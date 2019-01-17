Радіо Свобода Daily: Захист полонених моряків оскаржуватиме продовження термінів арешту в усіх інстанціях

У СІЗО до кінця квітня

Лефортовський суд столиці Росії Москви продовжив до квітня арешт ще чотирьох українських моряків, захоплених російськими силовиками в листопаді 2018 року в Керченській протоці.

Як повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов, Володимир Лісовий, Віктор Беспальченко, Володимир Варімез і Владислав Костишин залишаться в СІЗО до 24 квітня.

Захист оскаржуватиме продовження термінів арешту в усіх інстанціях, зокрема у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Матері захоплених Федеральною службою безпеки Росії у Чорному морі українських військових звернулися до міжнародних організацій із проханням допомогти у звільненні військовополонених.

Незламні «кіборги»

16 січня в Україні вшановували захисників Донецького аеропорту, які протягом 242 днів – із 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року – тримали його оборону від російських гібридних сил. Чому це було важливо? Ми опублікували думки семи учасників тих подій. Більше історій у спецпроекті

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Президент України Петро Порошенко підписав закон, який запроваджує штрафи за булінг (цькування) учнів.​

Представники ОБСЄ в Мінську запропонували створити спільну місію ОБСЄ і Організації Об’єднаних Націй для врегулювання ситуації на Донбасі.

Шпигунка «Поллі»

Майже півстоліття тому – 24 грудня 1970 року – у Києві приземлився літак. На його борту серед інших було 79 американців. Усі вони – вчителі, адвокати, студенти, домогосподарки, – приїхали зазирнути за «залізну завісу» СРСР. Як і будь-які іноземці, нога яких ступала на радянську землю, ці люди одразу ж потрапили під контроль КДБ, але одна з туристок – 58-річна Мері Пірсон – привернула особливу увагу спецслужб. Ким вона була? Чому її намагались завербувати? І чому з цього нічого не вийшло?

Що не так із харчуванням українців

Україна очолила рейтинг смертності від серцево-судинних захворювань через неправильне харчування, який днями оприлюднив Єнський університет імені Шиллера у Німеччині. Вчені аналізували статистику та харчові звички жителів 51 країни так званого європейського регіону ВООЗ (разом із Туреччиною, Ізраїлем, а також післярадянськими державами, що географічно розташовані в Азії) із 1990 до 2016 року. Радіо Свобода поцікавилось у фахівців, наскільки шкідливим є нинішній раціон українців сьогодні.

Слідкуйте за тим, що їсте самі й чим годуєте інших!

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