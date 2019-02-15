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3500 детей из 50 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей – таким выдался тур ежегодной акции «Олени Святого Николая», которая началась еще в декабре 2018 года, а закончился в феврале 2019 года. В письмах дети просили и технику, и художественные наборы, и даже домашних животных, не осталась без внимания и тема войны – школьники говорили: хотят мирного неба над головой. Подарки собирали не только в Украине, но и со всего мира – среди помощников Святого Николая – жители Австралии, Канады и стран Европы.

На карте «Оленей Святого Николая» 38 населенных пунктов Донбасса, куда приехали харьковские активисты с новогодними концертами для детей. А уже на утренники «подтягивались» и дети из других близлежащих сел и поселков, рассказывает участница команды «Оленей» Евгения Левинштейн.

​«В поселке Жованка Донецкой области живет четыре ребенка, но они приехали в Зайцево, где мы проводили утренник для 30 детей. Нас очень трогает, как воспринимают наши приезды дети, к которым вообще очень редко приезжают волонтеры, а если доезжают, то гуманитарная помощь – это вещи и продукты. Но это не адресовано лично им», – говорит Евгения Левинштейн.

Радио Донбасс.Реалии уже рассказывало: в своих письмах дети просили Святого Николая подарить им планшеты, смартфоны, мягкие игрушки, ночник, велосипеды... Все подарки «Олени…» смогли найти благодаря поддержке и в Украине, и в других странах мира. А для себя выделили самым трогательным подарком – котенка-британца для мальчика Жени.

«Он его очень хотел. Он писал нам письма на страницу: «ничего мне не надо, только котика подарите». И мы долго не могли по вменяемой цене найти такого котенка, и нашли в последний день. Купили переноску, корм и везли котенка на линию разграничения, держали на ручках, пели колыбельную и очень переживали. И когда мы его привезли, выходит такой мальчик хороший, берет этого котенка на ручки и начинает плакать и это было так трогательно», – рассказывает Евгения Левинштейн.

На линию разграничения «Олени…» привезли не только котенка Яшу, но и хомяков и попугаев. Предварительно, посоветовавшись с родителями детей, которые и просили себе домашних животных. А вот дарить собак – табу. Посоветовавшись со специалистами, решили, что собака – не детский подарок, тем более там, где идет война.

Самым масштабным выездом оказалось путешествие в Станично-Луганском направлении, говорит Евгения Левинштейн.

«Ломалась машина, был гололед. А еще это был первый раз, когда «Олени» работали в зале, где было более 250 детей и еще родители – всего 400 человек. И это был вызов для нашей команды. Теперь я понимаю, что мы можем все. Если нам надо будет лететь на Марс делать утренник, то мы это сделаем. Нам удалось найти форму, как с этим залом работать, и мы их «подняли» – дети активно поддерживали все наши игры и задания», – говорит Евгения Левинштейн.

Третий год акции «Олени Святого Николая» был плодотворным, говорят организаторы, и даже рекордным по количеству детей, которых удалось порадовать подарками – 3 500! Вот только по данным харьковских активистов, в зоне боевых действий живут 14 тысяч детей, а это почти в 4 раза больше, чем нашли подарков. Но активисты говорят: с каждым годом все больше украинцев поддерживают акцию и готовы радовать детей востока Украины.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)