Посольство Росії у США звинувачує Вашингтон у «втручанні у внутрішні справи»

Посольство Росії в Сполучених Штатах заявило, що США «не мають морального права звинувачувати Росію і вимагати когось звільнити» з російських в’язниць у відповідь на заклик Державного департаменту відпустити понад 150 політичних в’язнів. Російська сторона також назвала заяву американців «втручанням у внутрішні справи».

«Ніякого навіть морального права звинувачувати Росію і вимагати когось звільнити представники американського істеблішменту не мають. Тим більше, коли триває постійне полювання за російськими громадянами в третіх країнах», – йдеться в заяві, яку цитують роійські ЗМІ.

Напередодні офіційний представник Держдепартаменту США Гізер Науерт закликала Росію негайно звільнити українських політв’язнів, які зараз голодують із протестом – Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Володимира Балуха і Олександра Шумкова.

Науерт також згадала чеченського правозахисника Оюба Тітіева, представника релігійної організації «Свідки Єгови» Дениса Крістенсена, п’ятьох проповідників-саєнтологів і більше десятка мусульманських послідовників турецького богослова Саїда Нурсі, яких звинувачують в участі в забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

«Ми закликаємо Росію негайно відпустити на волю всіх тих, які – за визначенням – є політичними чи релігійними в’язнями, і припинити використання правової системи для придушення інакомислення та мирних релігійних практик. Російський народ, як і інші народи, заслуговує на рівне ставлення за законом та здатність реалізовувати свої права без страху розплати», – мовиться в заяві речниці Держдепартаменту США.

Російське представництво – у відповідь – зажадало від США звільнити Віктора Бута, який відбуває 25-річний термін росіянина за звинуваченнями в торгівлі зброєю нарко-партизанському угрупованню в Колумбії ФАРК, і Костянтина Ярошенка, який відбуває 20-річний термін за звинуваченням уторгівлі наркотиками, в тому числі на території Ліберії.

Раніше 38 країн, включно зі США, Францією і Великою Британією, закликали генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним долю українського кінорежисера Олега Сенцова й інших політв’язнів.

18 червня Україна передала генеральному секретареві ООН Антоніо Ґутеррішу список українських політичних в’язнів.

«Мав зворушливу телефонну розмову з Валентином Карпюком-братом політв’язня Миколи Карпюка, що відбуває незаконне покарання в РФ. Один із списку бранців Кремля, який ми щойно передали Генсекретареві ООН. Робимо все можливе для його звільнення», – написав постійний представник України в ООН Володимир Єльченко у Twitter.

Єльченко додав, що тиск на Росію не припинятиметься.

Перед стартом у Росії чемпіонату світу з футболу 14 червня правозахисний центр «Меморіал» опублікував списки в’язнів, яких, на думку правозахисників, переслідують з політичних мотивів. У них числяться 158 людей: 50 внесені в загальний список політв’язнів, 108 – до списку позбавлених волі у зв’язку з реалізацією права на свободу віросповідання.