що він не спрямований проти росіян, а націлений на те, щоб зрозуміти свою мотивацію в цій війні. «Мене вразило, як були пропрацьовані психологічні образи українських бійців, як було показано, що ці люди, які були дуже далекі від війни, мусили піти воювати», – говорить ще один глядач – Їржі, який працює техніком.

Такі реакції вказують на те, що мета, яку ставили перед собою творці «Кіборгів», була досягнута. Бо, на думку авторки сценарію Наталки Ворожбит, найголовніше було «пізнати самих себе».

Або ми виборемо незалежність, або буде реванш російської імперії

Як сказав після перегляду фільму актор і консультант фільму Андрій Шараскін, мета стрічки – показати, що ситуація в країні склалася так, що піти воювати мусили «люди миру, а не війни». «Але вони розуміли, що цей мир не буде подарований. Тому ми чітко усвідомлювали, що або ми виборемо незалежність, або буде реванш російської імперії», – пояснив Андрій Шараскін.

Тримаю кулаки за Україну, тепер, мабуть, більше, ніж перед тим

Старшому поколінню чехів цей вибір був зрозумілий. Математик Вашек Хватал, який пам’ятає ще окупацію Чехії військами Варшавського пакту, каже, що певною мірою заздрить українцям, що їм вистачило духу чинити опір. «Мені ті хлопці у фільмі дуже симпатичні. Тримаю кулаки за Україну, тепер, мабуть, більше, ніж перед тим», – говорить глядач.

Проте, на думку декого з присутніх істориків та політичних оглядачів, навряд чи цей погляд зараз домінує у медійних та політичних колах Чехії. Вони казали, що з огляду на те, як легко знаходила собі шлях на чеське телебачення російська пропаганда, показ такого фільму з України зустрів би тут на своєму шляху багато перешкод.

Але, на думку Ленки Віхової, мало-помалу українцям вдається все ж доносити свій наратив. З кожним фільмом, з кожною культурною подією українці стають ближчими і зрозумілішими.

Французький дипломат і питав, чому цей фільм називається «Кіборги», адже він є про дуже людяних людей

«До мене підійшов один французький дипломат і питав, чому цей фільм називається «Кіборги», адже він є про дуже людяних людей. І це саме ті запитання, які ми хочемо почути», – говорить у розмові з Радіо Свобода співорганізаторка показу Ленка Віхова.