Радіо Свобода Daily: Як секретні документи ОБСЄ опинилися у ФСБ Росії?

Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу

Розпочнемо цей огляд із гарних новин. У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва одностайним рішенням суддів – 120:108, 119:109, 119:109. Після цієї перемоги український боксер зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO та WBC, а також долучив до них пояси Гассієва WBA Super й IBF, крім того, здобув пояс журналу The Ring і отримав Кубок Мохаммеда Алі. Олександр Усик зміг увійти в історію українського боксу як перший абсолютний чемпіон світу. Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти про історичну перемогу українського боксера.

Хор «Щедрик» здобув гран-прі

І ще одна перемога українців: знаний у світі київський дитячий хор «Щедрик» після 13 років знову повернувся до Італії і знову здобув гран-прі «Золотого Давида» на фестивалі у Флоренції. Журі визнало «Щедрик» найкращим хором з-поміж 11 груп-учасниць престижного співочого дійства.

​Шпигунський скандал в ОБСЄ

ОБСЄ – в центрі шпигунського скандалу. Німецькі журналісти стверджують: мінімум декілька сотень внутрішніх документів міжнародної організації потрапили до рук російської ФСБ. Що це за інформація, як її можуть використовувати спецслужби і чи перший це скандал із незалежними спостерігачами на Донбасі?

Війна і діти України

Починаючи з 2014 року, щоліта діти з родин загиблих оборонців України, з родин переселенців, а також дітлахи, які живуть поблизу лінії розмежування на Донбасі відпочивають у країнах Євросоюзу. Для них такий відпочинок – не лише можливість побачити нові країни, познайомитися з однолітками, а й побачити, як живуть жителі держав-членів ЄС. «Зрозумів, що у житті може як дуже сильно не пощастити, на рівному місці, так і, також без причини, сильно пощастити», – такий висновок зробив Андрійко із Закарпаття, побувавши у Франції. Його тато – кадровий український військовий – загинув у перший рік бойових дій на Донбасі. Більше про ініціативу – за лінком.

​І підбірка найцікавіших історичних матеріалів за вихідні:

Ірма Вітовська про «Браму»​, як «терапію для українців»

Її героїня в новому фільмі «Брама» вдвічі старша за неї, але вона називає цю роль акторським «джек-потом». Про бабу Прісю, для якої бездіяльність – найстрашніший гріх і яку друзі акторки жартома вже відправляли в президенти, про секрети зі знімальних майданчиків і багато іншого Ірма Вітовська розповіла Радіо Свобода.

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