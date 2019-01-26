«Темний бік Кремля». Більше світла на війну Росії в Україні може пролити масштабний витік інформації – NYT

Наприкінці тижня в анонімній мережі для передачі даних у зашифрованому вигляді проект DDoSecrets website розмістив у публічному доступі масштабну колекцію електронного листування, отриману шляхом хакерських зламів та витоків інформації. Про це першим повідомило видання The New York Times.

Оприлюднення цієї інформації багато хто сприйняв як символічну «відплату» Росії за кібернапади під час президентської кампанії в США 2016 року.

Однак, Емма Бест, журналістка з Бостона, яка допомагала організувати DDoSecrets website (назва сайту Distributed Denial of Secrets перекладається як «Розподілена відмова в секретах») наголосила на тому, що операція не мала на меті помститися Росії.

«Ми намагались зібрати та поширити наявні матеріали з недостатньо дослідженої теми: російські владні кола, їхні взаємозв’язки та операції впливу, – говорить Бест у коментарі виданню. – Люди мають лише побічне уявлення про це. Крім небагатьох експертів, цю тему не досліджували детально і в контексті».

Більшість матеріалів, під назвою «Темний бік Кремля», як зазначає видання, проливає світло на війну Росії в Україні, зв’язки Кремля з Російською православною церквою, операції олігархів тощо.

Частково ця іформація з’являлась на інших сайтах, однак, цей витік вразив своєю масштабністю – 175 гігабайт інформації.

​«Темний бік Кремля» (108 гігабайт) – сотні тисяч повідомлень та файлів від російських політиків, журналістів, олігархів, релігійних діячів та націоналістів\терористів в Україні», – йдеться в повідомленні групи DDoSecrets.

Серед документів – матеріали російського Міністерства внутрішніх справ, які в 2016 році відмовився публікувати WikiLeaks, матеріали російської хакерської групи «Шалтай Болтай», документи російської установи з експорту зброї «Рособоронекспорт» і те, що DDoSecrets назвали «хакерською хвилею», що стосувалась збиття літака MH17 над Донбасом в 2014 році. Зокрема, до «Темного боку Кремля» увійшла і «пошта Суркова», відповідальність за злам якої в 2016 році взяла на себе група «Український кіберальянс».

Веб-сайт, який веде Емма Бест, побудований подібно до WikiLeaks – він запрошує хакерів та актвистів надсилати і поширювати конфіденційні документи, пише NYT.

На думку видання, витокам інформації сприяють певні фактори: українські хакери активно працювали, щоб пролити світло на таємні російські операції в Криму та на Донбасі; активісти намагаються висвітлити порушення з боку поліції та служб безпеки, а олігархи використовують хакерів у конкурентній боротьбі.