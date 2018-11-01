Радіо Свобода Daily: Як і чому закінчується ера Меркель?

Розпочнемо сьогоднішній огляд із коротких новин:

США та європейські держави на засіданні Ради безпеки ООН 30 жовтня заявили, що проведення підтримуваними Росією сепаратистами «виборів» 11 листопада на непідконтрольних уряду України територіях Донбасу порушуватиме Мінські угоди 2015 року.

Аукціон Sotheby's оголосив 30 жовтня, що виставить на торги зразки місячної породи, привезені на Землю безпілотною космічною місією СРСР у 1970 році. Організатори очікують, що ціна лота становитиме від 700 тисяч до 1 мільйона доларів.

Україна піднялась на п’ять позицій в рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового банку Doing Business і займає 71-е місце із загалом 190.

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який має захистити права учасників кримінального провадження та під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомий як «Маски шоу стоп-2».

Центр досліджень визвольного руху презентував посібник «Архіви КҐБ для медіа» у Львові в музеї «Тюрма на Лонцького». У ньому розповідається, з чого потрібно розпочинати архівний пошук, як читати документи КҐБ.

Падіння Анґели

Поспілкувавшись із Володимиром Путіним, Реджепом Тайїпом Ердоганом і Емманюелем Макроном на чотиристоронньому саміті щодо Сирії, канцлер Німеччини Анґела Меркель повернулася додому і вирішила, що настав час йти. Для початку – з посади лідера владного Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Головою уряду ФРН Меркель поки залишається – і навіть, як вона заявила в понеділок, має намір бути канцлером до чергових виборів у 2021 році. Але преса одностайно пише про початок кінця ери Анґели Меркель і можливі дострокові вибори в Німеччині. Як і чому закінчується ера Меркель, читайте в матеріалі нашого журналіста.

Мюнхенська безпекова конференція

У Мінську 31 жовтня – 1 листопада вперше у Східній Європі проходить виїзна зустріч Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки. В ній бере участь делегація експертів та політиків з України. Очікували в Мінську і президента Петра Порошенка, але попередня інформація про його приїзд не підтвердилася. Що на конференції казали про Донбас? Читайте за лінком.

Мовний закон

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій планував ухвалити закон про мову вже цієї осені. Поки що вдалося зробити один крок – проголосувати за нього у першому читанні. Крок важливий, але з огляду на скандальне поводження керівництва «Блоку Петра Порошенка» і частини депутатів із цієї фракції під час розгляду законопроекту та голосування за нього є обґрунтовані сумніви, що цей надзвичайної ваги документ буде ухвалено не те що до кінця осені, але й до кінця року. Більше про це читайте в статті журналіста, публіциста Тараса Марусика.

Хвиля популізму накриває Україну

Результати дослідження, проведеного ActiveGroup, засвідчують, що хвиля популізму накочується на Україну. Відсутність яскраво помітних позитивних змін в економіці, тривання війни та підвищення цін на газ є сприятливим середовищем для того, щоб зростала популярність політиків, котрі паразитують на соціальній тематиці. Популізм, тупа, прямолінійна критика, смикання та пересмикування, сідлання газового коника – все це чудово працює в українських реаліях. Народ усе ще віддає перевагу «голосуванню серцем», замість того, аби думати про своє майбутнє мізками. Про це розмірковує в своєму матеріалі політичний оглядач Назарій Заноз.

Робіть обдуманий вибір!

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