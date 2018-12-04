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Спасти оккупированные территории от туберкулеза: гуманитарная организация «Врачи без границ» доставила 200 тысяч противотуберкулезных препаратов в Донецкую областную клиническую туберкулезную больницу по просьбе самых врачей. По информации Министерства здравоохранения Украины, с 1 декабря донецкие пациенты могли остаться без лекарств. Подконтрольные России администрации в эпидемии в Донецке и нехватке лекарств не признаются, а продолжают заявлять о готовности бесплатно лечить жителей территорий Донбасса, оставшихся под их контролем.

В условиях войны на востоке Украины растет уровень заболеваемости туберкулезом по обе стороны линии разграничений. На подконтрольной части Донецкой области за полгода этот показатель вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом, рассказала в эфире телеканала «UA:Донбасc» главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Наталья Клименко.

«На первом месте по заболеваемости Мариуполь, на втором – Доброполье и Добропольский район. Город Краматорск показал высокие темпы повышения заболеваемости, но в целом ситуация в этом городе не хуже среднеобластных цифр. В Мариуполе – за счет того, что там увеличены миграционные процессы», – рассказала Наталья Клименко.

На территории, подконтрольной группировке «ДНР», также наблюдается рост количества заболевших туберкулезом. Еще в 2017 году эпидемиологи докладывали Александру Захарченко, который на тот момент был главарем группировки, что зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев заболевания туберкулезом.

«Заболеваемость туберкулезом и сопутствующими заболеваниями возросла на 54%. Летальных случаев зафиксировано свыше 75. Обострение эпидситуации в приграничных районах, в первую очередь, обусловлено тем, что среди военнослужащих возросло количество бывших заключенных республиканских колоний с открытой формой туберкулеза. Неконтролируемые выезды таких инфицированных военнослужащих в города «республики» резко обостряет заболеваемость среди населения этих городов», – цитирует «главврача» оккупированной части Донецкой области Владимира Мозгового УНИАН.

Но если на свободной украинской территории с ростом количества заболевших туберкулезом борются, и уже прописывается новая региональная программа по противодействию заболеваемости на 2019 год, то Донецкая областная клиническая туберкулезная больница, которая осталась в ОРДО, вовремя не получила необходимые препараты. На помощь пришла гуманитарная организация «Врачи без границ» – завезла 200 тысяч препаратов украинского производства.

«Туберкулез передается воздушно-капельным путем и не знает границ, поэтому без надлежащего лечения диагностированных случаев вспышка туберкулеза могла охватить весь восток Украины. Обеспечение украинцев противотуберкулезными препаратами – это вопрос национальной безопасности, которое мы поддерживаем и отстаиваем», – отметил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита.

По информации Центра общественного здоровья МОЗ Украины, к гуманитарной организации с просьбой о помощи напрямую обратилось руководство Донецкой клиники, тем более, что уже в мае этого года волонтеры помогали дончанам – привозили 420 тысяч препаратов.

Интересно, что в группировке «ДНР» эту информацию никак не комментируют – так же, как вы не найдете в официальных источниках информации об уровне заболеваемости туберкулезом на оккупированной территории. Зато на каналах оккупированной территории постоянно напоминают об эпидемии в Украине: о том, что Украина находится на втором месте в Европе по количеству больных туберкулезом и, конечно же, о «гуманитарной программе» (организованная оккупационными администрациями программа по предоставлению разнообразных услуг жителям подконтрольной Киеву территории – они называют ее «оккупированной»). По словам представителей группировки «ДНР», они могут и готовы принимать людей с украинской территории, чтобы бесплатно оказывать им медицинскую помощь. Вот только за какой счет они это делают, если даже «свою» территорию вовремя не могут обеспечить необходимыми препаратами, – загадка.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)