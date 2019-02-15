«Над картоплею дихати, а не курити ту її травку»: як відбувався суд над Супрун

Наталія Шимків

В Окружному адміністративному суді Києва відбувся розгляд позову народного депутата Ігоря Мосійчука щодо «відсутності повноважень» на виконання обов’язків міністра охорони здоров’я в Уляни Супрун. Радіо Свобода розповідає як пройшло це рекордно коротке засідання

​За годину (до)

«А хто тут крайній?», – перегукуються між собою телевізійники. «А хто був на суді вчора, бо я тут вперше, можете пояснити?», – запитують стажери. «А чому такий поганий зв’язок?», – обурено вигукують треті.



На годиннику 13.45, а коридор Окружного адміністративного суду Києва вщент заповнений людьми – через годину суддя Каракашьян розпочне розгляд справи «Мосійчук проти Супрун».



Для того щоб пройти на саме засідання, потрібно показати паспорт. Проте, сьогодні охорона посилена та більш уважна, – просить відкривати рюкзак і детально описувати, що там є.

Окуляри, журналістське посвідчення, крем для рук і блокнот підозри не викликають.

«Платна медицина – це гонєво! Прийшла сюди перший раз, ледь той суд знайшла, але мені важливо подивитись в очі тій Супрун», – каже пенсіонерка Ніна, додаючи, що вона нібито активістка.

Декларацію із сімейним лікарем жінка підписала, але каже, що примусово, бо інакше він би її не обслуговував.

Тим часом на вулиці розпочались баталії. Прихильники Радикальної партії Олега Ляшка з’їхалися до суду із Чернігова, Житомира та Білої Церкви. Кажуть, часу не пожаліли, щоб висловити своє невдоволення Уляною Супрун.

«Я прожила доволі довго й завдяки тому, що була краща екологія, досі не померла. Ми картоплі наїмося і над нею будемо дихати, а не будемо цю американську травку курити», – емоційно висловлює суть своїх претензій жінка поважного віку. Вона затята шанувальниця Радикальної партії і на доказ цього одягає шапку з написом «Ляшко».

«Ви подивіться скільки болячок, школи позакривали, це вона винна, – викрикує пенсіонер Іван Іванович. – Декларацію з сімейним лікарем ми підписували, але якщо немає температури 40, то вам швидкої ніхто не надасть, а якщо мене схопить серце? Ми з дружиною спеціально приїхали з Житомира, щоб сказати «Прекращайте це безобразіє».

19-річний Тимур стверджує, що декілька днів через відмову швидкої приїхати, помер його молодший брат. Проте ані хвороби хлопчика, ні віку та міста він назвати не може: «Вона просто вбиває медицину, роботи ні в кого немає».

​Манту мочити можна

У той час прихильники Уляни Супрун роздавали чай та паперові хмаринки на яких можна було написати причину своєї підтримки. Вони, на відміну від своїх опонентів, переважно з Києва.

«Уляна мені дуже імпонує, як особистість, а те що вона робить шлях до цивілізації. Всім відомо, що наша медицина – це мафія, яку треба побороти», «Я вже вдруге тут, у понеділок нас було трішки більше, але тоді не було цієї важкої артилерії у вигляді підтримки Мосійчука. Я підтримую Супрун, тому що хочу щоб моїх дітей лікували сучасні лікарі», «Я розумію, що для старших людей, те що відбувається, шокуюче, – це як у печері раптово увімкнути лампочку, але для себе, як для пацієнти я не бачу трагедії. Навпаки, зараз лікарі аналізи виписують, все вчасно і платимо не «в кишеню», – так описують свою мотивацію прихильники Супрун.

Поліція ж тримала нейтралітет і стежила, щоб сторони конфлікту не вдавалися до протиправних дій.

Суд пройшов

Мосійчук тим часом заходив у приміщення суду під крик «Ганьба», у відповідь хтось зкрикнув – «Геть Супрун», але одинокий голос ніхто не підтримав.

Всередині зібрались громадські активісти, блогери, колишні бійці АТО. Серед присутніх – нардепка від Радикальної партії Оксана Корчинська.

Самої Уляни Супрун у залі суду не було, її адвокати сиділи в першому ряді, там же ж був і Ігор Мосійчук.

О 14.55 суддя Сергій Каракашьян оголосив про самовідвід і направився у нарадчу кімнату, а о 15.15 з усмішкою повідомив, що наступника оберуть як то і належить згідно чинного законодавства –автоматизовано.

«А що нам робити далі, куди йти?», – запитав молодий хлопець, який стояв за моєю спиною. Уточнював він, правда, не про напрямок розвитку медичної реформи, а у своїх напарників, які нервово розмовляли по телефону з людиною, яка підписана «Хотабич».

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