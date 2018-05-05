Радіо Свобода Daily: радикали зловили бойовика Лусваргі й передали його в СБУ

Із в’язнів у монахи, а потім в СБУ

В одному з попередніх оглядів ми розповідали Вам, як наші журналісти знайшли раніше затриманого бойовика угруповань «ЛНР» і «ДНР», бразильця Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату).

Але історія почала набирати обертів. Праворадикали розшукали його та передали в СБУ. Ось як це було.

У СБУ пообіцяли перевірити діяльність бойовика в Києві. А прокуратура наполягатиме на його арешті у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області 6 червня.

Колись Лусваргі обіцяв «дійти до Києва і закінчити війну», штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом. На волі він опинився, бо у грудні 2017 року суд змінив йому запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Ексклюзивну історію про бойовика Рафаеля Лусваргі в Києві дивіться в сюжеті Радіо Свобода в неділю, 6 травня, о 21:10 у програмі Донбас.Реалії на телеканалі «112 Україна».

«Підкупити футболістів»

Тим часом уперше за роки Незалежності України правоохоронці затримали організатора договірного матчу. Чоловік намагався підкупити 5 футболістів молодіжного клубу «Карпати», запропонувавши 10 тисяч доларів за те, що вони забезпечать програш своєї команди під час матчу з іншим українським клубом. Така «практика» домовленостей із спортсменами дуже поширене явище в Україні, на яке раніше не вельми звертали увагу, зауважують експерти. Тож ми вирішили розповісти Вам про це більше.

SurkovLeaks-3

І про не менш резонансну подію далі. Наприкінці травня світові будуть представлені нові докази гібридної війни Росії проти України. Британський Королівський об’єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) завершує вивчення зламаної хакерами пошти адміністрації президента Росії. Навіть анонс доповіді, який опублікувала газета The Times, став сенсацією. Учасниця дослідів Аля Шандра, головний редактор Euromaidan Press, погодилася розповісти Радіо Свобода деталі, а саме про те, що SurkovLeaks-3 викрив агентів впливу Кремля на Харківщині.

Майже рік «безвізу»

Із 11 червня 2017 року, коли був запроваджений «безвіз» між Україною та країнами ЄС, 490 тисяч українців скористались можливістю поїхати до країн Євросоюзу без отримання візи. Наші журналісти вирішили поцікавитись, як «безвіз» впливає на процеси трудової міграції» і чи зменшились черги за біометричними паспортами?

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: на Співочому полі відкрилася виставка тюльпанів «Навколо світу»

А так виглядає виставка тюльпанів «Навколо світу», яку відкрили в Києві на Співочому полі.

Попереду вихідні тож нехай вони пройдуть кольорово й ароматно!

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