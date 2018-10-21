(Друкуємо мовою оригіналу)

«Мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут», – президент России описывает сценарий возможной ядерной войны в дискуссионном клубе «Валдай». По его словам, это ответ на встречный удар потенциального агрессора, ведь Россия сама ничего не делает. В какой «рай» пытается вести Путин Россию и мир? Это троллинг, на который не стоит обращать внимание? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил эксперт фонда «Майдан закордонних справ» Александр Хара.

– Александр, подобные заявления как расценивать? Как слова сумасшедшего с ядерной дубиной, которого надо ублажать, идти на уступки, иначе он воспользуется своим ядерным оружием советских времен? Или на это не обращать внимание?

– Давайте посмотрим в историческом контексте, Кубинский кризис 1960 годов, когда мир стоял на грани войны. На тот момент президентом США был Джон Кеннеди, а Никита Хрущев возглавлял Советский Союз – люди, которые прошли войну. И когда осознали, что мир стоял на грани взаимного уничтожения, решили изменить свою риторику. Была договоренность по Кубе: США не будут нападать, Советский Союз не будет размещать там ракеты. Начался процесс диалога, который вылился в подписание ряда документов про стратегическую безопасность.

Это важно и касательно Украины непосредственно сейчас, то что происходит с 2014 года и что может быть в будущем.

Следующий этап, 1975 год когда Леонид Брежнев настолько хотел зафиксировать границы своего государства, что пошел на очень неудобоваримую «третью корзину» – права человека, Хельсинский заключительный аккорд с ОБСЕ. И Брежнев ввел концепцию второго удара – не наступательного, а защитного.

Путин был секретарем Национальной безопасности России в 1999 году, когда была гражданская война и этнические чистки в Югославии. Россия блокировала любое дипломатическое решение. Но чтобы это остановить, вмешалось НАТО, и это стало холодным душем для России.

Путин начал пересматривать концепцию использования ядерного оружия.

Россия является карликовым государством во всех отношениях, кроме размера территории и ядерного арсенала

И в таких своих заявления он обманывает, что у них встречно-ответный удар. Ответный удар есть в доктрине ядерного сдерживания Китая. В России не так, в 2000 годах была изменена концепция. Более того, Россия себе позволяет возможность нанести удар по неядерному государству, например Украине. Которая отказалась от ядерного вооружения, в обмен на гарантии своей территориальной целостности. Я уже даже не говорю про Крым и войну на Донбассе. Там даже не предусмотрено экономическое, политическое и другое давление.

Это все показывает, насколько лживы и безответственны такие заявления Путина. Россия является карликовым государством во всех отношениях, кроме размера территории и ядерного арсенала. Когда началась оккупация, а потом аннексия Крыма, ядерные силы Российской Федерации были приведены в боевую готовность и Путин это признал.

Это и признак слабости, на самом деле. Поскольку даже с Украиной России сложно справиться. Да, можно разбомбить Киев, уничтожить что-то еще, но удержать под контролем Украину вооруженными силами Российской Федерации невозможно. Никакой духовности нет в том, что говорит Путин.

– А зачем тогда это говорится?

Россия хочет конвертировать эту ядерную угрозу во что-то другое. Например, что Украина будет сферой их влияния

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– Надо показывать свою силу, даже когда ее нет. Украина не является целью России, как говорят русские, а они воюют здесь с американцами и за влияние. Путин и все его пропагандисты не один раз говорили, что сущностью их отношений с США является фактор возможности гарантированного уничтожения.

Стратегического ядерного вооружения у них столько, что никакая система противоракетной обороны не может устоять. И мир будет уничтожен несколько раз. Они хотят конвертировать эту ядерную угрозу во что-то другое. Например, что Украина это сфера их влияния и она будут в их «русском мире».

Американцы не соглашаются, они понимают, что Грузия не была последней, Украина не будет последней, есть и другие территории, куда агрессор будет стремиться дальше для расширения своего контроля и влияния. В конечном итоге столкновение все равно будет.

В целом, американцы действуют в рамках международного права и своей конституции, поэтому нападать на Россию сумасшествие. Путин, пытаясь пугать, пугает и свое население.

– Вы считаете, что аудитория у Путина в таких заявлениях – не столько Запад, а российское население?

– Российское население в большей мере. А Запад в том смысле, что «давайте со мной договариваться».

Буквально недавно Пентагон подписал контракт с несколькими крупными компаниями на запуск ракетоносителей, в том числе военных спутников. Значит, что через несколько лет россияне не смогут продавать свои еще советские разработки. Это последнее, в чем Россия была задействована, больше точек соприкосновения с США нет. Есть только вопросы ядерного разоружения. Экономическое сотрудничество с США и Россией минимальное. США переживут, если не будут торговать с Россией.

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– Диктатор Ким Чен Ын не воевал, но тоже шантажировал ядерным оружием. И что, дали ему по рукам? Утверждают, что соглашение, которое Дональд Трамп до сих пор нахваливает, по мнению некоторых наблюдателей, игнорируется Ким Чен Ыном.

– Да. Согласно информации американских аналитиков, сложно назвать это каким-то соглашением, это добрые намерения. Но там немного другая ситуация. Заслуга Ким Чен Ына в том, что он сделал последний рывок, чтобы получить и носитель – баллистические ракеты, которые могут достигнуть территории США, и компактный боезаряд, который может быть в нем использован.

Он хочет это конвертировать в две вещи: безопасность своему режиму и экономические дивиденды.

– Такая игра, шантаж, могут принести плоды. С этим политиком, то есть Путиным, начинают разговаривать, пытаться договориться. В результате, он сделав псевдоуступки, получает помощь, влияние. Разве нет?

Россию воспринимают всерьез, но на самом деле она не является врагом

– Диалог с ним есть. И США, и НАТО в целом приняли подход, который называется 3D, с английского – диалог, оборона и сдерживание.

Россию воспринимают всерьез, но на самом деле она не является врагом. Врагом является Северная Корея и Иран, а Россия и Китай это соперники в более мягком варианте. Плюс, подход Трампа и его команды по вопросам национальной безопасности в том, что они должны разговаривать с позиции силы. Поэтому оборонный бюджет существенно растет, модернизация противоракетной обороны, ядерного щита и так далее. Все, что делает США более сильными в диалоге с Россией.

Россия тратит большие деньги, но не может тратить столько как американцы. Плюс, она является отсталой в технологическом плане.

Если представить себе сумасшествие с двух сторон: американцев и русских, что кто-то начинает подготовку к войне, то Россия будет уничтожена с большей эффективностью.

По большому счету, Путин и нервничает, потому что ни обычными вооруженными силами он не может противостоять американцам и НАТО в целом, ни со своим устаревающим запасом. Поэтому ему нужны новые соглашения. Он предлагает по кибербезопасности, поскольку Россия показала, что она здесь мощный игрок.

– А не испугается ли Запад? Абсолютно хладнокровно оценивая реальность, Путин специально вбрасывает такие месседжи?

Путин хочет вбить клин в трансатлантическое единство. Поскольку кому-кому он угрожает, так это Европе

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– Безусловно, он хочет вбить клин в трансатлантическое единство. Поскольку кому-кому угрожает Путин, так это Европе. Несмотря на то, что он заинтересован продавать туда свои энергоносители, держать там свой репрессивный режим.

Но Запад и демократические общества – это очень сложная машина. Они долго дебатируют, но когда принимают решения и эта машина набирает обороты… Поэтому в США уже есть стратегия национальной безопасности, военной безопасности, документы, касающиеся ядерного сдерживания, есть бюджеты Пентагона, утвержденные уже на два года.

Россия была всегда потенциально опасна, а сейчас она ведет себя таким образом, что никто не пойдет на поводу.

В России видят угрозу и принимают действенные методы, чтобы она не подумала вступать ни в посредственный конфликт с США, ни с союзниками по НАТО.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)