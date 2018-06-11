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Луганская область с начала конфликта на Донбассе потеряла более 70% промышленного потенциала. Большая часть промышленных предприятий остались на оккупированных территориях. Судьба этих предприятий разная – некоторые закрылись, а некоторые работают на оккупантов. Однако часть предприятий остались под контролем Украины. И уже 4-й год они работают в новых для себя условиях.

Не все крупные предприятия на подконтрольной Украине территории Луганской области удалось сохранить. Стоит без работы Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Есть проблемы и на северодонецком «Азоте», который недавно вновь прекратил производство удобрений. Основные проблемы этих предприятий – отсутствие сырья, которое поставлялось из России. А также проблемы с электроэнергией. Для их работы нужны как минимум 2 надежных источника, а в регионе есть только один. Проблема с электроэнергией может решиться в начале следующего года.

В области уже начато строительство подстанции «Кременная»

«В области уже начато строительство подстанции «Кременная». Ввод этой подстанции в эксплуатацию планируется в мае 2019 года», – рассказал директор департамента промышленности областной администрации Сергей Шелест.

А вот вопрос с сырьем так и остается открытым. Однако есть в Луганской области и предприятия, которые смогли выжить в новых условиях, и они продолжают развиваться. Среди них – научно-производственное предприятие «Заря», где трудится около 2 тысяч человек. Там выпускаются промышленные взрывчатые вещества. По словам гендиректора предприятия Александра Чернецова, им удалось переориентировать производство на новые рынки. Треть продукции остается в Украине, а 70% уходит в США, Канаду, страны ЕС. Это стало возможным благодаря инвестициям, которые вкладывались в предприятие еще в 2011 году. Сейчас предприятие вновь нуждается в модернизации, чтобы оставаться конкурентоспособным. Нужны инвестиции в размере 60 миллионов долларов. Но привлечь эти деньги сложно. И близость к зоне боевых действий – далеко не единственная тому причина. Вторая глобальная проблема в работе не только «Зари», но и большинства других предприятий региона – логистика. Из-за плохих дорог увеличиваются затраты на перевозку грузов. А многие транспортные компании просто отказываются ездить в регион. Более того, даже потенциальных инвесторов сюда сложно привезти.

Выехав только из Харькова, у них уже есть желание вернуться назад

«Не сочтите меня мечтателем, но мы никуда не денемся от того, что тут необходимо восстанавливать хотя бы авиасообщение. Ближайший аэропорт – в Харькове. Когда я везу своих инвесторов три часа даже в своем джипе, они сразу задают вопрос: «Куда вы нас везете? Как мы будем возвращаться назад?». И выехав только из Харькова, у них уже есть желание вернуться назад», – рассказал Александр Чернецов.

О проблемах с доступом к финансовым ресурсам рассказал и Владимир Тимко – руководитель компании «Микрохим», которая находится в Рубежном и занимается изготовлением лекарств. Предприниматели региона, по его словам, не имеют доступа не то, что к льготным кредитам, а даже и к обычным – с вменяемыми процентными ставками. И в условиях отсутствия иностранных инвестиций, это в перспективе приведет к утрате конкурентоспособности. Вкладывать же свои деньги в развитие практически невозможно, так как значительная часть дохода уходить государству в виде налога на прибыль.

Нет сегодня отраслей, способных генерировать столько прибыли

«Нет сегодня отраслей, способных генерировать столько прибыли. Это – только серьезные инновационные IT-компании. Но это – не наш уровень. Абсолютно», – рассказал Владимир Тимко.

В Луганской области нужно создать льготные условия для ведения бизнеса – Минин

Луганской области нужен статус территории приоритетного развития, где будут действовать налоговые льготы и создаваться специальные условия для развития бизнеса. Такое мнение высказал Геннадий Минин – руководитель Рубежанского картонно-тарного комбината, который является одним из крупнейших в Украине. По его словам, это даст возможность и существующим предприятиям нормально развиваться, и добавит аргументов для привлечения зарубежных инвесторов. Правда, инфраструктуру все равно нужно будет улучшать.

А что нужно иностранцу? Хорошие льготные возможности для возврата их инвестиций

«А что нужно иностранцу? Хороший аэропорт. Минимум времени. Хорошая гостиница. Хорошие льготные возможности для возврата их инвестиций. И все, он придет сюда», – Геннадий Минин.

Отсутствие кредитов, инвестиций, хорошей транспортной инфраструктуры – не единственные проблемы предприятий региона. Также многие бизнесмены жалуются на нехватку кадров. В частности, многие трудовые коллективы состоят из возрастных сотрудников. А молодежь зачастую регион покидает. И вскоре это может стать еще одной серьезной проблемой в промышленности.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)