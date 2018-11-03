Росія запізнилась зі своїми санкціями – експерт США

Росія спізнилась зі своїми санкціями проти України, адже Україна вже зробила багато чого, щоб переорієнтувати свою економіку на Захід. Так прокоментував рішення Росії цього тижня запровадити санкції проти України директор програм в Європі та Євразії Центру Міжнародного приватного підприємництва США СІРЕ Ерик Гонц в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Російські санкції не стали сюрпризом – наголошує аналітик. – З допомогою ЄС і США український бізнес за останні три-чотири роки справді переорієнтувався у бік Європи і відійшов від Росії. Тому ці санкції, запроваджені наприкінці 2018 року вже запізнілись». «Україна запровадила санкції проти росіян починаючи з 2015 року», – нагадав він.

Хоча Росія і залишається важливим торговельним партнером, провіду роль серед міжнародних торговельних партнерів починає відігравати ЄС, наголошує експерт.

Металургійні підприємства Маріуполя та Кривого Рогу зробили інвестиції щоб переорієнтуватись на ринок високої вартості в ЄС від ринку товарів низької переробки в Росії

«Якщо подивитись на експорт чи торгівлю між Росією та Україною, Росія все ще залишається найбільшим торговельним партнером серед інших країн, але якщо взяти ЄС загалом, то ЄС є набагато більш важливим компонентом експорту та імпорту до України», – говорить Гонц.

Зокрема, багато було зроблено, щоб переорієнтувати українську металургію, вважає Гонц. «Думаю, в плані металургії, було зроблено значні інвестиції до Маріуполя та деінде для того, щоб відійти від російського ринку. Тобто металургійні підприємства Маріуполя та Кривого Рогу зробили інвестиції щоб переорієнтуватись на ринок високої вартості в ЄС від ринку товарів низької переробки в Росії», – наголошує він.

В четвер Росія оголосила про запровадження нових санкцій проти сотень українських компаній та осіб. 322 особи та 68 компаній увійшло до санкційного переліку, оголошеному в четвер Росією.

Не лише економічні, але і процеси культурного життя віддаляють Україну від Росії, зазначає аналітик, відзначаючи рішення про надання цавтономії українській церкві та кроки з захисту української мови. Він, однак, аголошує, що саме еконоіка і створення робочих місць є пріоритетними завданнями для того, щоб молодь не полишала Україну.

Питання мови, культури та релігії дуже цікаві, але, зрештою, якщо економіка не створює робочі місця і не зростає, молодих українців не залишиться, щоб цим користуватись

«Звичайно, є нещодавні новини про автономію української церкви і питання з захистом української мови, – відзначив аналітик. – Україна рухається вперед у створенні засад власної унікальної національної ідентичності. Так триває вже майже 30 років і це продовжується».

«Нещодавне оголошення патраірхом про надання Україні такої незалежності є важливим для встановлення цієї унікальної української ідентичності», – вважає Гонц.

«Однак, я б обережно поставився до зосередження новин на питаннях культури. Мова та релігія це питання, які привертають увагу ЗМІ, отримують багато переглядів, однак, зрештою, саме економічні питання «хлібу з», зменшення корупції, зростання можливостей для пересічних українців, зростання приватних інвестицій забезпечать, щоб молоді українці відчували, що вони мають майбутнє в своїй країні і їм не треба імігрувати за кордон, щоб досягти успіху. Питання мови, культури та релігії дуже цікаві, але, зрештою, якщо економіка не створює робочі місця і не зростає, молодих українців не залишиться, щоб цим», – вважає Гонц.