Радіо Свобода Daily: Сенцов «не збирається ні вмирати, ні здаватися»

ЧС-2018 в Росії. Старт

У Росії розпочалася фінальна частина Чемпіонату світу з футболу. На полі стадіону «Лужнікі» у Москві грали збірні Росії та Саудівської Аравії. Напередодні президент Росії Путін подякував ФІФА, за «прихильність до принципу «спорт поза політикою». «Росія завжди підтримувала цей підхід», – переконував Путін. Мундіаль у Росії триватиме місяць. Переможця на футбольному полі, звісно, прогнозувати важко. Але політичного переможця цього чемпіонату світу можна назвати вже зараз. Принаймні так стверджують деякі критики президента Росії.

Про своє ставлення до Чемпіонату світу з футболу нам розповів музикант гурту «ТНМК», гравець ФК «Маестро» Фоззі.

Цікаво також, що за кілька годин до старту чемпіонату Російська поліція затримала відомого британського активіста Пітера Тетчелла у Москві, на Манежній площі. Активіст проводив одиночний пікет проти переслідування ЛГБТ-спільноти на території Чечні. У нього в руках був плакат з написом: «Путін не здатний боротися проти катування геїв у Чечні».

А агенція Reuters виявила, що у складі російських воєнізованих формувань, які охороняють безпеку чемпіонату світу з футболу, служать «казаки», що раніше воювали в Сирії і на Донбасі

2 місяць голодування Сенцова

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Олега відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії й «не збирається ні вмирати, ні здаватися».

У день відкриття чемпіонату, Європарламент ухвалив відповідну резолюцію і закликав звільнити Олега Сенцова.

П'ять років тюрми для «тітушковода» Крисіна

Після чотирьох років розгляду справи Юрій Крисін, підозрюваний у причетності до вбивства журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія під час Майдану в 2014 році, отримав вирок –​ п'ять років позбавлення волі. Багато хто вже назвав це перемогою суспільства, яке постійно контролювало перебіг резонансної справи. Радіо Свобода пригадує, як відбувався процес над Крисіним, і пояснює, яким чином «зрада» перетворилась на «перемогу».

Про що ще варто знати?

Ухвалений Верховною Радою та підписаний президентом України закон «Про Вищий антикорупційний суд» набув чинності.

«Газпром» у суді припинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу, «Нафтогаз» готує оскарження.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян підписав меморандум з Нyperloop Transportation Technologies про спільну роботу.

Як заохочують донорів

14 червня – світ відзначив день донора крові. За статистикою, один донор крові може врятувати життя трьох людей. Проте існує лише кілька десятків країн, де донорська кров забезпечує 100% потреби, необхідної для населення. В Україні показники донорства крові невисокі. За словами експертів, серед головних чинників такої ситуації – недовіра до лікарень, відсутність належної техніки, а також менталітет. В Україні не допомагає залученню до донорства навіть оплата за здачу крові і два вихідних. Цікаво, що в багатьох країнах світу стати донором – це звичайна справа. Не за гроші! Радіо Свобода поцікавилося, як та чому стають донорами в інших державах?

Австрія: життя без відходів

І про ще одну популярну рису європейців. В Австрії існує цілий рух активістів, які навчились жити без шкоди для довкілля. Вдома вони розводять хробаків у смітті та варять каштани замість шампуню. Як жити без шкоди для довкілля? Наш кореспондент привіз відповідь з Відня.

Досі не вірите, що щось подібне можливе в Україні? Дивіться як пластикові пляшки, жерстяні банки, скло, папір українські студенти перетворили в арт-об’єкти.

За даними експертів-екологів, щороку українці продукують близько 14 мільйонів тон сміття, в середньому 350 кілограмів – одна людина. Лише 5% відходів у державі переробляється.

Будьте свідомими і відповідальними!

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