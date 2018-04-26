Радіо Свобода Daily: суддю, що «заборонив Майдан», рекомендують звільнити

Розпочинає наш сьогоднішній огляд новинна підбірка.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) рекомендувала звільнити Богдана Саніна з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва. Цей суддя під час Революції гідності ухвалив рішення про заборону мирних акцій з 1 грудня 2013-го до 7 січня 2014 року. На думку членів ВККС, Санін не відповідає займаній посаді. Про післямайданну кар'єру цього судді раніше розповідала програма «Схеми».

Солом’янський районний суд Києва скасував арешт майна фігуранта «справи рюкзаків» Олександра Авакова. Йдеться про три машиномісця в підземному паркінгу та дві квартири.

Вчительку історії львівської школи №100 Мар’яну Батюк звільнили через допис із фотографією лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера у Facebook.

А Херсонський міський суд заарештував на 60 діб без права застави затриману на адмінкордоні з Кримом Олену Одновол, керівницю кримського відділення російського громадського руху «Волонтери перемоги», довірену особу Володимира Путіна під час виборів президента 2018 року.

2 роки екстремізму Меджлісу

Сьогодні, 26 квітня, виповнюється два роки, як підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму визнав Меджліс кримськотатарського народу «екстремістською організацією» й заборонив його діяльність на території Росії та окупованого Криму. Пізніше на розгляді апеляційної скарги в Москві це рішення залишили чинним. Про те, як змінилася діяльність Меджлісу за ці два роки та про переслідування його членів, говоримо з активістом кримськотатарського національного руху Наріманом Джелялом у програмі «Право на свободу» на Радіо Крим.Реалії.

Вірменія знову протестує

У Вірменії ж в цей час поновився противладний протест. Сталось це після того, як зірвалися переговори опозиційного лідера Нікола Пашиняна та виконувача обов’язків прем’єра Карена Карапетяна. Тисячі активістів знову заповнили центральні вулиці Єревана, вимагаючи усунення від влади Республіканської партії, яку представляють як чинний очільник уряду, так і усунутий прем’єр Серж Сарґсян.

Напередодні Пашинян заявив, що влада намагається використати відставку Сержа Сарґсяна з посади прем’єр-міністра для збереження керівної ролі Республіканської партії. Хто такий цей «опозиціонер із досвідом»? Щоб це пояснити, ми склали для Вас політичний портрет Пашиняна.

П’ять українських школярів-винахідників і їхні розробки

І про талановитих розумників. Система, яка врятує безпілотники військових, акваріум, яким керує риба, та робот-помічник, який допоможе хворим, – школярі-винахідники Малої академії наук презентували унікальні розробки. Ми вирішили поспілкуватись з умільцями, які вірять, що їхні інженерні витвори зможуть полегшити та покращити життя іншим і оцінити їхні ідеї ви можете в останньому лінку на сьогодні.

Втілюйте і Ви свої ідеї в життя!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.