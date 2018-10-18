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Хоккейный клуб «Донбасс» уже завтра, 19 октября, начнет борьбу в Континентальном кубке. Это шестой поход донецкого клуба за евротрофеем. Соперниками команды Юлиуса Шуплера станут клубы из Исландии, Испании и Латвии. Чемпион Украины – единственный клуб-участник сезона 2018/2019, который уже побеждал в Континентальном кубке.

13 января 2013 года. Донецк. Финал Континентального кубка по хоккею, в котором встречались украинский

«Донбасс» и французский «Руан» – на тот момент действующий обладатель трофея. Для команды Юлиуса Шуплера этот матч стал реваншем за поражение в 2012 году, именно руанские драконы оставили донецкий клуб без желаемого титула. Выиграть на домашней арене, при поддержке родного зрителя – дело принципа. Что донецкий клуб и сделал.

Матч закончился со счетом 7:1. «Донбасс» впервые в истории украинского хоккея поднял над головой престижнейший Континентальный кубок.

2018 год. Результат «Донбасса» за 5 лет так и не повторил ни один украинский клуб. Главным тренером в этом году снова стал Юлиус Шуплер, который заключил контракт с дончанами на 2 года. Именно под руководством словацкого коуча «Донбасс» добился своих главных титулов. Кроме того, действующий чемпион Украины – единственный клуб-участник в этом сезоне, который уже становился победителем в Континентальном кубке. Казалось бы, что может остановиться «Донбасс» на пути к новому трофею, но есть загвоздка – юный состав.

У нас очень молодая команда, только одному игроку 25 лет, остальным 23 и ниже…

«У нас очень молодая команда, только одному игроку 25 лет, остальным 23 и ниже… Мы будем учится, будем стараться. Потому что наша задача не только удачно играть в чемпионате Украины, но и в Континентальном кубке. Надо команду немного усилить. Так же у нас задача испытать, поднять украинских игроков, чтобы сборная Украины в течение нескольких лет попала выше в чемпионате мира», – отметил Юлиус Шуплер в начале сезона.

Состав нужно усиливать, говорит и спортивный обозреватель Вадим Плачинда.

«Этот состав не сможет повторить достижение 2013 года. Это видно даже по игре в чемпионате Украины – они проиграли херсонскому «Днепру» дважды. В Континентальном кубке есть клубы сильнее дончан», – говорит Вадим Плачинда.

Борьбу за Континентальный кубок «Донбасс» начинает со второго этапа в группе С. С 19 по 21 октября команда Юлиуса Шуплера проведет три матча в Риге. Соперником станут испанский «Чури Урдин», исландский «Викингар» и латвийский «Курбадс». Именно команду из Латвии и стоит опасаться «Донбассу», говорит спортивный комментатор Xsport Александр Сукманский.

С испанским и исландским клубами «Донбасс» должен справиться

«С испанским и исландским клубами «Донбасс» должен справиться. И подойти к последнему матчу – против «Курбадса» – в следующее воскресенье с равными шансами на победу. Решить судьбу путевки в следующий раунд в очном противостоянии. В прошлом году «Донбасс» на этой же стадии играл с «Курбадсом», тоже в Риге, и тогда крупно проиграл», – говорит Александр Сукманский.

Также спортивный комментатор отметил, что в составе латвийской команды в этот раз будут играть хоккеисты, которые в свое время выступали в Континентальной хоккейной лиге.

«Если украинские парни покажут «игру жизни», выдадут максимум, вратарь все отобьет, команда сыграет дисциплинированно, Юлиус Шуплер найдет нужные слова и выведет в этой игре ребят на пик. Чтобы это был тот день, когда команда сыграет свою лучшую игру этой осени. Тогда все реально и можно победить», – говорит Александр Сукманский.

Если украинский клуб займет первое место в турнирной таблице в группе С во втором раунде, то в следующем этапе сыграет во Франции против «Лиона», хоккейного клуба «Гомель» (Беларусь) и «Арлана» из Казахстана. Но до финальной стадии, чтобы повторить свою победу в Континентальном кубке, им придется пройти еще два этапа.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)