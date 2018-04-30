«У короткі терміни повернути мир» – генерал ЗСУ про Операцію об’єднаних сил на Донбасі

Гості програми «Ваша Свободи»: Богдан Бондар, начальник головного управління командного центру, заступник начальника Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ; Ігор Козій, військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва; Сергій Грабський, військовий експерт, співзасновник ГО «Союз учасників миротворчих операцій».

30 квітня формат, який українські силовики називали «АТО» змінився на Операцію об’єднаних сил. Про зміну формату в понеділок оголосив президент України Петро Порошенко. При цьому він додав, що в разі виникнення терористичної загрози АТО можуть оголосити знову. У лютому президент підписав закон, який неофіційно називають «Про реінтеграцію Донбасу». Командування операцією переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових. Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу, начальнику Генштабу. Командувачем операції призначений генерал Сергій Наєв, який 7 березня став заступником начальника Генштабу.

Олександр Лащенко: Пане Бондар, війна на Донбасі – що означає цей новий формат?

​Богдан Бондар: У квітні 2014 року розпочалася АТО на сході. На той час це той можливий формат, який дозволив зупинити ворога, стабілізувати обстановку, мобілізувати світову спільноту й показати, хто безпосередньо є ворогом. Ворогом є Збройні сили Російської Федерації, командування, яке створило на території ОРДЛО потужні військові угруповання в складі 1-го і 2-го армійських корпусів під керівництвом російських командирів.

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Враховуючи, що перед нами не просто бойовики, сепаратисти, а серйозні підрозділи – Збройні сили Російської Федерації, враховуючи завдання, які були виконані у складі АТО, було ухвалене правильне рішення щодо переходу й підпорядкування і ЗСУ, і підрозділів, які залучаються, командувачу – генералу Сергію Наєву.

Сергій Наєв буде перебувати в зоні бойових дій на передньому краї

Він буде перебувати в зоні бойових дій на передньому краї, де безпосередньо необхідне втручання командувача, штабу. І щоб надати допомогу, в тому числі під час роботи з військово-цивільними адміністраціями – вони також переходять у серйозне підпорядкування.

Ця структура під його (Наєва – ред.) керівництвом працюватиме ефективніше. Тільки взаємодіючи з усіма структурними підрозділами, у тому числі з Нацполіцією, Нацгвардією. СБУ повернеться до виконання своїх вузькопрофільних завдань.

Прояви тієї ж гібридної війни. Є намагання показати будь-якого офіцера, генерала, що він нездатний, має якесь коріння

З боку опонентів це (закиди критиків Сергія Наєва щодо наявності родичів у тимчасово анексованому Росією Криму – ред.) прояви тієї ж гібридної війни. Є намагання показати будь-якого офіцера, генерала, що він нездатний, має якесь коріння. Воно на всіх фронтах. Це питання, які не впливають і не вплинуть на роботу генерала Наєва на посаді командувача.

– Пане Козій, яка Ваша думка, 30 квітня – новий формат українських силовиків на Донбасі – що це може бути?

Заміна формату і надання більше повноважень військовим – уже позитив. Безсистемність щодо Конституції створює іноді умови, коли військові стають заручниками роботи, яку роблять

​Ігор Козій: Заміна формату і надання більше повноважень військовим – це вже позитив. Але оця безсистемність (з боку тих посадових осіб, які пропонують збільшити ті чи інші повноваження, які не вписуються в норми Конституції, тобто законами України збільшують повноваження тим чи іншим посадовим особам і структурам) щодо Конституції України створює іноді умови, коли військові стають заручниками тієї роботи, яку роблять.

Наприклад, хто ж керує операцією – Верховний головнокомандувач чи Наєв? Друге – чи стоятимуть підписи на цих документах, чи цей генерал (не дай Боже!) опиниться теж заручником політичної ситуації?

У нас 200 військовослужбовців, які, за різними оцінками, незаконно засуджені. Як налагодити систему, щоб при якісному, патріотичному виконанні військових завдань люди не опинилися на лавах підсудних? Віддали всю повноту влади військовим, а Жебрівський залишився на посаді. Тобто залишилися цивільно-військові структури, а не військово-цивільні. Військова структура – це структура суворо регламентована.

Якщо вона не буде такою, люди будуть опинятися поступово на законних підставах на лавах підсудних. Я хотів би, щоб саме при проведенні тієї чи іншої операції стояв підпис вищого військового керівництва, а це в нас Верховний головнокомандувач.

Цивільний контроль над ЗСУ й іншими військовими формуваннями тільки посилюється. Підписи під документами, які визначають і керівника операції, і відповідальність є. Є питання по засудженню військовослужбовців

​Богдан Бондар: Цивільний контроль над ЗСУ й іншими військовими формуваннями тільки посилюється. Бачимо в першому читанні закон про національну оборону, де планується цивільне міністерство. Підписи під документами, які визначають і керівника операції, і відповідальність, у тому числі відповідальність на найвищому рівні, є. Юридично все відповідає. Є питання по засудженню військовослужбовців. Не готовий зараз говорити, 200 це чи, можливо, і менше – різного роду засуджені є.

Ми не націлені на ведення бойових дій, на знищення, на руйнування інфраструктури, а на те, щоб у короткі терміни, без втрат, можливо, завершити і повернути мир на Донбас.

– Пане Грабський, якщо буде позитивно вирішене питання участі миротворчого контингенту на Донбасі, наскільки це реально, наскільки Об’єднані сили цьому можуть посприяти, на Вашу думку?

Діяльності миротворчої операції. Абсолютно реально. Говоримо про технічні деталі застосування миротворців

​Сергій Грабський: Об’єднані сили будуть сприяти діяльності миротворчої операції. На даний момент я можу з досить великою впевненістю сказати, що це абсолютно реально. З огляду на інформацію, яку маємо у відкритих джерелах, говоримо про технічні деталі застосування миротворців. Щодо забезпечення режиму взаємодії, то вже маємо дуже серйозні напрацювання. Я не бачу абсолютно ніяких проблем у наших відносинах між представниками Об’єднаних оперативних сил і представниками миротворчої операції на Донбасі.

На сьогодні протилежна сторона буде неспроможна вести бойові дії в серйозній перспективі. Відсутні будь-які сигнали, які свідчать про підготовку серйозного наступу вглиб території України

Ми маємо хвилеподібне збільшення або зменшення обстрілів, провокацій уздовж лінії зіткнення. Я це назвав би і сезонним явищем, і таким, що було передбачене з двох моментів. Маємо вже «зеленку», яка з’явилася. Обстріли та провокації можуть свідчити про посилення активності, в тому числі ДРГ з обох сторін. Крім того, маємо підготовку до 9 травня. Знаєте цю хворобу російської окупаційної влади – підтягувати під певні дати, якісь «визначні події», тобто завдання ударів, показати, як «відстоюємо свободу Донбасу».

Що за чим іде? Та нічого. На сьогодні протилежна сторона буде неспроможна просто вести бойові дії в серйозній перспективі. На сьогодні відсутні будь-які сигнали, які свідчать про підготовку серйозного наступу вглиб території України. Вони не можуть цього зробити.

Богдан Бондар: Є розуміння того, що бойовики отримали дозвіл на ведення і відкриття вогню, на активізацію, в тому числі на застосування важкого озброєння. Застосовують системи БМ-21 «Град». Упродовж останніх 10 днів було застосування зазначених систем двічі по два пакети (по 40 пострілів). Активність є і буде підтримуватися на певному такому рівні.