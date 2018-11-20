Рекомендовано

Громадська організація «Авто Євро Сила» оголосила про початок 20 листопада безстрокової всеукраїнської «акції громадянської непокори».

«Всі акції громадянської непокори будуть безстроковими і відбуватимуться до моменту отримання результатів щодо питання відміни законопроектів №8487 та №8488, які були ухвалені без урахування вимог громадськості, зокрема про скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу», – йдеться у повідомленні.

Активісти позначили місця, де блокуватимуть дороги.

Акції відбуватимуться у кожній області України, окрім Закарпатської, Луганської та Криму. «За попередніми оцінками участь в акціях громадянської непокори візьмуть понад 50 000 громадян України», – наголошують активісти.

Верховна Рада 8 листопада підтримала законопроекти №8487 та №8488. Нові закони встановлють пільговий термін (тимчасовий) розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах.