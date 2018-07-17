Роботою телеканалу «Інтер» має зайнятися СБУ (огляд преси)

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканал «Інтер» на 4 мільйони гривень. Але продовжила йому ліцензію. З огляду на суспільний резонанс і зухвалу поведінку власників «Інтера», це – м’яке покарання. Вони неодноразово отримували попередження про неприпустимість поширення ворожого контенту, наголошує в «Газеті по-українськи» політолог Михайло Басараб. Він вважає, що продовження ліцензії не відповідає суспільному запиту. Йде врозріз із заявами владних політичних сил. Тепер канал продовжуватиме поширювати антиукраїнський, радянський контент. Політолог вважає, що «Інтер» – це ретранслятор кремлівських легенд і позицій. В Адміністрації президента не розуміють, що, заплющуючи очі на існування таких каналів, шкодять собі. Руйнують імідж влади й державних органів в очах громадян. Бездіє й Служба безпеки. Робота телеканалу «Інтер» перебуває не стільки в компетенції Нацради з питань телебачення, скільки в СБУ. Вона давно мала б зайнятися проросійськими засобами масової інформації, переконаний експерт.

Газета «День» коментує зустріч у Гельсінкі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Експерти видання аналізують – чого очікувати від зустрічі президентів США та Росії та чим вона важлива для обох сторін. Експерти вважають, що зустріч Путіна та Трампа визначить, як будуть далі розвиватися відносини між цими двома країнами у світі. Зокрема, американський політолог Пітер Залмаєв вважає, що для Володимира Путіна – це винагорода і виграш – сісти сам на сам за стіл з американським президентом буквально за кілька днів після заяви Міністерства юстиції США, в якій чергову партію російських розвідників звинувачують у посяганні на американські вибори. Тобто, таким чином, складається дуже негарна для американського істеблішменту картинка. Але для Дональда Трампа – не вперше, він має свої цілі. До того ж, як переконує політолог, Трамп має потяг до авторитарних осіб і правителів, на кшталт Путіна. Однак він навряд чи зможе якось вплинути на Путіна. Якщо й буде якийсь вплив, то виключно з боку Путіна. Не можна порівняти людину зі світу телебачення, нью-йоркського бізнесмена з Володимиром Путіним – ГБ-шником із великим стажем. Путін набагато краще розуміє психологію Трампа, ніж навпаки, переконаний американський політолог.

«Великі очікування на нульовий результат» – у публікації під таким заголовком газета «Україна молода» стверджує, що Трамп і Путін – близькі за духом. Обидва вважають себе «сильними особистостями» у світі, в якому панує хаос. Обидва переконані, що очолювані ними країни є світовими супердержавами. Путін уже давно подає себе як провідник усіх тих політичних сил, які є вкрай не ліберальними. А Трамп укотре хоче домогтися медійного ефекту, розраховуючи на те, що зустріч перетвориться на шоу на великій сцені. Він знову хоче вразити світ. Трамп – подарунок долі для Кремля, переконує газета.

Верховна Рада пішла на канікули так і не ухваливши багатьох необхідних законів, констатує «Газета по-українськи». Продуктивність народних обранців і так була не вельми активною, а після канікул взагалі знизиться, зазначає видання. Причина – наближення кампанії з виборів президента. Парламент – ідеальний майданчик для публічної боротьби. Депутати займатимуться не законами, а проголошенням політичних заяв і популізмом. З жовтня – за рік до виборів – президент утратить можливість розпустити парламент. Тоді може розпастися коаліція й всі депутати перейдуть в опозицію один до одного. Тоді Верховна Рада не ухвалить жодного стратегічного рішення, зазначають газетярі. Перед виборами парламентарі можуть проголосувати за зняття недоторканності. Найпевніше підтримають редакцію президента Порошенка – щоб ця норма стосувалася наступного складу Верховної Ради. Натомість за Виборчий кодекс голосів немає. Його відмовляються підтримати ті, хто обирався в округах. Через взаємну недовіру наступні вибори може організовувати старий склад ЦВК на чолі з Михайлом Охендовським, попереджає видання. Стаття називається «Коаліція може розпастися в жовтні».