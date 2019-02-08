Донбаські музеї відкриваються на ремонт

Сім музеїв Донеччини та Луганщини відкриються на ремонт. «Музей відкрито на ремонт» – проект, що запустився три роки тому, щоб розвивати музеї та їхніх працівників. Музеї покажуть, як вони трансформуюються і залучають нових шанувальників. Що ж там нового і цікавого?

Кожен музей в рамках грантового фінансування може отримати до ста тисяч гривень. Цього разу відібрали 7 музеїв Донбасу, шість основних і один бонусний. Вони хочуть популяризувати кожен свою тему – оригінальну і особливу для свого населеного пункту. Головна вимога – щоб заявлена тема не мала на меті пропаганду насильства та війни. Ще однією вимогою стала реалізація проектів за допомогою громад, розповідає керівник проекту Леонід Марущак.

Бонусний музей – це Дружківський музей. Він потрапив до проекту завдяки тому, що там є велика колекція фарфору. Це продукція дружківського фарфорового заводу – єдиного, що працює в Україні.

«Фарфор – це радянський спадок, і чомусь він не досліджується і не популяризується, але ж від того він не стає менш українським. І нам цікаво працювати з такими складними викликами», – каже Марущак.

Крім того, працювати з маленькими музеями завжди цікаво, розповідає Марущак, бо здебільшого фонди працюють з великими музеями. Наприклад, Біловодськ – це столиця конярства України, і музейники взялися просувати саме цю тему.

«Мало хто знає, що в Україні 11 кінних заводів, що вирощують скакунів. І в Біловодську тема – саме популяризувати цей промисел. Найголовніше – це зв'язуватися з жокеями, що є вихідцями з місцин, де є ці заводи. Бо ці жокеї працюють по всьому світу. Тож в рамках цього проекту ми розробляємо майданчик, де можна буде робити онлайн-зв'язок з цими людьми, щоб вони розповідали свої історії, а ми б їх фіксували для музейних фондів, а потім представляли в експозиціях».

В Новоайдарі обрали тему національних костюмів району – і досліджують, звідки заселялись території.

«Музей зібрав величезну колекцію традиційних костюмів району, через призму яких можна прослідити процес заселення. Ми запросили Данила Галкіна, митця, і перше, що він зробив – намалював мапу і показав, хто і звідки, а також коли заселявся».

В Покровську шукають культурний код міста. Однією з тем стала постать Миколи Леонтовича, автора «Щедрика», який три роки працював у Покровську.

«У мене виникло питання, а хто ще? Леонтович – це класно, але ж були й інші. В рамках проекту відбувалися трансформації. Тож під час відкриття в музеї розмістять спеціальну книгу для відвідувачів, і кожен зможе написати, що або хто є культурним кодом Покровська».

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Крім того, важливо не забувати про інклюзивність музеїв, каже Марущак, тому що вони мають бути не тільки цікавими, але й доступними. Оцінити музейні зміни Донеччини та Луганщини можна буде вже з середини лютого.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)