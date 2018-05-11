Радіо Свобода Daily: після концерту до Дня перемоги активісти приїхали до Льовочкіна

В «гості» до Льовочкіна

Після трансляції телеканалом «Інтер» концерту до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, під час якого ведучі заявляли про необхідність «не дозволити» перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців» представники націоналістичних організацій поїхали до будинку народного депутата від «Опозиційного блоку» та співвласника телеканалу «Інтер» Сергія Льовочкіна. Організатори протесту, представники партії «Національний корпус», вимагали від Льовочкіна та інших співвласників телеканалу «Інтер» прибрати з його ефіру «сепаратистські та маніпулятивні висловлювання». Без сутичок не обійшлось (ось відео).

Але це не все.

Невдовзі Служба безпеки України розгляне звернення секретаря РНБО Олександра Турчинова щодо прямої трансляції деякими українськими ЗМІ так званого «військового параду» з окупованого Донецька.

А народним депутатам у відповідному законопроекті вже запропонували дозволити націоналізацію російського майна.

Порошенко, Меркель і Макрон без Путіна

Робочий візит президента України Петра Порошенка на Захід із нагоди нагородження його французького колеги Емманюеля Макрона премією Карла Великого – важливий час для порушення нагальних українських проблем, котрі опинилися у статусі менш важливих, з огляду на численні зміни на світовій політичній арені. Одним із таких питань є миротворча місія ООН на Донбасі та спорудження російського газогону «Північний потік-2», яке розпочалося у Німеччині. Що вдалось обговорити та про що домовитись тут.

Тепер коротко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що у МВС почали працювати над планом заходів із деокупації Донбасу й готовий він буде влітку.

Громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, якому суд у Павлограді обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, утримуватиметься в ізоляторі Дніпра.

Українські компанії виграли арбітраж у Гаазі проти Росії через майно в окупованому Криму.

Повернути природі, а не на звалище

І про екомислення. Школярів навчатимуть переробляти харчові відходи самостійно. Екологічний проект «Компола» українських Міністерства екології та природних ресурсів і Міністерства освіти має запрацювати у двох сотнях шкіл. Компостувати мають відходи зі шкільних їдалень, а врешті отримувати добрива для дерев на подвір’ї. В європейських країнах компостування стає модним і на рівні домогосподарств. Тож чи припаде до душі ця практика українцям для застосування вдома? Розповідаємо разом із міністром екології та природних ресурсів Остапом Семераком.

«Ukraine NOW UA»

А за завершення пропонуємо оцінити бренд «Ukraine NOW UA» («Україна Зараз»), який офіційно затвердив уряд і назвав брендом України у світі. Державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко поспішив запевнити, що все зроблено безкоштовно.

Майте й Ви чим запам’ятатись іншим!

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