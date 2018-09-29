Шлюб у США стає міцнішим, але більше для старших і багатших, в Україні шлюб посилює війна

У США різко скоротилася кількість розлучень. Соціологи говорять, що американці молодші 45 років довго обирають правильного партнера, пізніше вступають у шлюб і рідше розлучаються. Це – нова тенденція в американському суспільстві у порівнянні з минулими поколіннями, які раніше одружувалися, але потім розлучалися і часом повторювали цикл по кілька разів. В Україні тим часом тенденція зворотна – українці рідше одружуються і частіше розлучаються.

Американці знайшли новий спосіб, як повстати проти своїх батьків – молодше покоління не поспішає розводитися, як робили «предки», повідомляє агентство Bloomberg. За період з 2008 до 2016 року рівень розлучень впав на 18%, мовиться у дослідженні, яке провів професор соціології Мерілендського університету Філіп Коен. Як свідчать демографи, покоління Х, тобто народжені між 1981-1999 роками, намагаються одружитися вже тоді, коли вони закінчили навчання, знайшли роботу і можуть спланувати сімейні фінанси.

Демографи говорять, що інституція шлюбу зміцнилася саме зі зміною поколінь, бо ж покоління батьків і навіть дідусів та бабусь продовжує розлучатися навіть у 60-літньому і 70-літньому віці. Демографи кажуть, що в період з 1990 до 2015 року кількість розлучень між людьми вікової категорії від 55 до 64 років подвоїлася, і навіть потроїлася для тих, кому вже за 65. Тобто «бейбі-бумери», післявоєнне покоління американців, залишаються вірними собі аж до глибокої сивини. Вони вимагали свободи, в тому числі і сексуальної, бунтували проти батьків, не залишалися у стосунках, які їм не подобалися.

Їхні діти вже мали інші погляди на життя. Вони не відчували тиску вступати у шлюб якнайшвидше, звідси тенденція останніх років – зменшення кількості реєстрації шлюбів. Але ті шлюби, які укладають ті, кому до 45, є витриваліші.

Ті, хто вступають у шлюб, є старші та освіченіші. Менше людей одружується, але ті, що відважилися на цей крок, є тими, хто найменше схильні до розлучень

«Одна з причин, – говорить професор Коен в інтерв’ю агентству Bloomberg, – в тому що ті, хто вступають у шлюб, є старші та освіченіші. Менше людей одружується, але ті, що відважилися на цей крок, є тими, хто найменше схильні до розлучень». Шлюб, за його словами, стає ознакою життєвого успіху, фінансового та соціального успіху, ознакою статусу.

З іншого боку, бідніші та менш освічені американці одружуються дедалі рідше. Так, вони живуть разом, часто разом виховують дітей, але не вступають до офіційного шлюбу. Також, союзи тих, хто просто живе разом, стають менш тривкими. Соціологи побоюються, що вони бачать дедалі більше підтверджень вже поміченої тенденції – шлюб стає міцнішим, але також він стає ексклюзивним, все більше доступним лише багатим та освіченим.

В Україні шлюби зміцнила війна

В Україні шлюбний вік протягом останніх двох десятиліть також зростав, але він і далі є нижчим, ніж в більшості країн Європи і США. Тобто українці вступають у перший шлюб тоді, коли вони ледь скінчили освіту, але ще не набули фінансової незалежності жінки у 25 років, чоловіки у нецілих 28. Згідно з опитуваннями, переважно молоді українці одружуються на хвилі почуттів, а над матеріальними справами вони сильно не замислюються. Бажання мати спільних дітей – теж зараз не головний мотив шлюбів. Молоді люди виявляються неготовими до випробувань – до 4 років, за статистикою, розпадається більшість таких шлюбів.

Серед головних причин – проблеми, що переважно пов’язані з бідністю, алкоголізм, насильство в родині, відсутність навичок вести діалог. І вчитися цього молодим українцям також немає, у кого. За даними українського Інституту демографії та соціологічних досліджень імені Птухи, в Україні триває тенденція нестійкості шлюбів, яка сформувалася ще в 1970-ті роки, за часів Радянського Союзу, коли українці легко одружувалися і легко розлучалися.

Сімейні зв’язки зараз, звичайно, з одного боку, проходять випробування, з іншого боку, вони навіть посилюються

Проте останні роки принесли зміни і в цю сферу життя України – на тлі війни більше шлюбів укладалося і було менше розлучень. «Сімейні зв’язки зараз, звичайно, з одного боку, проходять випробування, з іншого боку, вони навіть посилюються. В момент саме таких випробувань населення використовує сімейні зв’язки для виживання, для того, щоб організувати свою життєдіяльність. Саме в таких умовах більше цінується і сімейна солідарність, і сімейна взаємодопомога », – пояснювала цю тенденцію в інтерв’ю Радіо Свобода Людмила Слюсар, яка є провідним фахівцем у справах родини Інституту демографії.

Чи виявиться ця тенденція стійкою, можна буде сказати лише після того, як буде доступний ширший масив даних після того, як буде проведено перепис населення, пропущений в Україні у 2010 році.