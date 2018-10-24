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24 Жовтень 2018, Київ 11:13
Політика

«Путіне, скільки ви втратили?» – Лех Валенса запропонував щодня дзвонити президенту Росії

Лех Валенса

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Лауреат Нобелівської премії миру, перший президент посткомуністичної Польщі Лех Валенса вже не займається політикою, але залишається для Польщі важливою фігурою.

Валенса – не прихильник радикальних дій, він, як і раніше, переконаний, що м'яка сила і переговори можуть стати ключем до успіху.

– Що ви думаєте про сучасну Росію? Перетворюється Москва в таку ж загрозу європейській демократії, якою вона була в ті часи, коли ви боролися за демократію в Польщі?

– Нам потрібно зрозуміти Росію. Росія була наддержавою і перестала нею бути. До сьогоднішнього дня в Росії не було демократії, вона завжди трималася на погрозах. Вороги забезпечували єдність Росії, і Росії часом навіть доводилося вигадувати ворогів, щоб зберегти цю єдність.

Ще ми повинні розуміти, що Росія дійсно змінилася. Вона вже зовсім не така, якою була в минулому. Це ще не Росія, яку ми б хотіли бачити, але вона рухається в тому напрямку, в якому нам би хотілося.

– У 2014 році під час анексії Криму ви сказали, що Путін повинен відповідати в суді в Гаазі. Ви і зараз так думаєте?

Анексія Криму була величезною помилкою Путіна

– Я не думаю, що я висловився так жорстко. Але я думаю, що анексія Криму була величезною помилкою Путіна і що в XXI не так потрібно вирішувати подібні проблеми. Сьогодні чим більше країна відкрита, чим вона демократичніша – тим краще для неї. Путін зрозуміє це згодом. Чим швидше він це усвідомить, тим меншу заплатить ціну.

– Але, на вашу думку, Путін піде ще далі?

– До кінця XX століття можна було так поводитися. Зараз XXI століття, і вже неможливо вирішувати політичні питання таким способом. Можливі спроби дій старими способами, але вони будуть дуже дорогими. Це питання ціни. Вже неможливо досягти перемоги такими методами. Потрібно знати, як боротися в сучасному світі.

– Ви висунули Олега Сенцова, українського режисера, засудженого в Росії, на Нобелівську премію миру. Що ще можна зробити для його звільнення?

Лех Валенса в 2014 році
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Я робитиму все, щоб Нобелівська премія миру потрапила в руки Сенцова – Валенса

– Відповідь дуже проста – солідарність.

Як тільки виникла проблема між Україною і Росією, я запропонував просте рішення. Вибрати десять осіб з усього світу, людей, які добре знайомі з Україною і Росією, і попросити їх скласти список з десяти рішень для різних країн, які можуть бути болючими для Росії. Щось не купувати, щось не продавати. У кожної країни свої інтереси, тому кожна країна могла б вибрати якийсь пункт з цього списку.

А ще п'ять осіб з цієї групи повинні бути в хороших стосунках з Путіним. І щодня один з них повинен дзвонити Путіну і говорити: послухай, Путіне, ось стільки втратили ми, а скільки втратили ви? І, нарешті, останній може сказати: давайте подумаємо ще раз, інакше ваші олігархи вас ніколи не пробачать.

Має бути створена така група солідарності для України. Але сьогодні кожна країна діє на свій розсуд, а Росію так не перемогти

Має бути створена така група солідарності для України. Але сьогодні кожна країна діє на свій розсуд, а Росію так не перемогти.

Нам потрібна Росія, нам потрібно співпрацювати з Росією. Вони мають у себе всю таблицю Менделєєва. Нам потрібно допомогти Росії, спокійно, мирно, тонко, але організовано.

Солідарність – проста філософія. Якщо не можеш нести ношу – попроси інших допомогти. Досягніть солідарності, і Росія буде на правильному місці.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»

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