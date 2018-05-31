Радіо Свобода Daily: 40 тисяч доларів за підготовку вбивства Бабченка

Убивство, якого не було

Російський журналіст Аркадій Бабченко, про вбивство якого було повідомлено увечері 29 травня, живий. Він прийшов на брифінг Служби безпеки України 30 травня, менш ніж через добу після замаху. СБУ заявила, що затримала громадянина України, якого для організації вбивства найняли спецслужби Росії.

Голова СБУ зазначив: «Взагалі організатор говорив про необхідність усунення близько тридцяти осіб на території України. Це замовлення було пробне. Нам відомі деякі прізвища».

Аркадій Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому. За словами журналіста, йому повідомили, що за підготовку вбивства організатор отримав 40 тисяч доларів.

Президент України Петро Порошенко вже доручив надати Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону. В цей час у Міністерстві закордонних справ Росії інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка назвали «маскарадом».

ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Back from the Dead» – Аркадій Бабченко на перших шпальтах світових ЗМІ

Про що ще варто знати?

Народний депутат Надія Савченко, яка перебуває під вартою, вирішила припинити голодування задля проходження повторної експертизи на поліграфі.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» почала процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в 2,6 мільярда доларів, за рішенням Стокгольмського арбітражу.

В Одесі запускають туристичну поліцію, що працюватиме з 1 червня до закінчення туристичного сезону – 30 вересня. Поліцейські надаватимуть консультації та допомогу відпочивальникам, реєструватимуть скарги громадян щодо пошкодження та зникнення майна, аналізуватимуть оперативну ситуацію в місцях скупчення туристів.

«Муніципальна няня»

Ну і неочікувана ініціатива уряду. Кабінет міністрів України пропонує частково компенсувати з держбюджету оплату послуг няні для батьків, які працюють. «Ми хочемо допомогти працюючій мамі і трохи полегшити їй життя. З 1 січня 2019 року кожна родина зможе отримати часткову компенсацію зарплати няні, яка доглядає за дитиною до 3 років. Єдина умова – няня має бути працевлаштована офіційно. Компенсація дорівнюватиме прожитковому мінімуму. Зараз це приблизно 1500 гривень. Кожного року ця сума збільшуватиметься», – повідомив прем’єр Володимир Гройсман.

Усі за книжками!

І ще одна приємність на завершення. Стартував щорічний «Книжковий арсенал» у Києві й розпочався він із презентації книги американсько-британської журналістки й історика Енн Епплбаум «Червоний голод: війна Сталіна проти України». Триватиме «Книжковий Арсенал» до 3 червня, але Радіо Свобода вже розпитало його перших відвідувачів про їхні очікування, літературні вподобання та найцікавіші покупки.

Збагачуйтесь літературою!

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