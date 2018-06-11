Чи вирвані слова Лінчевського з контексту: висновки експертів

Слова заступника міністра охорони здоров’я Олександра Лінчевського віддали відразу до 5 установ для експертизи. Дисциплінарна комісія проаналізувала їх і вирішила, що провадження варто закрити, бо дисциплінарного порушення немає. А от морально-етичний аспект порадили розглянути Кабінетові міністрів. Це робили, зокрема, і на підставі експертних висновків. Що у словах Лінчевського побачили експерти, розповідаємо далі.

Під дверима Національного агентства з питань державної служби зібралися як люди, які вимагали звільнення Олександра Лінчевського, так і ті, які вимагали припинити інформаційні атаки і провокації проти реформаторів.

Вони дискутували між собою і сперечались весь час, поки тривало засідання Дисциплінарної комісії щодо висловлювань заступника міністра охорони здоров’я під час закритого засідання Рахункової палати.

На самому засіданні журналістам дозволили прослухати висновки експертів, а далі обговорення пройшло за закритими дверима до оголошення рішення.

Що сказали експерти

Експертні висновки зачитав голова дисциплінарної комісії Костянтин Ващенко.

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Від Києво-Могилянської академії

У висновку ґрунтовний аналіз правової складової і законодавства. Висновок зводиться до того, що Олександр Лінчевський не порушував правил морально-етичної поведінки і що в Україні не існує закону, за яким можна було б притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника міністра навіть у разі наявності порушення правил етичної поведінки.

Від Українського католицького університету

У висновку мовиться, що слова Олександра Лінчевського не можна вважати такими, що порушують права людини. Втім, ці слова можна трактувати по-різному, в чому і полягає проблема. До того ж експерти зазначають, що поширені у медіа слова заступника міністра, через які і було відкрити дисциплінарне провадження, є вирваними з контексту. І додають, що посадовцеві слід було висловлюватися більш виважено і конкретно, уникаючи двозначних суджень.

Від Національної академії державного управління при президентові України

Експерти зазначають, що така форма виступів може підривати довіру до органів влади. Втім, вони наголошують, що опублікований у ЗМІ фрагмент виступу Лінчевського є вирваним із контексту і не відображає основну думку промовця.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Представник установи зачитала висновок особисто. Він, на відміну від попередніх висновків, має протилежний характер. Якщо коротко, то суть висновку така: Лінчевський планував, контролював свої слова і усвідомлював їхній зміст, фрагмент, цитований у медіа, не набуває нових відтінків і значення при вивченні повного виступу, за умови винесення інформації на широкий загал ці слова ображають почуття онкохворих людей і можуть психологічно їх пригнічувати.

Ознаки інформаційної атаки

У Центрі контент-аналізу побачили ознаки інформаційної атаки щодо цієї історії із Олександром Лінчевським.

Експерт Артем Захарченко назвав декілька ознак, які дозволили зробити такі висновки.

По-перше, стенограма була поширена не одразу, а більш ніж через два тижні після того, як відбувся виступ. До того ж поширена вона була одночасно двома особами, що наводить на думки про злив інформації одразу кільком людям, зазначає Артем Захарченко.

Наступного дня після оприлюднення стенограми в Центрі контент-аналізу помітили 9 хвиль масових поширень інформації, причому переважно сумнівними виданнями, пояснює експерт.

75% новин були поширені з однаковим або схожим заголовком. Часто інформація супроводжувалась не пов’язаними із інформаційним приводом речами, як, наприклад, твердженням про те, нібито Лінчевський робить операції, не знімаючи годинника, зауважує Артем Захарченко. Більшість медіа поширювали інформацію без подання другої точки зору, що є порушенням журналістських стандартів, мовиться у висновку Центру.

Коментарі політиків чи публічних осіб активно поширювали у російських медіа, як, наприклад, коментар Віктора Медведчука, додає експерт.

Хто «здійняв хвилю»

Засідання Рахункової палати було закритим. І вся ця внутрішня кухня не мала б потрапити у маси, зазначають експерти. Хоче це не скасовує відповідальності посадовця за висловлювання, які можуть бути трактовані кількома способами.

Під будівлею, в якій відбулось засідання дисциплінарної комісії, з вимогами звільнити заступника міністра прийшли кілька батьків онкохворих дітей.

Існує думка, що відповідальність за ображені почуття людей мають ділити і ті люди, які поширили цю інформацію на загал.

«Лікарі в курилках, в ординаторських і просто між собою – так – обговорюють такі питання, які не завжди призначені для вух пацієнтів. І винуватим буде не лікар, який каже про те, що людині залишилося 3–5 днів життя, а винен буде той, хто скаже про це в обхід лікаря. Хвилю здійняв не Лінчевський, він якраз відстоював права онкохворих», – зазначає волонтер Леся Литвинова, яка була на засіданні.

Сам Олександр Лінчевський вже приносив вибачення за невірно підібрані слова і пояснював, що вони були вирвані з контексту, який мав на увазі, навпаки, відстоювання прав на лікування тяжко хворих людей.

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, яка була присутня на засіданні комісії, заявила, що вся ця ситуація є свідченням боротьби корупціонерів проти змін, які відбуваються.

«Сьогодні ми побачили приклад того, як маніпуляції популістів можуть перемагати реальність. Так, політики мають добирати слова і уникати двозначності. Ми надали роз’яснення, яких вимагало суспільство. Проте всі на власні вуха почули: Олександр Лінчевський боровся за програму лікування за кордоном. Відстоював необхідність лікування найбільш складних пацієнтів. Попри те, що комісія не знайшла дисциплінарної провини, нам інкримінують етичне порушення – і це 100% брехня!» – написала вона.

Зрештою, дисциплінарна комісія порадила Кабінетові міністрів самостійно розібратися із морально-етичною складовою виступу заступника міністра охорони здоров’я.