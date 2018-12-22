Радіо Свобода Daily: Сенцова виписали з медчастини колонії і його можуть залучити «до праці»

Перший транш за новою програмою співпраці з МВФ

Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, повідомляє Національний банк України.

«Завдяки надходженню на суму 1 мільярда спеціальних прав запозичень (близько 1,4 мільярда доларів) від фонду міжнародні резерви України зросли до 20,1 мільярда доларів США станом на 21 грудня 2018 року. Це є п’ятирічним максимумом – востаннє такий рівень міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року», – розповіли в НБУ.

Сенцова виписали з медчастини колонії

У Росії в регіональному управлінні Федеральної служби виконання покарань повідомили, що засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова виписали з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Російська влада оцінює стан режисера як задовільний. Сенцов не має наміру працювати в колонії, зазначив у коментарі проекту Радіо Свобода Крим. Реалії його адвокат Дмитро Дінзе, коментуючи заяву російських тюремників про те, що його підзахисний також «вже може бути залучений до праці». «Я буду у нього тільки у середині січня і дізнаюся про це безпосередньо на місці», – сказав Дінзе.

Полонений моряк про перебування в московському СІЗО

Український полонений моряк, капітан-лейтенант Сергій Попов розповів адвокату Гаджи Алієву про умови життя у московському СІЗО. «Пояснив, що потрапив у камеру, де є телевізор, який не працював, бо не було антени. Далі дослівно: «На неодноразові заяви з проханням надати антену адміністрація СІЗО ніяк не відреагувала, і мені довелося зробити саморобну з підручних засобів (я ж електромеханік). В підсумку цілодобово із телевізора тільки про Україну і говорять, я стільки сюжетів про Україну вдома не бачив! Невже у Казахстані, Білорусі й інших країнах нічого цікавого не відбувається, навіщо стільки новин про Україну?» – написав юрист у Facebook. Полонений Сергій Попов також подякував волонтерам за передачі.

«Електронний кабінет водія»

Кабінет міністрів України оголосив про старт роботи «електронного кабінету водія», в якому можна дізнатися актуальну інформацію про власні авто та посвідчення водія, оплатити штрафи, переглянути історію будь-якого автомобіля за VIN-кодом та записатися в електронну чергу до сервісних центрів МВС.

«Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги». Доступ до е-Кабінету здійснюватиметься за допомогою цифрового підпису, BankID або MobileID», – мовиться на урядовому сайті. Раніше цю інформацію надавали тільки безпосередньо у сервісному центрі.

Історія України на понад 700 відеокасетах

Понад 700 відеокасет записав громадський діяч, учасник дисидентського руху в радянській Україні, народний депутат шести скликань Ярослав Кендзьор, починаючи від 1988 року. Цей відеоматеріал є свідченням проголошення незалежності України і тих подій, які цьому передували. Документальну хроніку Ярослав Кендзьор хотів би передати державному архіву України для відкритого доступу до відеоматеріалів.

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