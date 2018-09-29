Радіо Свобода Daily: У Великій Британії повідомили про третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Третій підозрюваний в отруєнні Скрипалів

У Великій Британії повідомили, що слідчі у справі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у місті Солсбері встановили особу третього підозрюваного на додаток до вже відомих слідству «Петрова» і «Боширова», останній з яких виявився полковником і Героєм Росії Анатолієм Чепигою. Сайт журналістських розслідувань Bellingcat пообіцяв оприлюднити реальне прізвище «Петрова» вже найближчим часом. Втім, ім’я та прізвище третього підозрюваного і надалі зберігаються у таємниці. Тим часом надходить доволі різка реакція британського керівництва на останні розкриття в розслідуванні.

Томос наближається

25 вересня синод Української православної церкви (Московського патріархату) на засіданні у Києво-Печерській лаврі ухвалив «зупинити спільне служіння з ієрархами Константинопольського патріархату». Що ще готує РПЦ і її філія в Україні УПЦ (МП) напередодні надання Україні томосу? Чому РПЦ так пручається українській автокефалії? І до чого готуватися парафіянам всіх церков?

​Хто проти АРМА

Що відбувається з арештованим майном підозрюваних у корупції людей, поки тривають розслідування та суди? За рішенням суду ці активи отримує в управління держава: приміщення здає в оренду, а от бізнесу призначають тимчасових управлінців. В Україні цим займається новостворений орган АРМА – Агентство з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів. Нині його повноцінне існування поставлене під питання, адже більше ніж півсотня народних депутатів оскаржують діяльність цього органу в Конституційному суді. Розслідування «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) показало, що частина з них може керуватися у цьому питанні далеко не державними інтересами.

​Справа нападу на «Схеми»

Окружний адміністративний суд міста Києва частково задовольнив позов народного депутата Василя Німченка до Вікторії Сюмар і визнав протиправними її дії як голови парламентського комітету щодо інциденту, пов’язаного із журналістами програми «Схеми». Радіо Свобода пояснює, у чому полягала суть цього позову та які наслідки може мати нинішнє рішення суду. ​

Що ще варто знати?

Потяг «чотирьох столиць» вирушив у перший рейс

Із залізничного вокзалу Києва в перший рейс вирушив потяг «чотирьох столиць» №32/31. Він їде за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига. У складі передбачено 10 вагонів, із них 9 купе і 1 люкс. В одному з вагонів купе розділяються на чоловічі та жіночі. Вагони пофарбовані в білий колір, на них вже нанесено новий логотип української залізниці. Як потяг вирушав у свою путь, перегляньте в нашій фотогалереї.

​Кіборг «Хортиця» про Олександра Пивоварова

Меморіальну дошку бійцю 79-ї окремої аеромобільної бригади Олександру Пивоварову готуються відкрити у Запоріжжі. Ініціатором цього, як і перейменування вулиці на його честь, виступає оборонець Донецького аеропорту В’ячеслав Зайцев, який воював під позивним «Хортиця». Радіо Свобода розпитало Зайцева, чому важливо вшановувати пам’ять загиблих.

Пам'ятаймо тих, хто віддав своє життя за Україну!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.