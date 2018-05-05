Футбол: результат «Шахтаря» наблизив клуб до чемпіонства

Футбольний клуб «Шахтар» із Донецька завдяки результатові свого матчу ще наблизився до дострокового здобуття титулу чемпіона України. В матчі з «Зорею» з Луганська Української прем’єр-ліги клуб переміг із рахунком 2:1.

Рахунок відкрив на 20-й хвилині донеччанин Факундо Феррейра, на 62-й рахунок зрівняв луганчанин Юрі, а на 88-й «Шахтар» знову вивів уперед Тайсон.

Завдяки цій перемозі «Шахтар» відірвався від найближчого переслідувача, клубу «Динамо» (Київ), на п’ять очків за два тури до закінчення чемпіонату України, і для того, щоб гарантовано здобути титул, донеччанам досить іще однієї перемоги ‒ можливо, вже в наступному турі.