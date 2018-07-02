Сенатори США закликали Пентагон підтримати українських медиків, які опікуються пораненими військовими

Американський сенатор-республіканець Роб Портман та сенатор від Демократичної партії Ричард Блументаль надіслали листа міністрові оборони США Джиму Маттісу. Вони закликають Пентагон спрямувати фінансування на програми навчання фахівців із України з галузі охорони здоров’я, які займаються лікуванням та реабілітацією поранених українських військових.

Про це йдеться на офіційній сторінці сенатора Портмана.

Краща здатність України опікуватись пораненими військовими підтримує країну на шляху демократії

У своєму листі сенатори закликали Маттіса звернути увагу на підготовку медиків із України у наданні підтримки українським військовим, які переходять до цивільного життя. Такі програми «нададуть допомогу і продемонструють відданість США підтримці захисту Україною її суверенітету. Краща здатність України опікуватись пораненими військовими підтримує країну на шляху демократії. Це також відповідає геополітичним інтересам США в регіоні і стане потужним сигналом для Росії про те, що США готові працювати в різних напрямках із забезпечення успіху та стабільності України», – йдеться в листі Портмана та Блументаля від 26 червня.

«Українські військові не лише матимуть можливість досягти успіху на полі бою проти Росії, але, залишивши військову службу, вони отримуватимуть якісний догляд і лікування, щоб досягти успіху в цивільному житті», – заявляють американські сенатори в своєму листі.

Тривала російська агресія в Україні далі призводить до тяжких поранень українських військових, багато з них мають бойові поранення та хвороби, що потребують тривалого лікування, наголошує Портман.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос нещодавно повідомив, що понад 550 українських військових, які воювали на Донбасі, вчинили самогубства. Це від двох до трьох солдатів на тиждень більше відтоді, коли почався конфлікт

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос нещодавно повідомив, що понад 550 українських військових, які воювали на Донбасі, вчинили самогубства – це від двох до трьох солдатів на тиждень більше відтоді, коли почався конфлікт, пише сенатор Портман.

В своєму листі сенатори закликали шефа Пентагону Джима Маттіса, при складанні документів щодо Ініціативи з допомоги українській безпеці на 2018 бюджетний рік, забезпечити фінансування на навчання українських медиків, щоб вони могли надавати якісний догляд та лікування пораненим українським військовим.

Сенатори зауважили, що законодавство США також дозволяє використовувати медичні заклади Міністерства оборони США для лікування українських військових у тих випадках, коли Україна не може забезпечити відповідного догляду.

Сенатори Портман та Блументаль є активними учасниками групи підтримки України у Сенаті США.

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