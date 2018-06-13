Будапештський меморандум не зобов’язує захищати Україну, і Київ це добре знав – екс-посол США про заяву Порошенка

Колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution із питань ядерного роззброєння Стівен Пайфер наголосив, що у відповідності до Будапештського меморандуму Україна отримала не гарантії безпеки, а запевнення щодо неї. Між цими поняттями існує вагома різниця, і на момент підписання документу українські дипломати чудово розуміли різницю між цими термінами, наголосив експерт.

Напередодні президент України Петро Порошенко через соціальну мережу Twitter звернув увагу на «недоліки» Будапештського меморандуму, коментуючи результати саміту президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина. За наслідками саміту Трамп заявив про згоду сторін рухатись до денуклеаризації Корейського півострова.

«Сподіваюсь, що безпекові гарантії щодо денуклеаризації півострова належним чином врахують недоліки Будапештського меморандуму», – відзначив Порошенко.

Україна отримала запевнення щодо безпеки, а не гарантії

Відповідаючи на коментар Петра Порошенка на запит Української служби «Голосу Америки», Стівен Пайфер відзначив: «Україна отримала запевнення щодо безпеки, а не гарантії. Але попри це, адміністрація Барака Обами мала зробити більше, щоб підтримати Україну. Наприклад, надати протитанкові комплекси «Джавелін»..

До того ж колишній дипломат відзначив, що розуміння тонкощів термінології може бути не під силу і чинній адміністрації Трампа, а «гарантії безпеки» (на противагу «запевненням») передбачають саме готовність захищати, використовуючи військову силу.

«Не переконаний, що Трамп розуміє безпекові гарантії – чи справді він готовий надіслати американських військових захищати КНДР?» – також написав Пайфер.

Будапештський меморандум – міжнародна угода від 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти про захист суверенітету та безпеки України.

Україні потрібна нова угода, яка має замінити Будапештський меморандум та гарантувати безпеку України

В Україні популярною є позиція, що підписанти Будапештського меморандуму не надали Україні адекватної підтримки у відповідь на агресію Росії.

Однією з причин є розбіжності у тлумаченні тексту меморандуму. Так, спостерігається плутанина у розрізненні термінів «гарантії» (guarantees – англ.) та «запевнення» (assurances – англ.).

Наприклад, текст меморандуму, розміщений на сайті Верховної Ради України, називає документ «Меморандумом про гарантії (!) безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї». На противагу цьому, англомовний варіант тексту говорить про «запевнення щодо безпеки» (Memorandum on Security Assurances (!) in Connection with Ukraine’s Accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons). Українські законодавці та дипломати на рівні офіційних документів найчастіше говорять саме про гарантії безпеки Україні відповідно до меморандуму.

Американські посадовці пояснили українським партнерам різницю між гарантіями та запевненнями

Коментуючи Будапештський меморандум, Стівен Пайфер також відкинув думку про те, що українська сторона не розуміла змісту документа на момент його підписання у 1994 році.

«Американські посадовці пояснили українським партнерам різницю між гарантіями та запевненнями. Тоді Вашингтон та Київ не очікували того, що зробив Путін у 2014 році. Порушення Росією її запевнень, на жаль, дискредитувало запевнення щодо безпеки як інструмент непоширення ядерної зброї», – написав Пайфер у твітері.

«Гарантії – це те, що мають НАТО, союзники США, такі, як Південна Корея та Австралія. Вони включають зобов’язання використати американські збройні сили у разі необхідності. Запевнення не тягнуть за собою таких зобов’язань, і ми чітко заявили про це у ході переговорів щодо Будапештського меморандуму», – також наголосив експерт.

На тому, що Україна насправді не отримала ніяких гарантій безпеки, у 2017-му наголосили кілька провідних експертів-міжнародників у перебігу дискусії в аналітичному центрі Atlantic Council.

«Я наведу слова Строуба Толбота, який зараз є віце-президентом центру Brookings Institution, а у минулому був заступником державного секретаря США і очолював переговори з приводу Будапештського меморандуму. Він буквально сказав: «Це не означає, що США готові прийти на допомогу Україні, якщо на неї буде здійснено військовий напад». Тож будь-якої гарантії надання будь-якого захисту у меморандумі немає. Більш того, такі експерти, як Іво Даалдер та Майк Огенлон, вказували, що навіть стаття 5-а Статуту НАТО нічого конкретно не гарантує. Можна хоч різку заяву зробити у відповідь на напад на одну з країн-членів альянсу», – відзначив Вільям Руґер, віце-президент дослідницького центру Charles Koch Institute.

«Наші зобов’язання загалом роздмухуються надміру, так само, як і загрози», – додав експерт.

У нас немає правових зобов’язань відповідно до Будапештського меморандуму

Александр Вершбоу, колишній заступник генерального секретаря НАТО, також вказав, що Будапештський меморандум не містить механізму реалізації і, «на жаль, для українців не був гарантією безпеки».

«Думаю, українці відчувають, що їх «кинули» на третій чи четвертий за розмірами ядерний арсенал у світі», – додав Вершбоу.

«У нас немає правових зобов’язань відповідно до Будапештського меморандуму, але думаю, що він створив щонайменше моральне зобов’язання зробити те, що в наших силах, щоб допомогти Україні відновити суверенітет та територіальну цілісність», – сказав Вершбоу.

Натомість колишній посол США в Україні Джон Гербст тоді ж відзначив, що «іноді юристи та політики, які їх використовують, виявляються надто розумними».

Немає ніяких сумнівів, що Будапештський меморандум не гарантує Україні безпеку. США надали Україні не гарантії, а запевнення

«Немає ніяких сумнівів, що Будапештський меморандум не гарантує Україні безпеку. США надали Україні не гарантії, а запевнення», – заявив Гербст.

Різницю між «запевненнями щодо безпеки» з боку підписантів меморандуму та «гарантіями безпеки», які реально гарантують захист, сам Стівен Пайфер пояснював у 2014 році у статті на сайті дослідницького центру Brookings Institution.

«Запевнення щодо безпеки, схожі до тих, які містяться у Будапештському меморандумі, не мають такої ж ваги, як безпекові гарантії НАТО або гарантії обопільних безпекових угод, які США мають із Японією та Південною Кореєю… Такі запевнення самі по собі не мають реального впливу. Попри це, розглядаючи шляхи припинення поширення ядерної зброї, Вашингтон та його партнери мають використовувати всі можливі інструменти. Проблема в тому, що дії Росії проти України дискредитували запевнення щодо безпеки», – писав Пайфер.

Прикметно, що президент України Петро Порошенко висловлювався про те, що відповідно до Будапештського меморандуму США «взяли на себе зобов’язання захищати та підтримувати» територіальну цілісність та суверенітет України.

Між тим, ще у 2014-му президент України відзначав, що Україні потрібна «нова угода, яка має замінити Будапештський меморандум та гарантувати безпеку України».