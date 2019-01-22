Візит керівника МЗС Чехії до України. Міністр хоче виправити атмосферу відносин – чеська україністка

Збільшення вдвічі квот для українських працівників у Чехії, ситуацію на сході України і навіть питання української історії планує обговорити в Києві новий міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек під час своєї поїздки в Україну наступного тижня. Чеські оглядачі приділяють особливо велику увагу першому питанню, адже вже сьогодні українська громада є найбільшою національною меншиною в Чехії, а до питань міграції в країні особливо прискіпливе ставлення.

Чеська економіка потребує близько 300 тисяч нових робочих рук, безробіття в країні на рекордно низькому рівні – менше від 2%, тож іншого виходу, ніж привозити робітників з-за кордону чеські підприємці не бачать. Вони вже впродовж довгого часу лобіюють, щоб уряд Андрея Бабіша збільшив квоти в програмі для працівників з України із 19 600 до 40 000. Ця програма існує вже майже 2 роки, і згідно з нею чеські фірми, які потребують робочих рук з України, можуть отримати українського робітника напряму, вилучивши з процесу пошуку посередників. Проти цієї програми, виступають чеські профспілки, які говорять, що підприємці мали б підняти зарплати місцевим та збільшити додану вартість своєї фірми, щоб не завозити дешеву робочу силу.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс говорить, що, звичайно, масовий виїзд українців за кордон він вітати не може, однак поки рівень життя в Україні буде набагато нижчим, ніж у Чехії, ця проблема існуватиме. Але допомогти вирішити її могли б, зокрема і чеські інвестиції в Україні.

Одним з рішень цього питання є інвестування чеських підприємств в Україні, створення виробництва в Україні

«Я думаю, що одним з рішень цього питання є інвестування чеських підприємств в Україні, створення виробництва в Україні. І якщо б вони платили співмірну заробітну платню українцям в Україні, то, думаю, що ні в кого б не було особливого бажання виїжджати з України. Ми про це давно вже говоримо з чеськими підприємцями, і деякі з них до нас дослуховуються, створюючи свої виробничі потужності в Україні», – говорить посол України. Він наголошує, що чеські інвестори традиційно працюють не лише у західних областях України, але і в центрі і на сході, де були зосереджені потужності важкої індустрії.

Питання прав людини повертається в центр закордонної політики Чехії – Віхова

Одним з пунктів візиту чеського міністра закордонних справ Томаша Петршичека до України, буде поїздка на схід. Чеська україністка, редактор видання «Український журнал» Ленка Віхова вбачає у цьому позитивний зсув у чеській закордонній політиці.

Уряд хоче виправити ту атмосферу, яку вже роками нищить своїми діями президент Чехії Мілош Земан

«Я думаю, що тут був певний період конкуренції щодо того, хто має вирішувати закордонну політику. І в цьому візиті, який відбувається вперше за кілька важливих для України років, я бачу ознаку того, що уряд хоче повернути цю прерогативу собі і виправити ту атмосферу, яку вже роками нищить своїми діями президент Чехії Мілош Земан», – пояснює Ленка Віхова.

Чеська україністка передбачає, що особливу увагу чеський міністр закордонний справ приділить не лише проблемам сходу України, де далі точиться війна, але і проблемам Криму, і зокрема, кримських татар.

«Я бачу спроби відновити питання прав людини у чеській закордонній політиці, які започатковував ще перший президент Чехії Вацлав Гавел», – наголошує Ленка Віхова.

Над питаннями історії потрібно «багато і терпеливо працювати» – посол

Неочікувано для чесько-українських стосунків напередодні візиту в Україну Томаша Петршичека виринула історична тема. Президент Мілош Земан заявив у розмові з проросійським інтернет-виданням Parlamentní listy, що він би хотів, щоб уряд Чехії офіційно висловив протест проти ухвалення в Україні закону, що надає ветеранам УПА, ОУН та інших формувань борців за незалежність України статус учасників бойових дій. За словами Земана, «бандерівці» є «воєнними злочинцями». Натомість Петршичек поставився до цього питання обережно, заявивши, що Україні «потрібен час» для того, щоб «вирішити болючі питання своєї історії». Також він заявив, що воліє обговорити ці питання особисто, а не через ЗМІ.

Посол України Євген Перебийніс привітав такий підхід міністра закордонних справ Чехії, наголосивши на тому, що співпраця між істориками обох країн є активною, видаються книжки, чеські історики працюють в українських архівах, допомагають їх оцифрувати, щоб розширити доступ до них.

Чехословаччина залишалася суверенною державою, вона не піддавалася національному пригніченню, тому багатьом важко зрозуміти саму природу національно-визвольного руху України

А щодо «бандерівців», то Євген Перебийніс вважає, що для того, щоб побороти стереотипи, нав’язані ще радянською пропагандою, представникам України «потрібно багато і терпеливо працювати», роз’яснювати, чим був національно-визвольний рух в Україні.

«Попри те, що Чехословаччина входила до радянської зони впливу, рівень репресій в ній та в Україні неможливо порівняти. Чехословаччина залишалася суверенною державою, вона не піддавалася національному пригніченню, тому багатьом важко зрозуміти саму природу національно-визвольного руху України. Багатьом незрозуміло, до чого потрібно було довести український народ, щоб він взяв у руки зброю, щоб захистити себе. Думаю, потрібно просто спокійно це пояснювати», – вважає український посол у Празі.