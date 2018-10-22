Радіо Свобода Daily: Трамп попередив Путіна про намір вийти з договору про ядерну зброю

США хочуть вийти з договору про ядерну зброю

Президент Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація має намір вивести Сполучені Штати з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), підписаного у 1987 році тогочасним генеральним секретарем КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

«На жаль, Росія не виконала угоду, і ми збираємося розірвати її», – сказав президент США під час візиту до штату Невада. Якщо Росія і Китай не припинять розробку нового ядерного озброєння, то США також будуть розвивати свій ядерний арсенал, зазначив Трамп.

Підставою для таких заяв стало створення Росією нових наземних ракет 9M729, що стали загрозою для Європи і пострадянських країн, які обрали прозахідний шлях розвитку. Обговорити цю проблему у Москві повинен тепер радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон.

Кілька заголовків далі.

На озброєння Збройних сил України прийняли ракетний комплекс «Вільха», який військові можуть отримати в середині 2019 року.

Синод УПЦ КП вніс до повного титулу патріарха Філарета Києво-Печерську і Почаївську лаври

Українська збірна виборола першу медаль на «Іграх нескорених», які стартували 20 жовтня у Сіднеї. Українець Денис Фіщук завоював бронзу у велоперегонах на час.

А в окупованому Донецьку з аншлагом відбулась кавер-вечірка «Океану Ельзи».

«Найкраща зброя проти російських пропагандистів – гімн України»

Росія зазнала у ПАРЄ повного фіаско – повернення її делегації до зали засідань не буде як мінімум до 2020 року. Це констатував в інтерв’ю Радіо Свобода голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв. Ця поразка є особливо дошкульною, бо зганьбилися російські пропагандисти, вважає Ар’єв. Він розповів подробиці зустрічі українських делегатів у кулуарах ПАРЄ зі знімальною групою російського державного телеканалу «Россия-1» на чолі з Ольгою Скабеєвою. Ар’єв прокоментував твердження Скабеєвої в ефірі «России-1», що нібито українські політики бажали їй смерті. За підрахунками Ар’єва, пропутінське лобі в ПАРЄ розширюється, але наразі становить менше від третини від усіх делегатів Асамблеї.

Розстріляли за співпрацю з неіснуючими людьми

Історією своєї родини Олексій Новіков цікавився усе життя, але у певний момент зрозумів, що знайти відповіді на деякі запитання йому може допомогти тільки робота з архівами. Так він ще у 1992 році знайшов справу свого репресованого прадіда по материній лінії: у 1938-му етнічного німця Германа Берневица, який був громадянином СРСР, розстріляли за звинуваченням у шпигунстві, а через 20 років виявилось, що людей, яким він нібито «зливав» інформацію, насправді​ не існувало.

Наразі ж Олексій хоче зосередитись на гадяцькій лінії своєї родини, адже завдяки нещодавно виявленим ним документам, з’явилося кілька білих плям щодо неї. Загалом дослідник пояснює, що вивчення сімейної історії важливе з огляду на те, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторювались.

Перша жінка-генерал Людмила Шугалей

Про першу жінку в Україні у званні генерал-майора медичної служби з відкритих джерел відомо дуже мало – посада, трохи про підтримку Майдану та орден княгині Ольги «за особистий внесок у зміцнення обороноздатності». Людмила Шугалей очолює Військово-медичне управління СБУ і називає себе непублічною людиною. Тим не менш, вона погодилась розповісти Радіо Свобода, як прийшла на службу та із чим довелося зіткнутися за ці роки.

Життя після полону

197 днів український десантник, «кіборг» Олександр Мошонкін перебував у полоні бойовиків угруповання «ДНР». У серпні 2015 року його звільнили завдяки обміну бранців і він повернувся додому, у місто Буськ, що у Львівській області. Про жахіття пережитого намагається не згадувати. Хоча минуле нагадує про себе фізичним болем. Але родина і новонароджений малюк роблять дива у житті бійця, які на власні очі побачила наша кореспондентка.

​Не марнуйте своє життя. Впевнені, жоден з нас не з’явився на цей світ даремно!

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