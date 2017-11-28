Тиждень українського кіно у Празі розпочала стрічка «Стрімголов»

У столиці Чехії під гаслом #FreeSentsov вперше проходить «Тиждень українського кіно». Протягом 7 днів у празьких кінотеатрах «Атлас» і «Понрепо» чеські глядачі мають змогу побачити, як культові кінострічки української класики, так і ознайомитись із сучасними фільмами українських режисерів.

«Тиждень українського кіно» відкрили привітанням та подякою організатори і режисери фестивалю, зокрема Посольство України в Чехії спільно з Національним чеським кіноархівом, начальник відділу Державного агентства України з питань кіно Мар'ян Лукань, генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі та режисер Марина Степанська, яка представила свій режисерський дебют – картину «Стрімголов».

Учасники фестивалю також висловили свою символічну підтримку українському режисеру Олегу Сенцову, який разом із Олександром Кольченко був затриманий у 2014 році представниками російських спецслужб, його засудили до 20 років колонії суворого режиму.

Фестиваль відкрила повнометражна стрічка – «Стрімголов», прем’єра якої відбулася на кінофестивалі в Карлових Варах у липні 2017 року, – це психологічна драма, яка розповідає про зародження крихких стосунків двох людей, представників молодої генерації, які зосереджені на вирішуванні короткострокових цілей своїх щоденних життів. Їхні стосунки розвиваються на тлі історичних подій, які головні герої, через власний пошук втрачених талантів, майже не усвідомлюють. Цей фільм про те, як персонажі фільму стрімко рухаються назустріч долі, а обставини беруть гору над життям.

Загалом до програми показів увійшли п’ять нових українських фільмів, що створені за підтримки Держкіно і мають міжнародний фестивальний успіх або популярність у національному кінопрокаті. Серед них документальний фільм «Рідні» російського режисера українського походження Віталія Манського, соціальна драма «Припутні», про долю жінки в Україні, зняту Аркадієм Непиталюком, фільм Юрія Речинського «Січень – Березень» що отримав приз за найкращу операторську роботу на австрійському кінофестивалі Diagonale, та фільм «Червоний» – Зази Буадзе про воїна УПА, який підняв повстання у концтаборі.

В рамках тижня українського кінематографу відбудеться спеціальний показ всесвітньо відомої стрічки Юрія Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою» 1972 року – таким чином глядачі матимуть змогу ознайомитись із класикою, що є зразком українського поетичного кіно.

За словами директора фестивалю, чеської україністки Ленки Віхової, головним імпульсом для такого відбору фільмів та бажанням показати їх чеському глядачеві, виявилася позитивна реакція критиків на українську кінопродукцію на восьмому міжнародному фестивалі в Одесі.

Ми захотіли відкрити глядачам стрічки, в яких вони побачать Карпати, природу навколо Києва, український степ та почують різноманітні мови від чисто літературної української та суржику до гуцульського діалекту

«Ми почали обдумувати, як скласти драматургічно фестиваль і, думаю, нам вдалося показати Україну вперше очима людей, які бачать її красу. Ми захотіли відкрити глядачам стрічки, в яких вони побачать Карпати, природу навколо Києва, український степ та почують різноманітні мови від чисто літературної української та суржику до гуцульського діалекту», – зауважила голова фестивалю.

Чеський глядач не ознайомлений з українським кінематографом, каже Ленка Віхова. Типовою проблемою серед чеської публіки є нездатність розрізняти українські та радянські фільми.

«Часто вони не знають що, скажімо, фільм Юрія Іллієнка – це українська продукція. Тому що в наших архівах весь час було написано: країна виробник – СРСР. Але я думаю, що тепер є нагода це змінити. Фільми були гарно розрекламовані, тому я сподіваюсь, що чеський глядач буде мати можливість зауважити, що українська фільмова продукція дійсно існує!» – наголошує Віхова.

«За останні 3 роки ми зняли 73 фільми – 21 із них повнометражний»

Про те, що українське сучасне кіно розвивається, свідчать представлені українські фільми на міжнародних кінофестивалях, додають організатори фестивалю. Серед яких можна виділити кінострічку «Плем'я» Мирослава Слабошпицького, чи фільм «Лагідна», знятий режисером Сергієм Лозницею.

«У 2001 році Тарас Томенко із фільмом «Тир» виграв у розділі «Панорама» на німецькому «Берлінале», а у 2003 році нагороду «Срібний ведмідь» отримала картина українського аніматора Степана Коваля «Йшов трамвай дев'ятий номер».

«Наш кінематограф зараз переживає дуже буйний приріст і бюджетне фінансування. За останні 3 роки ми зняли 73 фільми – 21 із них повнометражний. І, як завжди, культурна дипломатія є одним із найсильніших і найважливіших інструментів», – зазначив представник Державного агентства України з питань кіно Мар'ян Лукань.

Організатори сподіваються, що вперше влаштований фестиваль українського кіно не буде останнім, та переросте у щорічну традицію. Зацікавленість українським сучасним кіно підтвердив переповнений зал. Чеська публіка охоче розкупила всі квитки до початку показу.

«Тиждень українського кіно» триватиме до 1 грудня. Для повної автентичності всі фільми з'являться в оригінальних версіях із чеськими субтитрами.