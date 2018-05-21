Радіо Свобода Daily: потужна мережа ОУН діяла і на Донбасі

На вихідних було чимало цікавих і важливих подій. Так, в Україні вшанували пам’ять жертв політичних репресій, відзначили День Європи і провели 20-й Мегамарш вишиванок

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: Ювілейний Мегамарш вишиванок пройшов Києвом

А ще…

Президент України Петро Порошенко підписав указ про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.​

СБУ оприлюднила «нові докази участі російських найманців ПВК «Вагнера» у злочинах проти України».

А письменник Андрій Любка на сьомий день безстрокового голодування українського режисера, кримчанина Олег Сенцова закликав громадськість відмовитися частково від їжі на знак солідарності з політв’язнем, утримуваним у російській в’язниці.

Богородиця Володимирська чи Вишгородська?

Найбільша реліквія російської церкви – Володимирська ікона – насправді іменується Вишгородською Богородицею Ніжності. До 1155 року ікона була однією з головних святинь України-Русі. (Згідно з тисячолітньою традицією, автором знаменитого лику вважають сучасника Богородиці євангеліста Луку). Вподовж 863 років право власності російської церкви на ікону тримається на злочині і міфах. У рубриці «Точка зору» Ірина Костенко і Марина Остапенко вирішили про це нагадати.

ОУН на Донбасі

Не менеш міфів існує й про те, що ОУН та УПА не мають жодного стосунку до Донбасу. Насправді, на Донбасі була потужна мережа проукраїнського руху, зазначають історики. При цьому, націоналістичний рух став таким поширеним саме за підтримки місцевих жителів Донбасу. Звідки на Донбасі з’явилася ОУН? Як з нею взаємодіяли місцеві та прокомуністичні донбасівці? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповіли історик, дослідниця національно-визвольного руху Аліна Понипаляк та голова громадянської ініціативи «Права справа», військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Королівське весілля у Британії

Ну і як не згадати про це весілля. 33-річний принц Гаррі одружився із 36-річною акторкою Меган Маркл у каплиці Святого Георгія на території королівського Віндзорського замку, який є одним із символів британської монархії. Серед гостей – телеведуча Опра Уїнфрі, сер Елтон Джон, Девід і Вікторія Бекхем, Джордж Клуні, тенісистка Серена Вільямс та інші знаменитості. Весілля викликало справжню хвилю ентузіазму і живого зацікавлення у Британії, адже принц Гаррі одружився з розлученою американкою змішаного расового походження, і, можливо, у цьому полягає відмінність цього королівського весілля від усіх інших. Більше деталей цієї знакової події знайдете у репортажі.

Українська режисерка зробила прорив у кіновиробництві

Й куди без історії успіху насамкінець. Киянка Наталія Бабенко уже 11 років живе у США, з яких 5 останніх навчається у школі мистецтв Нью-Йоркського університету Tisch. У творчому доробку режисерки – наразі 9 стрічок, багато з яких вже отримали відзнаки та нагороди міжнародних кінофестивалів. Під час роботи над останньою дівчині вдалося зробити справжній прорив у кіноіндустрії. У чому він полягає та над чим вона працює ще, Наталія Бабенко розповіла Радіо Свобода.

Далі коротка цитата: «Я зараз читаю одну книгу, і там є рядок: «Коли ти в лісі, дуже легко переплутати камінь з ведмедем, але дуже важко переплутати ведмедя з каменем». І це моя головна порада людям творчої професії (не тільки режисерам) – ніколи не робіть продукт, який можна з чимось переплутати, не будьте «каменями», будьте завжди «ведмедями».

Сміло крокуйте до своєї мети й не бійтесь йти своєю дорогою!

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