Радіо Свобода Daily: Янукович має відбути 13-річне ув'язнення після його затримання

13 років Януковичу

Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

«Строк відбування покарання Януковичу Віктору Федоровичу рахувати з часу його затримання», – зачитав суддя текст ухвали.

Також суд вирішив стягнути з екс-президента 98 561 гривню за проведення судових експертиз.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів, що й пообіцяв зробити захист екс-президента України.

Справу розглядали в Оболонському суді із червня 2017 року.

Зеленський заявив про вихід зі складу акціонерів кіпрської компанії-власника кінобізнесу в Росії

Після розслідування «Схем» Володимир Зеленський, який уже подав у ЦВК документи на реєстрацію кандидатом у президенти, заявив, що виходить зі складу кіпрської фірми Green Family Ltd, яка володіє трьома діючими кінокомпаніями в Росії. Про цей російський бізнес шоумена журналісти «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») розповіли в розслідуванні «Зелена родина ру». Раніше сам Зеленський заявляв, що закрив свій бізнес у Росії у 2014 році.

Обстріли Маріуполя 4 роки тому

24 січня 2015 року бойовики угруповання «ДНР» обстріляли з ракетних систем залпового вогню «Град» східні околиці Маріуполя Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули 30 жителів міста, ще 118 людей були поранені. Пошкоджені були 79 об’єктів, із них 22 багатоповерхівки та 37 приватних будинків. У відео нижче пригадуємо цю подію.

Протести у Венесуелі

І трішки про подію дня за кордоном. У Венесуелі триває напружене політичне протистояння. Його учасники: з одного боку – опозиція, що об'єдналася навколо міжнародно визнаного парламенту Національної асамблеї на чолі з її головою Хуаном Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни, а з іншого – правляча «Єдина соціалістична партія Венесуели» (PSUV) на чолі з президентом Ніколасом Мадуро. У столиці Каракасі й інших містах кількість жертв вуличних зіткнень, в яких беруть участь десятки тисяч людей, тільки за підтвердженими даними, перевищила 20 осіб. Арештовано не менше 300 опозиційних активістів. За лінком розповідаємо, як Венесуела потрапила у скрутне становище.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

Демонтувати пам’ятник Суворову

У Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна почали демонтувати пам’ятник полководцю часів Російської імперії Олександру Суворову.

Демонтаж почали за ініціативою керівника ліцею, Героя України, генерал-майора Ігоря Гордійчука спільно з кадетською спільнотою навчального закладу. Дискусія навколо пам’ятника Суворову точилася з 1998 року, коли ліцей був перейменований на честь козацького полководця Івана Богуна. Його планують безкоштовно подарувати приватному музею у Швейцарії.

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