«Треба здіймати хвилю, бо просто помре і це не перебільшення» – батько про єдиний шлях порятунку Павла Гриба

20-річний українець Павло Гриб потребує допомоги, але складність в тому, що він політв'язень в Росії, а звернення від української сторони там ігнорують.

«Необхідно терміново здіймати хвилю, інакше він помре» – так батько Павла, Ігор Гриб, пояснює обставини, в яких перебуває його син.

Стан здоров’я українського політв’язня Павла Гриба, якого утримують в Росії, не просто погіршився, а є критичним, втім російська сторона на це не зважає і не допускає до нього консула, повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

В коментарі Радіо Свобода Ігор Гриб розповідає, що не спілкувався із сином з моменту його затримання, бо просто не може. Інформацію отримує від дружини, яка перебуває в Ростові, для підтримки Павла.

«Загострення основної хвороби і на фоні цих тортур і умов утримання за півтори роки перебування за гратами у Павла з’явився початковий етап цирозу печінки і буквально вчора він був у клініко-діагностичному центрі Ростову-на-Дону, дружина добилася дозволу, і є симптоми хвороби Альцгеймера. Це російські лікарі проводили обстеження Павла», – наголошує батько.

Жодного впливу на російську сторону ця інформація не має, там заявляють, що Павло Гриб здоровий і посилаються на довідку лікаря із СІЗО, розповідає батько.

Єдиний вихід порятунку для хлопця він бачить у світовій реакції – якщо долучаться лідери країн, які мають якийсь вплив на Росію.

Ігор Гриб наразі сам представляє українську владу. Працює в Міністерстві тимчасово окупованих територій, очолює відділ осіб позбавлених особистої свободи.

Як людина, задіяна в процесі роботи над звільненням, запевняє, що українська сторона робить все можливе для повернення українських політв’язнів з Росії, втім на звернення від України там, здебільшого, не реагують.

«Перше обстеження було проведене 4 грудня 2018 року, на підставі результатів отриманних від російських лікарів, український професор Василь Притула (він веде Павла Гриба з дитинства) зробив медичний висновок, де він зазначив, що якщо Павлові терміново не буде зроблено операцію в спеціалізованій клініці, то на фоні загострення цих всіх хвороб Павло просто помре і це не є перебільшення з мого боку», – зазначає Ігор Гриб.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін через Твіттер англійською та українською мовою закликав своїх друзів тиснути на Росію аби звільнити Павла.

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що звернулася до міжнародних організацій і очікує на реакцію та підтримку.

20-річний Павло Гриб має інвалідність з дитинства. За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.

Росія обвинувачує Павла Гриба в тероризмі, але він не визнає провину.

Українець зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.