Створення незалежної церкви в Україні – питання національної безпеки (світова преса)

Американське видання The Washington Post пише про створення незалежної Православної церкви України. Цієї ж теми торкається британська гaзета The Independent. Французький часопис Le Figaro пише про підтримку Європейським союзом України на тлі інциденту в Керченській протоці.

Американська газета The Washington Post містить матеріал, присвячений створенню єдиної Православної церкви України, незалежної від Московського патріархату. Вашингтонське видання також додає, що об’єднана православна церква також обрала нового лідера, що, у свою чергу, має посилити тертя з Росією. Американська газета пише, що голосування у справі обрання предстоятеля Української православної церкви відбулось на Синоді за зачиненими дверима у Софійському соборі у Києві. Напередодні голосування керівництво Російської православної церкви звернулось до ООН, лідерів Німеччини та Франції, папи Римського, а також інших духовних провідників із закликом стати на захист вірних православної церкви в Україні.

Часопис повідомляє, що провідником незалежної УПЦ було обрано 39-річного єпископа Київського патріархату Епіфанія, який звернувшись до вірян, що зібралися під стінами Софійського собору, наголосив, що двері нової церкви будуть відкритими для всіх, і закликав українців згуртуватися за своєю церквою.

Далі вашингтонський часопис наводить слова одного з духовних лідерів українського православ’я – отця Сергія Дмітрієва, який заявив, що за умов збройного конфлікту України з Росією, Україна мусить мати свою церкву, а не агента Кремля в Україні. Газета також вказує, що президент України Петро Порошенко, який зробив створення нової церкви в Україні ключовим пунктом своєї передвиборчої кампанії, також відвідав засідання Синоду як оглядач без права голосу. Порошенко сказав, що Україна не була, не є і ніколи не буде канонічною територією російської церкви.

Президент України додав, що створення незалежної церкви в Україні було питанням національної безпеки. Вашингтонське видання зазначає, що стосунки між Україною та Росією було пошкоджено російською анексією півострова Крим і підтримкою проросійських сепаратистів, які протистоять українському війську на сході України. Захоплення Росією у полон 24 українських моряків у Керченській протоці спричинилось до подальшого погіршення відносин на вісі Київ – Москва. Американська газета підсумовує, що розрив українського православ’я з Російською православною церквою став вибухонебезпечною сумішшю політики, релігії та національної тотожності.

«Лідери українського православ’я схвалюють відокремлення від російської церкви»

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Британське періодичне видання The Independent друкує матеріал «Україна створює нову об’єднану православну церкву всупереч Москві». У підзаголовку додається: «Президент Петро Порошенко визначає створення церкви як день остаточної незалежності від Росії». Газета пише, що у Софійському соборі 190 делегатів Синоду поклали край 332 рокам релігійного прив’язування України до московського православ’я, обравши собі нового лідера. Це стало наслідком вересневого рішення Вселенського патріарха Варфоломія надати автокефалію Українській православній церкві.

Лондонський часопис пише, що у роботі Об’єднавчої ради взяли участь єпископи Української православної церкви Київського патріархату, а також 10 єпископів того, що колись вважалось єдиною канонічною церквою в Україні, а саме підтримуваної Москвою Української православної церкви Московського патріархату.

The Independent, втім, зазначає, що спроби створити незалежну Українську православну церкву здійснювались і раніше. 100 років тому гетьман України Павло Скоропадський спробував це зробити 1918 року, проте його зусилля наштовхнулись на спротив митрополита Київського. А вже по тому, як владу в Україні захопили більшовики, цю справу було закрито на майже сторіччя.

Цього разу, як підкреслює британська газета, справа створення незалежної української церкви пішла в іншому напрямку. Перший прорив у цьому відбувся у квітні поточного року, коли патріарх Варфоломій, провідна постать у всесвітньому православ’ї, прийняв у себе президента України Петра Порошенка з його клопотанням про надання автокефалії. Вже у жовтні Варфоломій оголосив, що Константинополь погодився у принципі на надання Томосу Українській православній церкві, що є офіційним визнанням незалежності церкви.

Все це має відбутися на українське Різдво 6 січня наступного року. Видання робить висновок, що чотири роки війни на сході України спричинились до падіння підтримки московської церкви в Україні. Згідно з даними опитувань, на які посилається лондонська газета, більшість православних в Україні зараз належать до парафій Київського патріархату.

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний, відомий своїми великодержавними і націоналістичними поглядами, висловив свій жаль щодо того, що Російська православна церква втратить майже половину своїх парафіян. Навальний сказав, що те, що, на його думку, було вибудувано впродовж сотень років, зараз руйнується Путіним та його «ідіотами» буквально за кілька років.

«Україна створює нову об’єднану Православну церкву всупереч Москві»

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Один з найбільших щоденних часописів Франції і найстаріше періодичне видання тієї країни Le Figaro публікує статтю «Євросоюз підтримує Україну після інциденту у Керченській протоці». Паризька газета пише, що глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу висунули пропозицію допомогти Україні, зокрема, у регіонах, які було заторкнуто внаслідок агресивних дій Росії в Азовському морі. Видання нагадує, що 25 листопада російські військові взяли штурмом три українські військові судна у Керченській протоці, яка відділяє Чорне море від Азовського.

Росіяни звинувачують українських моряків у нелегальному входженні до російських територіальних вод. 24 українських моряків згодом було силоміць вивезено до Москви. Згідно з українським міністерством інфраструктури, Росія частково зняла блокаду українських портів Азовського моря, дозволивши відновлення українського експорту зернових.

Le Figaro пише, що Європейський Союз ще раз підтвердив свою підтримку України, а також її суверенітету та територіальної цілісності після анексії Кримського півострова Росією 2014 року. У зв’язку з нещодавнім інцидентом у Керченській протоці країни-члени ЄС заявили, що не існує жодного виправдання використання Росією військової сили. Водночас, як зазначає паризьке видання, у заяві ЄС не було зроблено якихось окремих обіцянок щодо запровадження можливих додаткових санкцій проти Москви.

Це, у свою чергу, як пише газета, вчергове підкреслило розбіжності у трактуванні ролі Росії та її агресивної поведінки поміж держав-членів Європейського Союзу. Європейський Союз, разом з тим, закликав до негайного звільнення ув’язнених росіянами українських моряків і повернення захоплених українських суден. ЄС також висунув вимоги до Москви щодо забезпечення вільного проходу всіх суден через Керченську протоку.

«Євросоюз підтримує Україну після інциденту у Керченській протоці»