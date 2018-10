Матері щасливіші, коли наймають когось прибирати і готувати замість себе – дослідження

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, офіційного журналу Академії наук США, люди сприймають як хорошу інвестицію витрати на придбання вільного часу. Від цього, зокрема, виграють матері.

Інвестування у допомогу по господарству зокрема може бути вигідним для мам, які працюють.

Дослідники побачили зв’язок між витратами на послуги, які заощаджують час, та більшим задоволенням від життя. Ба більше, дорослі, які працюють, відчувають себе щасливішими, коли витрачають на заощадження часу, у порівнянні із придбанням матеріальних об’єктів. Причина, припускають дослідники, полягає в тому, що використання грошей для звільнення часу дозволяє людям відчувати більший контроль над своїми днями.

«У багатьох культурах жінки можуть відчувати себе зобов’язаними самостійно виконувати роботу по господарству, працюючи в «другу зміну» вдома навіть тоді, коли можуть дозволити собі платити комусь за допомогу. Протягом останніх десятиліть жінки досягли успіхів, таких як поліпшення доступу до освіти, але їхнє задоволення життям зменшилося. Збільшення використання послуг з економії часу може бути шляхом до зменшення шкідливого впливу жіночої другої зміни».

Автори дослідження пишуть:

Цікаво, що дослідження виявило, що найбільше виграють від найму помічників незаможні люди. Згідно з дослідженням, насправді існував міцніший зв’язок між покупкою часу та задоволенням від життя серед людей меншого достатку.

У ході дослідження опитали багато дорослих із різних категорій зі США, Канади, Данії та Нідерландів. Учасників запитували, чи вони платили за те, щоб хтось виконав неприємні щоденні завдання замість них (наприклад, прибирання чи приготування їжі), щоб збільшити свій вільний час, і якщо так, то скільки вони витрачали на це щомісяця. Їх також просили оцінити рівень їхньої задоволеності життям та повідомити свій дохід, кількість робочих годин на тиждень, вік, сімейний стан і кількість дітей, що живуть із ними вдома.