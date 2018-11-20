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20 Листопад 2018, Київ 10:27
Суспільство

Live Заблоковані дороги. Водії «євроблях» розпочали всеукраїнську акцію протесту

Акції відбуватимуться у кожній області України, окрім Закарпатської, Луганської та Криму

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Громадська організація «Авто Євро Сила» оголосила про початок 20 листопада безстрокової всеукраїнської «акції громадянської непокори».

«Всі акції громадянської непокори будуть безстроковими і відбуватимуться до моменту отримання результатів щодо питання відміни законопроектів №8487 та №8488, які були ухвалені без урахування вимог громадськості, зокрема про скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу», – йдеться у повідомленні.

Активісти позначили місця, де блокуватимуть дороги.

Акції відбуватимуться у кожній області України, окрім Закарпатської, Луганської та Криму. «За попередніми оцінками участь в акціях громадянської непокори візьмуть понад 50 000 громадян України», – наголошують активісти.

Верховна Рада 8 листопада підтримала законопроекти №8487 та №8488. Нові закони встановлють пільговий термін (тимчасовий) розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах.

Служба автомобільних доріг у Рівненській області попередила напередодні водіїв:

«Завтра (20 листопада – ред.) з 09:00 год. та безстроково ГО «ВО «Євро Авто Сила» планує провести акцію протесту на пішохідних переходах автомобільних доріг загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп, біля АЗС «Сокар» (км 322) та М-07 Київ-Ковель-Ягодин на перехресті біля с.Орлівка. З вимогою накласти вето на закони 8487 і 8488, відправити їх на доопрацювання та внести правки від ГО «ВО «Євро Авто Сила».

Здійснювати об'їзд ділянки протесту на автодорозі М-06 Київ-Чоп рекомендуємо автомобільною дорогою Р-77 Рівне-Тучин-Гоща або О-181513 Бармаки-Городище-М-06. А об'їзд ділянки протесту на М-07 Київ-Ковель-Ягодин рекомендуємо здійснювати по маршрутах з м.Сарни-с.Бережницю по Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів, з с.Бережниці-с.Городець-с.Великі Цепцевичі- с.Антонівка по Т-18-17».

Громадська організація «Авто Євро Сила»​ у Facebook публікує відео з різних місць блокування доріг:

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