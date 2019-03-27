Радіо Свобода Daily: Дипломати ЄС стурбовані можливими наслідками виборів президента України

Оцінка трьох провідних кандидатів

Перед голосуванням 31 березня на президентських виборах в Україні кореспонденти агентства Reuters подають оцінки базованих у Києві та Брюсселі дипломатів ЄС із сумнівами щодо теперішніх провідних кандидатів. Увага зосереджена на трьох іменах, які, згідно з соціологічними опитуваннями, є найпопулярнішими: чинний президент Петро Порошенко, екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко і комедійний артист без жодного політичного досвіду Володимир Зеленський. «Ми точно знаємо, що ми маємо з Порошенком. Ми вважаємо, що знаємо, що буде з Тимошенко. Із Зеленським ми не маємо жодного уявлення», – каже у статті один з дипломатів. Цитовані дипломати також переймаються тим, що надто тісні результати виборів можуть бути затьмарені звинуваченнями про шахраювання і, можливо, протестами.

Мільйонні пожертви для партії

Правоохоронці оголосили підозру жінці, яка анонімно здійснила внесок на підтримку однієї з політичних партій на суму понад 2,2 мільйона гривень. Як інформує проект Bihus.Info, анонімний внесок перераховувала на рахунок «Батьківщини» киянка, матір якої, найвірогідніше керує відділенням «Приватбанку».

Досьє кандидата: Олександр Вілкул

Віце-прем’єр-міністр за Януковича, фігурант шести антикорупційних розслідувань, за даними Громадського руху «Чесно», а також друг одіозного росіянина Олександра Залдостанова на прізвисько «Хірург» – усе це про кандидата у президенти України Олександра Вілкула. У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода продовжує серію публікацій про кандидатів на посаду президента, які є лідерами соціологічних рейтингів. Цього разу – 13 фактів про Олександра Вілкула.

Дві тисячі однофамільців в одному селі

На півночі України, у Рівненській області є населений пункт Серники. У ньому трохи більше ніж дві з половиною тисячі жителів. Звичайне село, але на запитання: «Яке у вас прізвище?» – ви почуєте від більшості з них однакову відповідь: «Полюхович». І всі ці люди – не родичі. Однофамільців у селі 1919 осіб. Як готуються до виборів в українському селі, де майже дві тисячі однофамільців?

Українське село, яке не знає про вибори президента

А ця історія про те, як тисячі людей в Україні опинилися в інформаційному вакуумі. Півроку тому відключили аналогове телебачення, а от цифровий сигнал з’явився не усюди. В Закарпатській області пенсіонери та люди з інвалідністю трьох сіл – Дубове, Красне і Вільхівці – не можуть собі дозволити супутникові тарілки, й навіть не підозрюють, що в країні скоро вибори.

Асєєв – в ізоляції

В’язні Кремля зазвичай мають можливість писати листи, на їхні судові процеси приходять репортери, а представники міжнародних організацій стежать за їхньою ситуацією – усе це неможливе для людей, яких незаконно утримують в тюрмах окупованої частини Донбасу. «Вони перебувають у медійній та юридичній пустелі», – каже польська журналістка Моніка Андрушевська. Днями вона одержала нагороду Польської спілки журналістів та присвятила її Станіславу Асєєву – журналісту, який уже понад півтора роки перебуває в повній ізоляцїї у Донецьку. Моніка отримала нагороду за статтю про зниклих безвісті солдатів, який розшукують матері Bierz cialo, poki daja (Бери тіло, поки дають). Польська спілка журналістів​ виступила із вимогою звільнити Станіслава.

Бомбардування Югославії силами НАТО 20 років тому

Відтоді, як союз НАТО завдав авіаударів, щоб зупинити кровопролиття між сербами і місцевими албанцями в Косові, минуло 20 років. Порівняння фотографій тих часів із сучасними фотографіями тих самих місцевостей засвідчують фізичні і політичні шрами від тих подій. Тоді і зараз – дивіться у спеціальному проекті Радіо Свобода.

Чому шведи погодилися платити податок на затори?

І на завершення – історія про суспільну відповідальність. У двох найбільших містах Швеції – Стокгольмі та Гетеборзі – збирають податок на затори. Його автоматично нараховують усім, хто в’їздить та виїздить із міста протягом дня. Спочатку місцеві були проти нового збору, але згодом самі проголосували за нього на референдумі.

Будьте відповідальними за свій вибір!

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