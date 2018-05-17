США відновлюють Другий флот, щоб протистояти загрозам від Росії

Минулого тижня Міністерство оборони США оголосило про повернення Другого флоту, який раніше оберігав підходи до континенту з боку Атлантики, пише Bloomberg.

Флот було розформовано в 2011 році для того, щоб заощадити кошти на будівництво нового судна.

Це рішення виявилось недалекоглядним.

Відновлений флот, серед іншого, буде проводити операції з затримки ворожих судів, які наближаються до узбережжя США.

Повернення Другого флоту допомагає надати НАТО нових можливостей на морі. Також нове командування Другого флоту/НАТО відповідатиме за проведення конкретних операцій, щоб протистояти спробам Росії домінувати на півночі Атлантики.

Це означає ведення спостереження за великим регіоном, включаючи з використанням дронів, літаків для морського патрулювання і виявлення російських підводних човнів, підводних моніторингових систем, а також проведення навчань.

Таким чином напруга біля берегів США зростатиме. США вже беруть участь в небезпечній військовій операції в Сирії, де американські та російські сили знаходяться буквально на відстані пострілу рушниці одна від одної. Тепер води Північної Атлантики можуть стати зоною серйозного потенційного конфлікту, наголошує автор статті у Bloomberg Джеймс Ставрідіс.

Наприклад, якщо підводні човни діють в значній близькості один до одного, вони справді можуть почути, як відчиняються торпедні дверцята на іншому човні. Такі ситуації можуть спричинити швидку ескалацію.

Хоча відновлення флоту є необхідним з точки зору геополітики, це мусить супроводжуватись роботою зі зменшення ймовірності тактичного конфлікту з Росією, коли це можливо, наголошує журналіст.

На стратегічному рівні, США та союзники мають продовжити пошуки шляхів зменшення напруги з Росією. Інакше, ймовірність того, що Другий флот стане до бою, зростатиме.