Технологія «мирного плану»: Тимошенко бореться за виборців Порошенка

Керівник партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко у своєму «мирному плані» врахувала не лише безпекову ситуацію, а й очікування виборців. Сигнали від неї отримали одразу кілька цільових груп, серед яких і українські військові, і західні партнери України. Але їй все ж не просто сперечатися із чинним президентом Петром Порошенком на тему зміцнення армії та протидії агресії Росії. Так фахівці оцінюють виступ лідера «Батьківщини» під час форуму «Нова стратегія миру та безпеки», називаючи його переважно політтехнологічним.

Воєнна доктрина президента України Петра Порошенка «є утопією», ООН і ОБСЄ треба докорінно реформувати, бо вони «не спрацювали під час агресії Росії проти України», а команда лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко сформує «воєнний кабінет», який напрацьовуватиме «стратегію миру». Про це нинішній лідер рейтингів майбутніх кандидатів у президенти України говорила під час форуму.

Ця комісія буде при президенті України. Але я пропоную вже зараз розпочати формування її складу

«Я виступаю зараз з новою ініціативою: створити спеціальну комісію з вивчення глобальних ризиків. Я думаю, що потім ця комісія буде при президенті України. Але я пропоную вже зараз розпочати формування її складу та визначення головних ключових завдань, відповідно до національних інтересів України», – серед іншого, заявила Тимошенко.

Її виступ на форумі варто сприймати не лише як програмний, а й як політтехнологічний. Вона ставить себе на один рівень із чинним президентом і критикує все, що може стосуватися його діяльності, зауважує політолог Володимир Фесенко.

На його думку, на користь Тимошенко говорить те, що вона, на відміну від більшості майбутніх кандидатів, формулює головні позиції, з яких виходитиме у разі, якщо переможе на виборах, що вона дає «достатньо змістовні формулювання» за основними напрямками державної політики.

Більше того, говорячи про «воєнний кабінет», Юлія Тимошенко заявила, що доручає його формування колишньому депутатові Верховної Ради Андрієві Сенченку. Це – ніщо інше, як заявка на те, хто мав би стати міністром оборони при президентові Тимошенко, зазначає Володимир Фесенко.

Тимошенко уникла, скажімо, новацій у «мирному плані». Такі очікування були, що вона може щось таке запропонувати, домовлятися з Росією, йти на поступки Путіну

​За словами політолога, Тимошенко «просигналізувала» одразу кільком цільовим аудиторіям. Її виступ може привернути увагу і прихильність одразу кількох верств виборців: вимушено переміщених осіб, представників національних меншин, військових та членів їхніх родин.

Крім того, прозвучали і слова, спрямовані на слухачів із-за кордону, зауважує Фесенко.

«Тимошенко уникла, скажімо, новацій у «мирному плані». Такі очікування були, що вона може щось таке запропонувати, домовлятися з Росією, йти на поступки Путіну, чи щось схоже. Такий «мирний план» міг стати приводом для критики. Також з її виступу можна зробити висновок, що вона не заперечує мінських домовленостей. Вона також пропонує йти далі, говорить про формат перегорів «Будапешт+». Це сигнал також і західним партнерам», – каже політолог.

Із виступу Юлії Тимошенко одразу зрозуміло, що вона бореться саме з Петром Порошенком, і саме за одних і тих самих виборців, зазначає політтехнолог Олександр Муленко. Але педалювання нею теми реформування Збройних сил України може стати слабкою стороною кампанії Тимошенко, адже Порошенко у цьому питанні на 4 роки попереду, вважає він.

На думку політтехнолога, Тимошенко, повторюючи гасла чинного президента, буде важко переграти його команду, яка тему армії «відпрацьовує бездоганно».

Балотуючись на посаду президента у 2010 році, Тимошенко фактично пропонувала відмовитися від армії. А зараз вона виступає за сильну армію. То коли ж Тимошенко була справжньою?

​Крім того, проти Юлії Тимошенко може спрацювати пам’ять виборців, зауважує Олександр Муленко.

«Балотуючись на посаду президента у 2010 році, Тимошенко фактично пропонувала відмовитися від армії. Тоді одним з її гасел була ідея відмовитися від призову строковиків до лав ЗСУ. А зараз вона виступає за сильну армію. То коли ж Юлія Тимошенко була справжньою? І я не думаю, що у виборців, які цікавляться політикою і політиками, коротка пам’ять, і вони вже забули, хто і що говорив не так давно», – каже політтехнолог.

​Утім, на думку Олександра Муленка, висновки робити зарано. Адже конкуренція серед майбутніх кандидатів у президенти посилюється. За час, що залишився до виборів, можуть виникнути і більш змістовні чи просто яскраві ініціативи у сфері оборони та безпеки від інших претендентів.

​20 червня лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила про участь у прийдешніх виборах президента. Президентські вибори в Україні мають відбутися 31 березня 2019 року.